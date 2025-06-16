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Love Bombing, Ghosting, Benching... Sen Hangisini Yapıyorsun?

Love Bombing, Ghosting, Benching... Sen Hangisini Yapıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 13:04

İlişkiler; duygular, beklentiler ve bazen farkında olmadan yaptığımız davranışlarla şekillenir. Bazen aşırı sevgi gösterip karşımızdakini boğarız, bazen ise hiçbir açıklama yapmadan yok oluruz. Kimi zaman birini yedekte tutar, kimi zamansa her şeye rağmen duygularımıza sadık kalırız.

Peki sen aşk hayatında hangi tür ilişki davranışını sergiliyorsun?

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1. Birini ilk tanımaya başladığında seni en çok heyecanlandıran şey ne olur?

2. Mesajlara nasıl cevap verirsin?

3. Duygularını ne kadar açık ifade edersin?

4. Aşk senin için ne anlama gelir?

5. Flörtünle aranızdaki en uzun sessizlik ne kadar sürer?

5. Flörtünle aranızdaki en uzun sessizlik ne kadar sürer?
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6. Kendini daha çok nasıl görüyorsun?

6. Kendini daha çok nasıl görüyorsun?

7. Bir ilişkide en çok neden sıkılırsın?

8. Eski sevgililerinin seni nasıl tanımladığını düşünüyorsun?

9. Sevgilinin yaptığı bir hata karşısında ilk tepkin ne olur?

9. Sevgilinin yaptığı bir hata karşısında ilk tepkin ne olur?

10. Hayat mottolarından biri aşağıdakilerden hangisine daha yakın?

10. Hayat mottolarından biri aşağıdakilerden hangisine daha yakın?
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LOVE BOMBING: Sevgiyi Bir Anda Üstüne Yağdıranlardan!

LOVE BOMBING: Sevgiyi Bir Anda Üstüne Yağdıranlardan!

Senin için aşk, hızlı ve yoğun yaşanmalı. Yeni biriyle tanıştığında onu etkilemek için tüm duygularını bir anda açar, iltifatlarınla, hediyelerinle ve ilgililiğinle adeta duygusal bir fırtına yaratırsın. Bu seni etkileyici kılar ama karşındakini yorabilir. Love bombing davranışı, karşındaki kişiye kısa sürede bağlanmana ve onun da sana hızlıca bağlanmasını beklemene neden olur. Bu yüzden çoğu zaman ilişkilerinde denge kurmakta zorlanırsın. Senin bu coşkulu doğan çoğu zaman karşılık bulmadığında kırılabilir. İlişkilerde uzun vadeli mutluluğu yakalamak için heyecanınla birlikte sabrını da devreye sokmalısın. Duygularını bir anda değil, zamana yayarak yaşarsan; seninle gerçek bir bağ kurmak isteyen biri mutlaka olacaktır.

GHOSTING: Sessiz Sedasız Kaybolanlardansın!

GHOSTING: Sessiz Sedasız Kaybolanlardansın!

Senin ilişki yaklaşımın “kaç-göç” üzerine kurulu. Bir anda çok ilgili görünsen bile, işler ciddi bir hâl almaya başladığında içgüdüsel olarak geri çekiliyor, iletişimi kesiyor ve açıklama yapmadan ortadan kaybolabiliyorsun. Bu tutumun arkasında özgürlüğüne olan düşkünlüğün, duygusal yoğunluktan kaçma arzun ya da bağlanma korkun olabilir. Herkesin seni anlamasını beklemeyebilirsin ama sessizce kaybolduğunda arkanda hayal kırıklığı ve cevapsız sorular bırakıyorsun. Kendini koruma ihtiyacın anlaşılır ama duygusal sorumluluk da bir yetişkinliğin parçası. Açık iletişim ve küçük de olsa bir veda, senin olgunluk seviyeni yükseltebilir. Unutma, hayalet gibi değil, insan gibi çık hayatlardan.

BENCHING: Yedekte Tutanlardan Olabilirsin!

BENCHING: Yedekte Tutanlardan Olabilirsin!

İlişkilerde bazen duyguların net değil. Ne gerçekten bağlanmak istiyorsun, ne de tamamen vazgeçmek. Bu yüzden ilgini belli ediyorsun ama aynı zamanda mesafeni de koruyorsun. Belirsizlik en büyük silahın olabilir. Benching davranışı seni kısa vadede korurken, uzun vadede güvenilir biri olarak görülmeni zorlaştırabilir. Karşındaki kişi senin ne istediğini anlayamaz hale gelir, bu da duygusal yorgunluğa neden olur. Birini yedekte tutmak sana alan yaratır ama onların da hisleri olduğunu unutmamak gerek. Netlik, cesaret gerektirir. Ne istediğini bilmek ve bunu karşındakine açıkça anlatmak, seni hem daha güçlü hem de daha değerli kılar. Belki de artık birilerini bekletmek yerine, kararlarını netleştirme zamanı gelmiştir.

SAĞLIKLI BAĞLILIK: Dengeli ve Duygusal Olarak Olgunsun!

SAĞLIKLI BAĞLILIK: Dengeli ve Duygusal Olarak Olgunsun!

Sen ilişkilere sağduyulu, dengeli ve içten yaklaşan birisin. Duygularını bastırmazsın ama onları dozunda yaşar, karşındaki kişiye hem alan tanır hem de ihtiyaç duyduğu desteği verirsin. Bu seni nadir bulunan, kıymetli bir partner yapar. İletişim konusunda açık, saygılı ve empatik bir yapın var. Ne love bombing yapıp karşı tarafı boğuyorsun ne de ghosting gibi sorumluluktan kaçıyorsun. Hataların olduğunda da farkında oluyorsun ve bunu telafi etmeye istekli davranıyorsun. Bu tarzın, uzun vadeli ilişkilerde başarı getirir. Karşındaki kişiyle birlikte büyür, birlikte çözüm üretir ve birlikte iyileşirsin. Bu yaklaşımın sayesinde gerçek aşkı yakalama şansın oldukça yüksek.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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