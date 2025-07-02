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Utanırım/Utanmam Testine Göre Sen Ne Kadar Arsızsın?

Utanırım/Utanmam Testine Göre Sen Ne Kadar Arsızsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 13:01

Hayatın her anında biraz yüzsüzlük bazen çok işimize yarar, ama kimileri için utanmak ikinci doğası gibidir. Peki sen hangi taraftasın? Yoksa artık hiçbir şey seni utandırmıyor mu? Bu testte küçük sosyal rezilliklerden büyük arsızlıklara kadar birçok durumla karşılaşacaksın. Şıklardan “Utanırım” mı “Utanmam” mı dediğine göre seni en iyi tanımlayan sonucu sunacağız!

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1. Kalabalık bir ortamda yere düşüp herkesin sana baktığını fark ediyorsun.

2. Restoranda garsona “bu yemek kötü olmuş” demek zorundasın.

3. Markette yanlışlıkla tanımadığın birinin koluna giriyorsun.

4. Eski sevgilini yanlışlıkla arıyorsun.

5. Aile büyüklerinin yanında uygunsuz bir TikTok videosu/sesi açılıyor.

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6. Kahkaha atarken istemeden sesli gaz çıkarıyorsun.

7. Bir arkadaş ortamında şaka yapmak isterken herkesi gereksizce kırıyorsun.

8. Tanımadığın birinin Instagram hikayesine yanlışlıkla emoji tepkisi verip sonra geri alamıyorsun.

9. İş yerinde, patronuna mail atacağını sanıp yanlışlıkla tüm şirkete gönderiyorsun.

10. Sosyal medyada eski sevgiline stalk yaparken yanlışlıkla beğeni atıyorsun.

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Ar Damarı Sapasağlam Biri!

Sen utanç duygusunu en temel insani reflekslerden biri olarak gören, hassas ve sosyal olarak oldukça bilinçli birisin. Hatalarını fark ettiğinde yüzün kızarır, dalgınlıkla yaptığın bir gaf bile seni günlerce düşündürür. Bu kadar kendini kontrol etmen bazı durumlarda seni geri plana atabilir ama insanlar senin nazikliğini, ölçülülüğünü ve empatik yönünü asla unutmaz. Yüzsüzlükle hiçbir zaman yol almayı düşünmezsin, çünkü senin iç dünyanda utanmak bir erdem, arsızlık ise sınır ihlalidir.

Yüzsüzlüğün Altın Madalyalısı!

Sosyal normlar senin için bir öneri niteliğinde. Senin ruhun özgür, dilin filtresiz ve alnın açık! Ne yaşarsan yaşa, yerin dibine girmezsin çünkü sen zaten yukarıdasın. Utanma eşiğin sıfıra yakın, bu da seni kimi zaman öz güvenli, kimi zaman da haddini aşan biri yapabilir. Çevrendekiler bu rahat tavırlarına bazen imreniyor, bazen de şaşırıyor. Fakat bir gerçek var ki; sen rezil olmayı değil, rezilliği eğlenceye çevirmeyi başarıyorsun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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