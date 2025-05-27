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Kendine Ne Kadar Güveniyorsun? Tek Soruda Öğren!

Kendine Ne Kadar Güveniyorsun? Tek Soruda Öğren!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 12:01

Öz güven dediğimiz şey dışarıdan ne kadar kendinden emin göründüğünle değil, iç dünyanda kendinle ne kadar barışık olduğunla ilgilidir. Hepimiz zaman zaman güvensiz hissedebiliriz ama bazı davranışlar, bu durumu kronik hale getiriyor olabilir. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını seç, sana öz güven seviyeni açıklayalım!

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1. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

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Kendine Güvenin Yerinde!

Sen kendini bilen, güçlü yönlerinin farkında olan ve zayıf yanlarını da kabullenen birisin. Elbette zaman zaman şüpheye düştüğün anlar olabilir ama bu, insan olmanın doğasında var. İç sesini dinlemeyi, kendine karşı nazik olmayı öğrenmişsin. Hayatına yön verirken başkalarının ne dediğine değil, ne hissettiğine bakıyorsun. Öz güvenin dozunda oluşu sana samimiyet, doğallık ve çekicilik katıyor. Hem dışarıdan güçlü görünüyorsun hem de iç dünyanda sağlam bir duruşun var. Bu dengeyi korumaya devam et, çünkü birçok insanın ulaşmakta zorlandığı bir noktadasın.

İnişli Çıkışlı Bir Güven Yolculuğundasın.

Zaman zaman kendine çok güveniyorsun, bazen de en ufak eleştiride yıkılabiliyorsun. İçinde bastıramadığın bazı güvensizlikler var ve bunlar özellikle stresli ya da sosyal baskı altındaki durumlarda daha görünür hale geliyor. Belki geçmişteki bir deneyim ya da yetiştirilme tarzın, bu kırılganlığı beraberinde getirmiş olabilir. Ama güzel haber şu ki, farkındasın! Kendini daha yakından tanımaya başladıkça ve değerini başkalarının onayına bağlamadıkça bu dalgalanma azalacak. Öz güven, bir yolculuktur. Ve sen bu yolculuğun tam ortasındasın.

İçindeki Ses: ‘Yeterince İyi Değilim.

Senin öz güvenin, dışarıya ne kadar güçlü görünürsen görün, içeride epey kırılgan durumda olabilir. Başkalarının gözündeki haline göre kendini değerli hissetme eğilimindesin. Kendi başarılarını görmezden gelip başkalarının standartlarına göre yaşamak seni yoruyor olabilir. Bu da seni sürekli bir yetersizlik hissine itiyor. Ama unutmaman gereken şey şu: Değerli olmak için bir şey başarman ya da hep “doğru” olman gerekmiyor. Bu test, içsel dönüşüm için ilk adım olabilir. Kendini daha çok sev, daha az yargıla. Çünkü sen de, olduğun halinle yeterlisin.

Kendini Küçültmekten Vazgeçmelisin!

Bu sonuç, derin ve kronik bir öz güven eksikliğini işaret ediyor olabilir. Sürekli kendini yetersiz, değersiz veya başarısız hissetmek artık neredeyse alışkanlık haline gelmiş gibi. Dışarıdan gelen olumlu geri bildirimleri bile reddediyor, hep daha fazlasını yapman gerektiğine inanıyor olabilirsin. Ama artık bu döngüyü kırma zamanı! Unutma, öz güven doğuştan gelmez; öğrenilir, güçlendirilir. Kendini sevmenin, içindeki sesi yeniden yapılandırmanın ve geçmiş yaraları onarmanın tam zamanı. Yardım istemekten çekinme, çünkü bu dünyada senin yerin çok değerli.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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