Psikolojin Neyin Etkisi Altında?

Senin psikolojin, içinde doğduğun toplumun, ailenin ve çevrenin üzerindeki etkisiyle şekillenmiş. 'Elalem ne der?' duygusu, beklentilere göre yaşama zorunluluğu ve çocukluktan beri verilen roller... Bunlar senin ruhsal sisteminde derin izler bırakmış durumda. Kendini ifade etmekte zorlanman, bazen kendi istediğini bile bilmemek ya da sırf başkaları mutlu olsun diye fedakarlıklar yapmak, hep bu etkilerin sonucu. Kendi benliğini bulmakta zaman zaman zorlanıyorsun çünkü dış sesler iç sesinden daha baskın hale gelmiş. Bu durum sana zamanla içsel bir çatışma ve tükenmişlik hissi yaşatabilir. Ama tüm bunların farkında olman çok büyük bir adım. Artık sana ait olmayan yükleri bırakma zamanı. Hayat senin ve sen, kendi doğrunu yaratacak kadar güçlüsün. Ailenin ya da toplumun değil, senin kim olduğun önemli. Bu farkındalıkla birlikte psikolojin de yavaş yavaş özgürleşmeye başlayacak.