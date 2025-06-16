Love Bombing, Ghosting, Benching... Sen Hangisini Yapıyorsun?
İlişkiler; duygular, beklentiler ve bazen farkında olmadan yaptığımız davranışlarla şekillenir. Bazen aşırı sevgi gösterip karşımızdakini boğarız, bazen ise hiçbir açıklama yapmadan yok oluruz. Kimi zaman birini yedekte tutar, kimi zamansa her şeye rağmen duygularımıza sadık kalırız.
Peki sen aşk hayatında hangi tür ilişki davranışını sergiliyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Birini ilk tanımaya başladığında seni en çok heyecanlandıran şey ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mesajlara nasıl cevap verirsin?
3. Duygularını ne kadar açık ifade edersin?
4. Aşk senin için ne anlama gelir?
5. Flörtünle aranızdaki en uzun sessizlik ne kadar sürer?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini daha çok nasıl görüyorsun?
7. Bir ilişkide en çok neden sıkılırsın?
8. Eski sevgililerinin seni nasıl tanımladığını düşünüyorsun?
9. Sevgilinin yaptığı bir hata karşısında ilk tepkin ne olur?
10. Hayat mottolarından biri aşağıdakilerden hangisine daha yakın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LOVE BOMBING: Sevgiyi Bir Anda Üstüne Yağdıranlardan!
GHOSTING: Sessiz Sedasız Kaybolanlardansın!
BENCHING: Yedekte Tutanlardan Olabilirsin!
SAĞLIKLI BAĞLILIK: Dengeli ve Duygusal Olarak Olgunsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın