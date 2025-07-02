Boşanırım/Boşanmam Testi Sizi Zorlayacak!

Evlilik kolay iş değil, bir ömür boyu aynı kişiyle yaşamak gerçek bir sabır, anlayış ve sevgi ister. Peki, senin bu yolculukta ne kadar dirençli olduğunu hiç düşündün mü? Bu testte başta 'yok canım, boşanacak ne var' dediğin sorularla başlayacağız ama sona doğru işler biraz karışabilir...

Hazırsan evlilikteki kırılma anlarını gözden geçirmeye başlıyoruz!