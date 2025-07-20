Senin Karakter Grafiğini Çıkarıyoruz!
Herkesin karakterinde sivrilen özellikler vardır. Kimi insanın sabrı sınırsızdır, kimisi ise hırsı uğruna her şeyi göze alır. Bazen farkında olmadığımız duygular ve davranış kalıpları bile aslında karakterimizin temel yapı taşlarıdır. Bu testte sana soracağımız 10 soru sayesinde seni tanıyacak ve karakter grafiğini ortaya çıkaracağız. Verdiğin cevaplara göre kıskançlıktan fedakarlığa, merhametten hırsa kadar birçok yönün değerlendirilecek. Üstelik her sonucun sonunda, karakter özelliklerini yansıtan bir grafik tanımı da yer alacak!
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1. Biri sana yanlış yaptığında ilk tepkin ne olur?
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2. Başarı senin için ne ifade eder?
3. Yakın bir arkadaşın senden daha başarılı olursa nasıl hissedersin?
4. Biri senden yardım istediğinde tepkin ne olur?
5. Gizli bir sırrı saklamak zorunda olsan ne yaparsın?
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6. Bir ilişkiyi bitirmen gerektiğinde nasıl davranırsın?
7. İnsanların seni nasıl tanımlamasını istersin?
8. Kendi hatanı kabul etmekte zorlanır mısın?
9. İntikam almak sana göre nedir?
10. Övgü aldığında ne hissedersin?
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