Psikolojin Neyin Etkisi Altında?
Bazen kendimizi açıklayamadığımız ruh hallerinin içinde buluruz. Mutlu olmamız gerekirken huzursuz, sakin olmamız gerekirken taşkın olabiliriz. Peki bu karmaşık ruh hallerimizin arkasında hangi etkiler yatıyor? Travmalar mı, çevre baskısı mı, geçmiş ilişkiler mi yoksa tamamen bilinçaltı mı? Bu testte vereceğin cevaplarla, psikolojinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacak ve seni en çok etkileyen temel unsuru öğreneceksin. Sonuçlar seni hem şaşırtacak hem de kendinle ilgili yeni farkındalıklar kazandıracak.
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1. Kendini en huzursuz hissettiğin an hangisi olurdu?
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2. Bir karar verirken en çok hangi duygun ağır basar?
3. Geçmişine dönüp baktığında seni hâlâ etkileyen bir olay var mı?
4. İnsanlarla ilişkinde seni en çok zorlayan şey nedir?
5. Uykusuz bir gece geçirdiğinde genelde sebebi ne olur?
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6. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü ne kadar önemsersin?
7. Hayatında seni en çok değiştiren olay neydi?
8. Kendinle ilgili en çok sorguladığın şey nedir?
9. Zor bir durum karşısında ilk tepkilerin genellikle nasıldır?
10. Hayatında kaç kez gerçekten kırıldığını hissedersin?
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Bilinçaltının Esiri
Geçmiş İlişkilerin Gölgesinde
Toplumsal ve Ailevi Baskı Altında
Duygusal Zekânın Etkisinde
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