Aşık Olacağın Kişi Ne İş Yapmalı? Cevaplar Burada!

Senin ihtiyacın olan şey: güven. İlişkide neyin ne olduğunu net bir şekilde bilmek seni rahatlatır. Sevgilinin ayakları yere bassın, söylediğini yapsın, sorumluluk alsın ve seni yarı yolda bırakmasın. Bu yüzden duygular kadar duruş da çok önemlidir senin için. Kararlı ve net bir partner seni büyüler. Hayatındaki kişinin güçlü olması, seni koruyabileceğini hissettirmesi ve gerektiğinde inisiyatif alması sende hayranlık yaratır. Flörtöz ya da kafa karıştıran tipler seni yorar. Güçlü, dürüst ve prensip sahibi biriyle uzun ömürlü bir ilişki istersin. Bu kişi bazen sert görünebilir ama içinde yumuşacık bir kalbi olduğunu sen bilirsin. Polis, asker, saha mühendisi gibi işinin sorumluluğunu taşıyan, disiplinli ve net bir partner tam sana göre. Çünkü senin için bir ilişki; sadece aşktan değil, ortak mücadeleden ve güçlü bir bağdan geçer. Bu bağ, hayatın fırtınalarına karşı seni ayakta tutar.