Utanırım/Utanmam Testine Göre Sen Ne Kadar Arsızsın?
Hayatın her anında biraz yüzsüzlük bazen çok işimize yarar, ama kimileri için utanmak ikinci doğası gibidir. Peki sen hangi taraftasın? Yoksa artık hiçbir şey seni utandırmıyor mu? Bu testte küçük sosyal rezilliklerden büyük arsızlıklara kadar birçok durumla karşılaşacaksın. Şıklardan “Utanırım” mı “Utanmam” mı dediğine göre seni en iyi tanımlayan sonucu sunacağız!
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1. Kalabalık bir ortamda yere düşüp herkesin sana baktığını fark ediyorsun.
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2. Restoranda garsona “bu yemek kötü olmuş” demek zorundasın.
3. Markette yanlışlıkla tanımadığın birinin koluna giriyorsun.
4. Eski sevgilini yanlışlıkla arıyorsun.
5. Aile büyüklerinin yanında uygunsuz bir TikTok videosu/sesi açılıyor.
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6. Kahkaha atarken istemeden sesli gaz çıkarıyorsun.
7. Bir arkadaş ortamında şaka yapmak isterken herkesi gereksizce kırıyorsun.
8. Tanımadığın birinin Instagram hikayesine yanlışlıkla emoji tepkisi verip sonra geri alamıyorsun.
9. İş yerinde, patronuna mail atacağını sanıp yanlışlıkla tüm şirkete gönderiyorsun.
10. Sosyal medyada eski sevgiline stalk yaparken yanlışlıkla beğeni atıyorsun.
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