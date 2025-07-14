Bir Kap Dondurma Olsaydın Nasıl Olurdun?
Dondurma sadece yazın değil, ruhumuzun dört mevsim tatlı kaçamağı! Peki ya sen bir kap dondurma olsaydın, hangi tatları barındırırdın? Sert ve yoğun bir çikolata mı, hafif ve romantik bir çilek mi? Belki de enerji fışkıran rengarenk toplarla dolu bir lezzet şöleni! Bu testte vereceğin cevaplara göre senin karakterine en çok benzeyen dondurma kabını belirliyoruz.
Şimdi eğlenceli ve lezzetli bir kişilik analizine hazır ol!
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1. Kalabalık bir ortamda nasıl hissedersin?
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2. Bir arkadaşının sana ihanet ettiğini öğrendin, ne yaparsın?
3. Bir gün tamamen sana ait, ne yaparsın?
4. Aşkı nasıl tanımlarsın?
5. İnsanların seni tanımlarken en çok kullandığı kelime hangisi?
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6. Bir şey seni sinirlendirdiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Hayat mottan bir cümle seç:
8. Tatlı seç desen, hangisini seçersin?
9. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey nedir?
10. Kıskanç mısındır?
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Yoğun Çikolatalı
Çilekli Parfe
Renkli Bonibonlu
Vanilyalı Oreo
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