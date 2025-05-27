Kendine Ne Kadar Güveniyorsun? Tek Soruda Öğren!

Senin öz güvenin, dışarıya ne kadar güçlü görünürsen görün, içeride epey kırılgan durumda olabilir. Başkalarının gözündeki haline göre kendini değerli hissetme eğilimindesin. Kendi başarılarını görmezden gelip başkalarının standartlarına göre yaşamak seni yoruyor olabilir. Bu da seni sürekli bir yetersizlik hissine itiyor. Ama unutmaman gereken şey şu: Değerli olmak için bir şey başarman ya da hep “doğru” olman gerekmiyor. Bu test, içsel dönüşüm için ilk adım olabilir. Kendini daha çok sev, daha az yargıla. Çünkü sen de, olduğun halinle yeterlisin.