Aşk Senin İçin Nedir: Tutku mu, Güven mi, Anlayış mı?
Aşk herkese aynı gelmez. Kimimiz aşkı bir güven limanı olarak görür, kimimiz içinse bir tutku yangınıdır. Bazılarıysa sadece anlaşılmak ister. Peki, senin aşka dair beklentin ne? Sana gerçekten ne iyi gelir? Bu testte vereceğin cevaplarla, kalbinin en derinindeki ihtiyacı keşfedecek ve aşkın senin için ne anlama geldiğini anlayacaksın.
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1. Bir ilişki seni ne zaman gerçekten mutlu eder?
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2. Sevgilinle bir hafta sonu planı yapsan en çok hangisi seni mutlu eder?
3. İlişkide en zorlandığın şey ne olurdu?
4. Aşkla ilgili bir film seçmen gerekse hangisini seçerdin?
5. Birinin sana seni sevdiğini söylemesi senin için ne anlama gelir?
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6. Partnerinle tartıştığında en çok hangi yaklaşımı beklersin?
7. İlişkide romantizmin senin için tanımı nedir?
8. Bir ilişkiyi sürdürmenin sırrı sence nedir?
9. Partnerinle ilgili en hayran olduğun özellik ne olurdu?
10. Aşkla ilgili biri sana bir öğüt verecek olsa, hangisini dinlerdin?
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Güven ve Huzur Arıyorsun
Tutku ve Heyecan Bekliyorsun
Anlayış ve Derinlik Arıyorsun
Özgürlük ve Paylaşım Dengesi Bekliyorsun
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