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YKS Öğrencileri Buraya! Sen Hangi Üniversiteye Gideceksin?

YKS Öğrencileri Buraya! Sen Hangi Üniversiteye Gideceksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 13:02

YKS maratonu bitti, sırada en az sınav kadar stresli bir süreç var: Tercihler! Peki senin karakterin, hayattan beklentin ve seçimlerin seni hangi üniversiteye yönlendiriyor? Belki İstanbul’un hareketli kampüslerinde, belki İzmir’in deniz kokulu sokaklarında, belki de Ankara’nın akademik havasında bir üniversite sana göre olabilir. Ya da hiçbirini istemiyor, çok daha farklı bir şehirde kendi hikayeni yazmak istiyorsun…

Bu testte verdiğin cevaplarla, sana hangi üniversitenin daha uygun olduğunu analiz ediyoruz. Hazırsan, üniversite yolculuğunu şekillendirmeye başlayalım!

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1. En çok hangi derste parlıyorsun?

2. Sınavdan sonra nasıl hissedersin?

3. Hayalindeki meslek hangisine daha yakın?

4. Grup çalışmalarında hangi rolü üstlenirsin?

5. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?

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6. En yakın arkadaşların seni nasıl tanımlar?

7. Hangisi seni daha çok motive eder?

8. Ailenin üniversiteyle ilgili en büyük beklentisi ne?

9. Ders çalışırken hangi ortam daha uygundur?

10. Hangi şehirde okumayı tercih edersin?

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Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Senin enerjin ve vizyonun, İstanbul’un kültürel zenginliğiyle müthiş bir uyum içinde. Akademik başarıya verdiğin önem, sosyal hayattan kopmadan gelişmek istemen seni Boğaziçi ruhuna yakınlaştırıyor. Disiplinli, özgürlükçü ve analitik bir yapın olduğu testte açıkça görünüyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi kampüsü, seni sadece bilgiyle değil, ilhamla da besleyecek. Öğrenci kulüplerinden Boğaz manzarasına, her şey seni hem üretken hem de yaratıcı biri olmaya itecek. Çok yönlü düşünebilme ve kendini farklı alanlarda geliştirme arzun burada fazlasıyla karşılık bulur. Senin için üniversite sadece bir eğitim kurumu değil, kişisel gelişimin ve kimliğini bulma süreci. Bu yüzden Boğaziçi gibi özgün, prestijli ve çok yönlü bir ortam seni tam anlamıyla yansıtıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Sen net hedefleri olan, teknolojiye meraklı ve üretken bir bireysin. Hayata daha çok mantık ve sistematik düşünceyle yaklaşıyor, bu yönünle İTÜ gibi köklü ve güçlü bir üniversiteye uyum sağlıyorsun. Teknik konulardaki yeteneklerin ve disiplinli duruşun seni öne çıkarıyor. İTÜ, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda rekabetçi ve yenilikçi bir atmosfer de sunuyor. Sen de bu tempoyu seviyor, zorlandıkça geliştiğini hissediyorsun. Takım çalışmasına yatkın yapın, projelerde ve yarışmalarda fark yaratmana da yardımcı olur. Burası sana sadece diplomayı değil, gerçek anlamda bir mühendislik bakışı kazandırır. Yaratıcılık ve çözüm odaklılık senin DNA'nda var ve İTÜ, seni tam da bu nedenle kucaklıyor.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Senin için önemli olan denge: akademik başarı ve huzurlu bir yaşam. Hayata pozitif bakan, insan ilişkilerinde güçlü, aynı zamanda azimli biri olduğunu gösteren cevapların seni Ege Üniversitesi’ne yöneltiyor. İzmir’in rahat havası, senin enerjinle birleşince ortaya üretken ve mutlu bir üniversite hayatı çıkıyor. Ege Üniversitesi sana sadece ders değil, aynı zamanda geniş bir sosyalleşme alanı da sunacak. Açık hava konserleri, öğrenci toplulukları ve yeşillikler içinde geçen bir kampüs hayatı tam da senin hayalindeki üniversite yaşamı. Sen ne çok rahat ne de aşırı baskı altında kalmak isteyen birisin. İşte bu yüzden, Ege Üniversitesi gibi dengeli bir kampüs ortamı, seni daha çok motive eder ve gerçek potansiyelini açığa çıkarır.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Senin enerjin, farklı olana yönelen, özgürlüğüne düşkün ve sınır tanımayan bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Hayatı tek bir pencereden izlemek yerine, her köşesinden bakmayı tercih eden birisin. Ezberden gitmek yerine keşfederek öğrenmeyi seviyorsun. Dokuz Eylül Üniversitesi de tam olarak senin gibi bir öğrenciye hitap ediyor. Gerek kampüs atmosferiyle, gerek öğrenci kulüpleri ve sosyal yaşamıyla sana sürekli hareket ve gelişim alanı sunuyor. İzmir’in rahat ve özgür yapısıyla birleşince, bu üniversite senin için adeta bir oyun alanına dönüşüyor. Dokuz Eylül, yalnızca akademik başarısıyla değil, aynı zamanda öğrenci dostu yapısıyla da ön plana çıkıyor. Kendi yolunu çizebilmen için sana gerekli olan tüm alanları sunuyor. Ders sonrası deniz kenarında yürüyüş yapabilir, Alsancak’ta kahveni içebilir, arkadaşlarınla Göztepe'de gün batımını izleyebilirsin. Bu üniversitede yalnızca derslerle değil, aynı zamanda yaşamla da ilgili çok şey öğreneceksin. Farklı bölümler arası iletişimi ve kampüsler arası geçişleriyle çok yönlü bir gelişim seni bekliyor. Hayata karşı 'rahat ama üretken' bir duruşun var. Koşuşturmanın içinde kaybolmak istemiyorsun, ama tembel de değilsin. Hayatın tadını çıkartırken hedeflerinden şaşmayan, gerektiğinde risk alabilen ve kafasına koyduğunu yapan bir karaktersin. Dokuz Eylül Üniversitesi, bu bakış açısını besleyecek; seni özgürleştirecek ama aynı zamanda köklü akademik geleneğiyle sana bir yön verecek. Burada geçireceğin yıllar, seni sadece mesleki anlamda değil, kişisel anlamda da olgunlaştıracak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sen, sorgulayan, çözüm arayan ve entelektüel yönü güçlü bir bireysin. Mantıkla hareket ediyorsun ama duygusal derinliği de ihmal etmiyorsun. Bu karışım seni ODTÜ ruhuna çok yakın yapıyor. ODTÜ, senin gibi bireyler için sadece bir üniversite değil, bir düşünce biçimi. Kampüste geçecek her gün senin analitik düşünce kapasiteni biraz daha artıracak. Akademik başarıya ve sosyal sorumluluğa verdiğin değer, seni tam anlamıyla bu kurumun bir parçası yapacak. Zorlanmaktan korkmuyor, aksine bu süreçleri gelişimin bir parçası olarak görüyorsun. Senin için üniversite, sadece bilgi değil; kendini ifade etme, aidiyet ve düşünsel özgürlük demek. ODTÜ bu beklentilere cevap vermekle kalmaz, seni entelektüel olarak da ileri taşır.

