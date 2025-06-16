Love Bombing, Ghosting, Benching... Sen Hangisini Yapıyorsun?

İlişkilerde bazen duyguların net değil. Ne gerçekten bağlanmak istiyorsun, ne de tamamen vazgeçmek. Bu yüzden ilgini belli ediyorsun ama aynı zamanda mesafeni de koruyorsun. Belirsizlik en büyük silahın olabilir. Benching davranışı seni kısa vadede korurken, uzun vadede güvenilir biri olarak görülmeni zorlaştırabilir. Karşındaki kişi senin ne istediğini anlayamaz hale gelir, bu da duygusal yorgunluğa neden olur. Birini yedekte tutmak sana alan yaratır ama onların da hisleri olduğunu unutmamak gerek. Netlik, cesaret gerektirir. Ne istediğini bilmek ve bunu karşındakine açıkça anlatmak, seni hem daha güçlü hem de daha değerli kılar. Belki de artık birilerini bekletmek yerine, kararlarını netleştirme zamanı gelmiştir.