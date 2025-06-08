YKS Öğrencileri Buraya! Sen Hangi Üniversiteye Gideceksin?

YKS maratonu bitti, sırada en az sınav kadar stresli bir süreç var: Tercihler! Peki senin karakterin, hayattan beklentin ve seçimlerin seni hangi üniversiteye yönlendiriyor? Belki İstanbul’un hareketli kampüslerinde, belki İzmir’in deniz kokulu sokaklarında, belki de Ankara’nın akademik havasında bir üniversite sana göre olabilir. Ya da hiçbirini istemiyor, çok daha farklı bir şehirde kendi hikayeni yazmak istiyorsun…

Bu testte verdiğin cevaplarla, sana hangi üniversitenin daha uygun olduğunu analiz ediyoruz. Hazırsan, üniversite yolculuğunu şekillendirmeye başlayalım!