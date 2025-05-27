Kendine Ne Kadar Güveniyorsun? Tek Soruda Öğren!
Öz güven dediğimiz şey dışarıdan ne kadar kendinden emin göründüğünle değil, iç dünyanda kendinle ne kadar barışık olduğunla ilgilidir. Hepimiz zaman zaman güvensiz hissedebiliriz ama bazı davranışlar, bu durumu kronik hale getiriyor olabilir. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını seç, sana öz güven seviyeni açıklayalım!
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1. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Kendine Güvenin Yerinde!
İnişli Çıkışlı Bir Güven Yolculuğundasın.
İçindeki Ses: ‘Yeterince İyi Değilim.
Kendini Küçültmekten Vazgeçmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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