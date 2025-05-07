Aşık Olacağın Kişi Ne İş Yapmalı? Cevaplar Burada!
İlişkilerde uyum sadece kişilikle sınırlı değil; bazen bir insanın yaptığı iş, onun hayata bakışını, düzenini, hatta sevgisini gösterme biçimini bile belirliyor. Sevgilin çalışkan mı olmalı, yaratıcı mı, insan odaklı mı yoksa ayakları yere basan mı? Bu testle, sana en uygun sevgilinin hangi mesleğe sahip olması gerektiğini öğreneceksin. Belki de hep yanlış kariyer peşindeki insanlara gönlünü kaptırıyordun, kim bilir?
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1. Sevgilinin seni en çok etkilemesini istediğin özelliği nedir?
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2. Birlikte bir gün geçireceksiniz, nereye gitmek istersiniz?
3. Duygusal kriz anlarında nasıl bir partner seni rahatlatır?
4. Sana göre en seksi özellik nedir?Sana göre en seksi özellik nedir?
5. Sevgilinin iş stili nasıl olmalı?
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6. Hangi film türü seni daha çok yansıtır?
7. İlişkide seni en çok korkutan şey ne?
8. Sevgilinle en çok ne hakkında sohbet etmek istersin?
9. Aşık olduğunda kendini nasıl hissedersin?
10. En çekilmez bulduğun şey nedir?
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Akademisyen / Mühendis / Analitik Düşünen Meslekler
Sanatçı / Tasarımcı / Reklamcı
Psikolog / Öğretmen / Sosyal Hizmet Uzmanı
Polis / Asker / Mühendislikte Saha / İş Güvenliği vb.
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