Aşkta Zekanı Kullanabiliyor musun?
Aşkta her zaman zeka konuşmaz ama doğru zamanda doğru hareket, kalbin şifresini çözebilir! Peki sen duygularla zekanı ne kadar uyumlu kullanabiliyorsun? Aşka bakış açın, kriz anlarında verdiğin tepkiler, duygusal sezgilerin ve ilişki yönetiminle aşk IQ’unu ölçüyoruz! Hazırsan 10 soruda aşk zekanın seviyesini ortaya çıkarıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir ilişki başladığında seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sevgilinle ciddi bir tartışma yaşadın. İlk refleksin ne olur?
3. Flört aşamasında seni en çok etkileyen şey nedir?
4. Aşk senin için daha çok neye benzer?
5. Ayrılıkla karşı karşıya kaldığında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birini tanımaya başladığında en çok nelere dikkat edersin?
7. Sevgilinden sürpriz bir mesaj aldığında ilk düşüncen ne olur?
8. Aşkta fedakarlık senin için ne ifade eder?
9. İlişkide iletişim senin için ne kadar önemli?
10. Geçmiş ilişkilerine dair nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk IQ’un: 160+
Aşk IQ’un: 120-160
Aşk IQ’un: 80-120
Aşk IQ’un: 80 Altı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın