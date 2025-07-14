Bir Kap Dondurma Olsaydın Nasıl Olurdun?

İlk bakışta etkileyici, güçlü ve sofistike bir havasın var. İnsanlar seni çözmekte zorlanıyor çünkü dışarıya pek kolay açılmıyorsun. Ama bir kere içine gireni kolay kolay bırakmazsın. Karakterinde derinlik ve tutku hakim. Bir şeyi isterken sonuna kadar gider, pes etmezsin. Sadakat senin için çok değerli, bu yüzden ihanet seni paramparça edebilir. Dostluklarında güven, ilişkilerinde yoğun bir bağ arıyorsun. Anlamı olmayan ilişkilerle zaman kaybetmek istemezsin. Her detayı düşünür, her adımı planlarsın. Bazen fazla kontrolcü olabilirsin ama bu senin hayata karşı savunma mekanizman. Dondurma gibi seni eriten şeyler var elbet: derin sohbetler, güven veren bir ses tonu ve biraz da sessizlik. Çikolata gibi zor ama bağımlılık yapansın!