onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Psikolojin Neyin Etkisi Altında?

Psikolojin Neyin Etkisi Altında?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 13:01

Bazen kendimizi açıklayamadığımız ruh hallerinin içinde buluruz. Mutlu olmamız gerekirken huzursuz, sakin olmamız gerekirken taşkın olabiliriz. Peki bu karmaşık ruh hallerimizin arkasında hangi etkiler yatıyor? Travmalar mı, çevre baskısı mı, geçmiş ilişkiler mi yoksa tamamen bilinçaltı mı? Bu testte vereceğin cevaplarla, psikolojinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacak ve seni en çok etkileyen temel unsuru öğreneceksin. Sonuçlar seni hem şaşırtacak hem de kendinle ilgili yeni farkındalıklar kazandıracak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kendini en huzursuz hissettiğin an hangisi olurdu?

2. Bir karar verirken en çok hangi duygun ağır basar?

3. Geçmişine dönüp baktığında seni hâlâ etkileyen bir olay var mı?

4. İnsanlarla ilişkinde seni en çok zorlayan şey nedir?

5. Uykusuz bir gece geçirdiğinde genelde sebebi ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü ne kadar önemsersin?

7. Hayatında seni en çok değiştiren olay neydi?

8. Kendinle ilgili en çok sorguladığın şey nedir?

9. Zor bir durum karşısında ilk tepkilerin genellikle nasıldır?

10. Hayatında kaç kez gerçekten kırıldığını hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilinçaltının Esiri

Senin psikolojin, derinlere gömülü, bazen hatırlamadığın ama izlerini hâlâ taşıdığın olayların etkisi altında şekilleniyor. Geçmişinde yaşadığın bazı deneyimler, bugün verdiğin kararları ve duygusal tepkilerini büyük ölçüde etkiliyor. Bilinçaltın, çoğu zaman farkında bile olmadan hayatının rotasını belirliyor. Bu etki bazen sana fark edilmez bir ağırlık gibi yansıyor. Kendini sorgulaman, olaylara aşırı tepkiler vermen ya da sebepsiz kaygılar yaşamanın ardında yatan neden bu. Rüyalarında, ani duygusal iniş çıkışlarında ve belirsiz huzursuzluklarında bilinçaltının sesi duyuluyor. Aslında içindeki çocuk hâlâ sana sesleniyor ve sen onu tam olarak duymadığın sürece sessiz bir mücadele içinde kalabilirsin. Fakat bu kötü bir şey değil, aksine farkına vardığında büyük bir güç. Geçmişinle yüzleşmek, bastırdığın duygularla temas kurmak sana çok şey kazandırabilir. Psikolojini anlamak için bilinçaltına bir el feneri tutman yeterli. Çünkü içinde iyileşmeyi bekleyen çok şey var ve bu farkındalıkla daha özgür bir hayat seni bekliyor.

Geçmiş İlişkilerin Gölgesinde

Senin psikolojin, geçmişte yaşadığın ilişkilerin ve insanlarla kurduğun bağların etkisi altında. Aşklar, dostluklar, hayal kırıklıkları... Hepsi bugünkü ruh halinin temel taşlarını oluşturuyor. Özellikle seni derinden etkileyen bazı insanlar, hâlâ zihninin bir köşesinde yaşıyor. Bu etki seni zaman zaman şüpheci, kırılgan ya da mesafeli biri haline getirebiliyor. Yeni insanlara güvenmekte zorlanman ya da duygusal derinlikte yorgunluk hissetmen bu geçmiş izlerinden kaynaklanıyor. Birine çok bağlandığında kaybetme korkusu ya da terk edilme kaygısı seni ele geçirebiliyor. Oysa sen sevgiye aç ve aslında çok bağlı birisin. Geçmişte olanlar, elbette seni şekillendirdi ama seni tanımlamak zorunda değil. Bu farkındalıkla ilerlediğinde ilişkilerine daha sağlıklı sınırlar koyabilir, kendini daha net ifade edebilirsin. Artık seni inciten gölgelerden sıyrılıp, kendi ışığını daha net görmenin zamanı geldi.

Toplumsal ve Ailevi Baskı Altında

Senin psikolojin, içinde doğduğun toplumun, ailenin ve çevrenin üzerindeki etkisiyle şekillenmiş. 'Elalem ne der?' duygusu, beklentilere göre yaşama zorunluluğu ve çocukluktan beri verilen roller... Bunlar senin ruhsal sisteminde derin izler bırakmış durumda. Kendini ifade etmekte zorlanman, bazen kendi istediğini bile bilmemek ya da sırf başkaları mutlu olsun diye fedakarlıklar yapmak, hep bu etkilerin sonucu. Kendi benliğini bulmakta zaman zaman zorlanıyorsun çünkü dış sesler iç sesinden daha baskın hale gelmiş. Bu durum sana zamanla içsel bir çatışma ve tükenmişlik hissi yaşatabilir. Ama tüm bunların farkında olman çok büyük bir adım. Artık sana ait olmayan yükleri bırakma zamanı. Hayat senin ve sen, kendi doğrunu yaratacak kadar güçlüsün. Ailenin ya da toplumun değil, senin kim olduğun önemli. Bu farkındalıkla birlikte psikolojin de yavaş yavaş özgürleşmeye başlayacak.

Duygusal Zekânın Etkisinde

Senin psikolojin, yüksek duygusal zekânın etkisi altında. Hislerini yoğun yaşıyor, çevrendeki insanların duygularını anında sezebiliyor ve çoğu zaman empatiyle hareket ediyorsun. Bu da seni hem duygusal anlamda güçlü hem de zaman zaman yıpranmış biri haline getiriyor. Çevrende olup bitenler seni fazlasıyla etkiliyor. Başkasının derdi senin de derdin olabiliyor. Bu duyarlılık bir yandan seni özel kılsa da bir yandan içsel bir ağırlık da yaratabiliyor. Duygularınla başa çıkmayı öğrenmeden bu yoğunluk seni zaman zaman boğabilir. Ama bu, senin duygusal kapasitenin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi. Bu özelliğin sayesinde insanlarla daha derin bağlar kurabilir, olaylara yüzeysel bakmak yerine iç yüzünü anlayabilirsin. Fakat unutmaman gereken şey şu: Kendine de empati göstermeyi öğrenmelisin. Kendi duygularını bastırmadan yaşamak ve gerektiğinde sınır koymak, psikolojinin dengede kalması için en önemli adım olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın