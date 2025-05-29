Ruh Eşini Neden Bulamıyorsun? Cevabı Burada!

Senin için bir ilişki, özgürlükle birlikte var olmalı. Ruh eşini bulmak gibi bir arzun olabilir, ama bu, bir kişiye sonsuz bağlılıkla özdeşleşmek anlamına gelmiyor. Aksine sen, kendi içsel dengenle uyumlu bir yol arkadaşını arıyorsun. Bu da seni bazen ilişkilerden uzak tutabiliyor çünkü “ruhun eşleştiğinde bağımlı olma” korkusu taşıyorsun. Belki de ruh eşin sadece bir kişi değil, bir his, bir enerji ya da bir yaşam biçimi. Kendi iç huzurunu yakaladığında, o eşleşmeyi sağlayacak kişi ya da hâl zaten sana doğru çekilecek. Senin için ruh eşi, dışarıda biri değil; seninle aynı seviyede titreşen bir varoluş biçimi.