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Senin için önemli olan sistemli ve prestijli bir eğitim. Disiplinli, azimli ve hedefe odaklı bir yapıdasın. Hacettepe gibi güçlü akademik altyapıya sahip, özellikle sağlık ve temel bilimler alanında öne çıkan bir üniversite, senin hedeflerinle birebir örtüşüyor. Kendine koyduğun yüksek standartlar ve mükemmeliyetçi yaklaşımın, seni Hacettepe’nin ciddiyetine uygun hale getiriyor. Kolay yoldan değil, sağlam yoldan ilerlemek isteyenlerdensin. Yalnızlığı dert etmeyen, gerektiğinde tek başına mücadele edebilen bir yapın var. Hacettepe’de geçireceğin yıllar, seni sadece mesleki değil, aynı zamanda kişisel olarak da olgunlaştıracak. Zor olanı seçmen, seni başarıya daha da yaklaştırıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Senin karakterin özgürlükçü, yaratıcı ve çok yönlü. Kalabalık ve gergin şehirler sana göre değil. Hayatı keşfetmeyi, yeni insanlar tanımayı, sanat ve iletişimle iç içe olmayı seviyorsun. Bu yönün seni Eskişehir gibi enerjik ama baskısız bir şehre ve Anadolu Üniversitesi gibi renkli bir kampüse yönlendiriyor. Sosyal ilişkilerin kuvvetli ve fikirlerini ifade etmeyi seviyorsun. Bu nedenle açık fikirli bir öğrenci ortamı sana çok iyi geliyor. Üniversitenin sunduğu kültürel ve sanatsal olanaklar seni canlı tutar, üretkenliğini artırır. Eskişehir gibi genç ve öğrenci dostu bir şehirde, hem kendini hem hayallerini büyüteceksin. Bu şehir ve bu kampüs, senin enerjine fazlasıyla karşılık verir.

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Sen doğasıyla, havasıyla ve pozitif enerjisiyle seni hem motive edecek hem de besleyecek bir şehirde okumak isteyenlerdensin. Hayatla barışık, insanlarla kolay iletişim kurabilen, stresli ortamlardan uzak durmaya çalışan bir yapın var. Akdeniz Üniversitesi de tam bu ruhu yansıtan bir kurum. Antalya gibi her mevsimi ayrı güzel bir şehirde, akademik hayat ile sosyal yaşamı dengede götürmek isteyen öğrenciler için birebir. Senin gibi huzuru, sıcaklığı ve renkli yaşamı seven biri için Akdeniz Üniversitesi gerçek bir cazibe merkezi. Kampüsü doğayla iç içe, oldukça büyük ve öğrenci dostu. Öğrenci kulüpleri, festivalleri, spor olanakları ve sanat etkinlikleri sayesinde sadece derslere değil, aynı zamanda kişisel gelişimine de yatırım yapabileceğin bir yer. Kendine has bir duruşun var ve bu duruşu baskı altında değil, özgürce ortaya koymak istiyorsun. Akdeniz Üniversitesi bu açıdan sana büyük bir alan sunuyor. Hem dinlenip hem üretebileceğin, hem keşfedip hem paylaşabileceğin bir atmosferde kendini gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksın. Senin gibi hayata karşı “denge” arayan biri için Antalya, büyük şehirlerin kaosundan uzak ama olanaklarıyla da eksik hissettirmeyen bir şehir. Güneşin enerjisini içselleştiren, çevresiyle güçlü bağlar kuran, rahat ama aynı zamanda hedeflerinin peşinden giden biri olduğunu bu üniversite hayatı boyunca fark edecek ve bu özelliklerini geliştireceksin. Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olduğunda, sadece bir meslek sahibi değil, kendini bilen, vizyonu olan ve mutlu bir birey olarak çıkacaksın.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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