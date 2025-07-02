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Boşanırım/Boşanmam Testi Sizi Zorlayacak!

Boşanırım/Boşanmam Testi Sizi Zorlayacak!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 12:01

Evlilik kolay iş değil, bir ömür boyu aynı kişiyle yaşamak gerçek bir sabır, anlayış ve sevgi ister. Peki, senin bu yolculukta ne kadar dirençli olduğunu hiç düşündün mü? Bu testte başta 'yok canım, boşanacak ne var' dediğin sorularla başlayacağız ama sona doğru işler biraz karışabilir...

Hazırsan evlilikteki kırılma anlarını gözden geçirmeye başlıyoruz!

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1. Çayını her defasında şekersiz istemene rağmen eşin hala şeker atıyorsa?

2. Senden habersiz arkadaşlarıyla hafta sonu planı yapıyorsa?

3. Evin dekorasyonunu sana danışmadan değiştiriyorsa?

4. Tartışma esnasında sürekli konuyu geçmişe getiriyorsa?

5. Ailesiyle yaşadığınız sorunlara sürekli seni suçluyorsa?

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6. Parasal konularda senden gizli kararlar alıyorsa?

7. Özel günleri hiçbir zaman hatırlamıyorsa?

8. Sürekli arkadaşlarını senden önce koyuyorsa?

9. Çocuk konusunda fikirlerini tamamen göz ardı ediyorsa?

10. Ailene karşı kötü davranıyorsa ve seni desteklemiyorsa?

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11. Şiddetli bir tartışmada sana hakaret ediyorsa?

12. Seni aldattıysa ama ayrılmak istemiyorsa?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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