İlk Buluşma Tercihlerine Göre İlişki Yapabilir misin?
İlk buluşmalar, bir ilişkinin temelini atar. Seçtiğin mekan, konuşma tarzın, neye dikkat ettiğin ya da neleri görmezden geldiğin... Tüm bunlar aslında kalıcı bir ilişki kurma kapasiten hakkında birçok ipucu verir. Bu testte, ilk buluşmadaki tercihlerinle ilişkilere ne kadar uygun olduğunu analiz ediyoruz!
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1. İlk buluşma nerede olmalı?
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2. En çok neye dikkat edersin?
3. Buluşmada telefonunu nasıl kullanırsın?
4. Hesap geldiğinde ne yaparsın?
5. Sohbet sırasında nelerden bahsedersin?
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6. İlk buluşmada fiziksel temasa nasıl bakarsın?
7. İlk izlenim senin için ne kadar önemli?
8. Karşı tarafın geç kalması seni nasıl etkiler?
9. İlk buluşmada en büyük kırmızı çizgin ne olur?
10. Hangi davranış seni etkiler?
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