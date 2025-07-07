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Görselleri Seç Şu An Ne Hissettiğini Söyleyelim!

Görselleri Seç Şu An Ne Hissettiğini Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 10:18

Bazen kelimelere dökemediğimiz duygularımız olur ya hani… İşte bu test tam da o anlar için! Sana herhangi bir kavram vereceğiz, sen sadece o an aklına ilk gelen görseli seçeceksin. Yani bu testte kelime yok, sadece his var! Yemekten manzaraya, havadan kıyafete kadar 10 farklı soruda hissettiklerini görsellerle ifade etmeni isteyeceğiz. Seçtiğin görsellere göre şu anda ruhunun hangi duyguda sabitlendiğini senin bile tahmin edemeyeceğin bir isabetle ortaya çıkaracağız.

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1. “Yemek” dendiğinde aklına ilk gelen hangisi?

2. “Manzara” deyince aklında canlanan sahne?

3. “Kokusu burnuna gelince içini ısıtan şey?”

4. “Gece” deyince aklına ilk hangisi geliyor?

5. “Tatlı” kelimesiyle özdeşleşen?

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6. “Deniz” sana en çok neyi hatırlatıyor?

7. “Hava” deyince hangi görüntü seni anlatıyor?

8. “Sabah” deyince gözünde ne canlanıyor?

9. “Renk” deyince ilk ne beliriyor zihninde?

10. “Ev” deyince ilk gelen görüntü?

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Ruhun Sessizliğe Demir Atmış

Seçimlerin, senin şu an kendinle ve çevrenle olan ilişkinde derin bir uyum kurduğunu gösteriyor. Zihninde fırtınalar yok, aksine bir göl yüzeyi kadar durgun ve berraksın. Acele etmiyorsun, çünkü biliyorsun ki ne gelirse zamanında gelir. Manzaraları dingin, yemekleri tanıdık, sesleri yumuşak olan görselleri tercih etmen; şu sıralar kalabalıktan kaçtığını ve iç huzuru her şeyin üstünde tuttuğunu gösteriyor. Bu, geçici bir inziva olabilir ya da artık tamamen senin yeni yaşam biçimin. İçindeki dinginlik seni güçlü ve sabırlı kılıyor. Bu hissi bozmamak adına sınırlarını iyi çiziyorsun. Zihnini yoran, seni huzurundan eden insan ve olaylara karşı mesafeli durman da bu yüzden. Bir fincan sıcak içecek eşliğinde kendine sarıldığın zamanlardasın.

Zihnin Gürültülü Bir Meydan Gibi

Seçimlerin, şu anda kafanda birden fazla düşüncenin, duygunun ve isteğin dolandığını gösteriyor. Belki hangi yöne gideceğini bilmiyorsun, belki de çok yönlülüğün içinde kayboluyorsun. Her şey seni biraz yoruyor ama bir yanın hala üretken. Karmaşık, kalabalık ve enerjisi yüksek görselleri tercih etmiş olman, zihinsel bir yorgunlukla birlikte yaratıcılık patlaması da yaşadığını gösteriyor. Bu iniş çıkışlar seni bazen zorlayabilir ama aynı zamanda sana ilham da veriyor. Zihnindeki bu kargaşayı bir düzene oturtmak için belki bir tık durmaya ihtiyacın var. Kendine izin verirsen iç sesini daha rahat duyabilirsin. Ve unutma: Bu karışıklığın içinde bile kendine özgü bir ritmin var.

Kalbin Geçmişte Bir Yerde Takılı Kalmış

Seçtiğin görseller; nostalji, anılar ve duygusal boşluklara işaret ediyor. Şu an içinde bulunduğun ruh hali geçmişe bir yolculuk yapıyor gibi. Belki birini, belki bir dönemi, belki de artık geride kalan bir “seni” özlüyorsun. Eşyaların, manzaraların ve havanın sende yarattığı çağrışımlar, duygusal derinliğinle ilgili çok şey söylüyor. Özlem, çoğu zaman hüzünlü görünse de, içinde umut taşıyan bir duygudur. Sen o ışığı yitirmemişsin. Şimdi yapman gereken belki de geçmişin güzel parçalarını şimdiki anına katmak. Çünkü seni sen yapan şey, tam da o yaşadığın hikayelerin yankısı. Kalbinin iç sesi çok net: “O günleri özlüyorum ama yeniden yaratabilirim.”

İçin Kıpır Kıpır

Senin seçtiğin görseller; enerjini, yenilik arayışını ve macera isteğini açıkça ortaya koyuyor. İçin kıpır kıpır! Bir şeyler yapmalısın, bir yere gitmelisin, biriyle konuşmalısın… İçinde bir yerlerde zamanın daraldığına dair bir his var. Canlı renkler, hareketli ortamlar ve dinamik atmosferleri tercih etmen; hayatına hareket katmak istediğini, hatta belki biraz “sıkıldığını” gösteriyor. Değişim senin için bir lüks değil, bir ihtiyaç. Bu kıpırtının peşinden gitmek seni yenileyebilir. Ama dikkat et: Sürekli koşuşturmak, iç sesini bastırmamalı. Enerjini yönlendirdiğin sürece, seni hiçbir şey durduramaz. Bu ruh hali seni çok üretken bir döneme sokabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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