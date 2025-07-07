Görselleri Seç Şu An Ne Hissettiğini Söyleyelim!
Bazen kelimelere dökemediğimiz duygularımız olur ya hani… İşte bu test tam da o anlar için! Sana herhangi bir kavram vereceğiz, sen sadece o an aklına ilk gelen görseli seçeceksin. Yani bu testte kelime yok, sadece his var! Yemekten manzaraya, havadan kıyafete kadar 10 farklı soruda hissettiklerini görsellerle ifade etmeni isteyeceğiz. Seçtiğin görsellere göre şu anda ruhunun hangi duyguda sabitlendiğini senin bile tahmin edemeyeceğin bir isabetle ortaya çıkaracağız.
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1. “Yemek” dendiğinde aklına ilk gelen hangisi?
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2. “Manzara” deyince aklında canlanan sahne?
3. “Kokusu burnuna gelince içini ısıtan şey?”
4. “Gece” deyince aklına ilk hangisi geliyor?
5. “Tatlı” kelimesiyle özdeşleşen?
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6. “Deniz” sana en çok neyi hatırlatıyor?
7. “Hava” deyince hangi görüntü seni anlatıyor?
8. “Sabah” deyince gözünde ne canlanıyor?
9. “Renk” deyince ilk ne beliriyor zihninde?
10. “Ev” deyince ilk gelen görüntü?
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