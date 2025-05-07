onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Aşık Olacağın Kişi Ne İş Yapmalı? Cevaplar Burada!

Aşık Olacağın Kişi Ne İş Yapmalı? Cevaplar Burada!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 17:01

İlişkilerde uyum sadece kişilikle sınırlı değil; bazen bir insanın yaptığı iş, onun hayata bakışını, düzenini, hatta sevgisini gösterme biçimini bile belirliyor. Sevgilin çalışkan mı olmalı, yaratıcı mı, insan odaklı mı yoksa ayakları yere basan mı? Bu testle, sana en uygun sevgilinin hangi mesleğe sahip olması gerektiğini öğreneceksin. Belki de hep yanlış kariyer peşindeki insanlara gönlünü kaptırıyordun, kim bilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sevgilinin seni en çok etkilemesini istediğin özelliği nedir?

2. Birlikte bir gün geçireceksiniz, nereye gitmek istersiniz?

3. Duygusal kriz anlarında nasıl bir partner seni rahatlatır?

4. Sana göre en seksi özellik nedir?Sana göre en seksi özellik nedir?

5. Sevgilinin iş stili nasıl olmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi film türü seni daha çok yansıtır?

7. İlişkide seni en çok korkutan şey ne?

8. Sevgilinle en çok ne hakkında sohbet etmek istersin?

9. Aşık olduğunda kendini nasıl hissedersin?

10. En çekilmez bulduğun şey nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akademisyen / Mühendis / Analitik Düşünen Meslekler

Senin sevgilin kesinlikle zihinsel anlamda seni doyurabilmeli. Entelektüel sohbetler, bilgiye dayalı çıkarımlar ve hayatı planlı yaşama arzusu sende hayranlık uyandırıyor. Sana ayak uydurabilmesi için zekâsıyla seni etkileyebilmeli. Belirsizlik seni huzursuz eder; bu yüzden sevgilinin işinde sistemli, disiplinli ve mantıklı biri olması sana güven verir. Birlikte gelişebileceğin, dünyaya eleştirel bakabilen bir partner senin için idealdir. “Boş muhabbet” sana göre değildir. Sevgilinle birlikte yeni şeyler öğrenmek, tartışmak ve üretmek sana iyi gelir. Bu yüzden sevgilinin işi de tıpkı onun gibi; çözüm odaklı ve analiz isteyen bir meslek olmalı. Uzun vadeli düşünen, ayağı yere basan ve doğru adımlarla ilerleyen bir sevgili sana hem duygusal hem zihinsel konfor sağlar. Hayatının rotasını belirlerken yanında seni dengeleyen biri olsun istiyorsun ve bu kişi büyük ihtimalle mühendis, akademisyen ya da bir stratejisttir!

Sanatçı / Tasarımcı / Reklamcı

Senin ruhun yaratıcı, kalbin de özgür. Bu yüzden seni anlayacak kişi, sıradan işlerde değil; kendini ifade edebileceği alanlarda çalışan biridir. Hayatı renklendiren, farklı düşünen ve her şeyi bir “hikâyeye” dönüştürebilen biri senin gönlünü fetheder. Sevgilinin mesleği de tıpkı karakteri gibi: dinamik, ilham dolu ve estetikle iç içe olmalı. Senin için sevgili, aynı zamanda bir yol arkadaşıdır. Rutin ilişkilerden ve aynı tip insanlardan sıkılıyorsun. Hayatına girecek kişinin sana ilham vermesini, hatta bazen seni dönüştürmesini bekliyorsun. Estetik anlayışı olan, detaylara önem veren, kendini özgün yollarla ifade eden biri seni kalbinden vurur. İşte bu yüzden bir sanatçı, tasarımcı ya da yaratıcı bir mesleğe sahip sevgili senin için biçilmiş kaftan. O seni sadece sevmeyecek, aynı zamanda senin iç dünyanı anlayacak, seninle birlikte hayaller kuracak ve hayatı bir tablo gibi renklendirecek!

Psikolog / Öğretmen / Sosyal Hizmet Uzmanı

Senin ihtiyacın olan şey; anlaşılmak, dinlenmek ve duygularına alan bulmak. Sevgilinin empati yeteneği, insan sevgisi ve şefkati seni sana getirir. Duygusal bağ senin için fiziksel çekimden çok daha önde gelir. Bu yüzden seni anlayabilecek, iç dünyanı önemseyen, iletişimi güçlü biri sana iyi gelir. Birlikte olduğun kişi sadece seni değil, hayatı da anlamaya çalışan biri olmalı. Konuşmak, çözüm üretmek ve birlikte derinleşmek senin için çok önemli. Kırıldığında seni toparlayabilecek, zorlandığında yanında durabilecek biriyle hayat daha yaşanır hale geliyor. Bu yüzden sevgilinin mesleği de insan odaklı olmalı. Psikolog, öğretmen ya da sosyal hizmet uzmanı gibi hem kalbi hem aklı çalışan biriyle uzun ömürlü, duygu yüklü bir ilişki yaşayabilirsin. Bu kişiler sadece sevgilin değil, aynı zamanda içsel bir yoldaşın olur. Ve sen, bu tarz bir sevgiliyle ruhsal olarak en çok beslenirsin.

Polis / Asker / Mühendislikte Saha / İş Güvenliği vb.

Senin ihtiyacın olan şey: güven. İlişkide neyin ne olduğunu net bir şekilde bilmek seni rahatlatır. Sevgilinin ayakları yere bassın, söylediğini yapsın, sorumluluk alsın ve seni yarı yolda bırakmasın. Bu yüzden duygular kadar duruş da çok önemlidir senin için. Kararlı ve net bir partner seni büyüler. Hayatındaki kişinin güçlü olması, seni koruyabileceğini hissettirmesi ve gerektiğinde inisiyatif alması sende hayranlık yaratır. Flörtöz ya da kafa karıştıran tipler seni yorar. Güçlü, dürüst ve prensip sahibi biriyle uzun ömürlü bir ilişki istersin. Bu kişi bazen sert görünebilir ama içinde yumuşacık bir kalbi olduğunu sen bilirsin. Polis, asker, saha mühendisi gibi işinin sorumluluğunu taşıyan, disiplinli ve net bir partner tam sana göre. Çünkü senin için bir ilişki; sadece aşktan değil, ortak mücadeleden ve güçlü bir bağdan geçer. Bu bağ, hayatın fırtınalarına karşı seni ayakta tutar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın