YKS Öğrencileri Buraya! Sen Hangi Üniversiteye Gideceksin?

Sen doğasıyla, havasıyla ve pozitif enerjisiyle seni hem motive edecek hem de besleyecek bir şehirde okumak isteyenlerdensin. Hayatla barışık, insanlarla kolay iletişim kurabilen, stresli ortamlardan uzak durmaya çalışan bir yapın var. Akdeniz Üniversitesi de tam bu ruhu yansıtan bir kurum. Antalya gibi her mevsimi ayrı güzel bir şehirde, akademik hayat ile sosyal yaşamı dengede götürmek isteyen öğrenciler için birebir. Senin gibi huzuru, sıcaklığı ve renkli yaşamı seven biri için Akdeniz Üniversitesi gerçek bir cazibe merkezi. Kampüsü doğayla iç içe, oldukça büyük ve öğrenci dostu. Öğrenci kulüpleri, festivalleri, spor olanakları ve sanat etkinlikleri sayesinde sadece derslere değil, aynı zamanda kişisel gelişimine de yatırım yapabileceğin bir yer. Kendine has bir duruşun var ve bu duruşu baskı altında değil, özgürce ortaya koymak istiyorsun. Akdeniz Üniversitesi bu açıdan sana büyük bir alan sunuyor. Hem dinlenip hem üretebileceğin, hem keşfedip hem paylaşabileceğin bir atmosferde kendini gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksın. Senin gibi hayata karşı “denge” arayan biri için Antalya, büyük şehirlerin kaosundan uzak ama olanaklarıyla da eksik hissettirmeyen bir şehir. Güneşin enerjisini içselleştiren, çevresiyle güçlü bağlar kuran, rahat ama aynı zamanda hedeflerinin peşinden giden biri olduğunu bu üniversite hayatı boyunca fark edecek ve bu özelliklerini geliştireceksin. Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olduğunda, sadece bir meslek sahibi değil, kendini bilen, vizyonu olan ve mutlu bir birey olarak çıkacaksın.