İlk Buluşma Tercihlerine Göre İlişki Yapabilir misin?

İlk buluşmadaki davranışların kararsızlık, dalgalı duygular ve içsel çelişkilerle dolu olabilir. Bazen çok ilgili, bazen çok kayıtsız davranabiliyorsun. Bu da karşındakini oldukça zorlar. İlişki istiyorsun ama bunun ne anlama geldiğini tam çözemedin gibi. İletişiminde belirsizlikler varsa ve duygularını yansıtmakta zorlanıyorsan, bu bağ kurma sürecinde seni geride tutabilir. İlk buluşma senin için daha çok “deneme” gibi görünüyor. Bu yüzden karşındaki kişi kendini değersiz hissedebilir. Biraz daha netlik, biraz daha duygu farkındalığıyla sen de çok güçlü bağlar kurabilirsin. Ancak şu anda bir ilişkiyi taşımak değil, anlamak için çaba sarf ediyorsun. Önce kendi duygularının neye ihtiyacı olduğunu keşfetmen gerek. Sonrası zaten kendiliğinden gelecek.