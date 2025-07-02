Utanırım/Utanmam Testine Göre Sen Ne Kadar Arsızsın?

Sosyal normlar senin için bir öneri niteliğinde. Senin ruhun özgür, dilin filtresiz ve alnın açık! Ne yaşarsan yaşa, yerin dibine girmezsin çünkü sen zaten yukarıdasın. Utanma eşiğin sıfıra yakın, bu da seni kimi zaman öz güvenli, kimi zaman da haddini aşan biri yapabilir. Çevrendekiler bu rahat tavırlarına bazen imreniyor, bazen de şaşırıyor. Fakat bir gerçek var ki; sen rezil olmayı değil, rezilliği eğlenceye çevirmeyi başarıyorsun!