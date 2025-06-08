YKS Öğrencileri Buraya! Sen Hangi Üniversiteye Gideceksin?
YKS maratonu bitti, sırada en az sınav kadar stresli bir süreç var: Tercihler! Peki senin karakterin, hayattan beklentin ve seçimlerin seni hangi üniversiteye yönlendiriyor? Belki İstanbul’un hareketli kampüslerinde, belki İzmir’in deniz kokulu sokaklarında, belki de Ankara’nın akademik havasında bir üniversite sana göre olabilir. Ya da hiçbirini istemiyor, çok daha farklı bir şehirde kendi hikayeni yazmak istiyorsun…
Bu testte verdiğin cevaplarla, sana hangi üniversitenin daha uygun olduğunu analiz ediyoruz. Hazırsan, üniversite yolculuğunu şekillendirmeye başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. En çok hangi derste parlıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sınavdan sonra nasıl hissedersin?
3. Hayalindeki meslek hangisine daha yakın?
4. Grup çalışmalarında hangi rolü üstlenirsin?
5. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. En yakın arkadaşların seni nasıl tanımlar?
7. Hangisi seni daha çok motive eder?
8. Ailenin üniversiteyle ilgili en büyük beklentisi ne?
9. Ders çalışırken hangi ortam daha uygundur?
10. Hangi şehirde okumayı tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın