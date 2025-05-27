Bu Anket İle Sadakat Anlayışını Ölçüyoruz!
Sadakat, her insana göre değişen bir kavram. Kimine göre bir bakış bile ihanettir, kimine göre ise kalp başkasındaysa bedenin nerede olduğunun önemi yoktur. Bu anketle, insanların ilişkilerde nerede durduğunu, sadakatin nerede başlayıp nerede bittiğini birlikte keşfediyoruz. Sence şu davranışlar aldatmak mı, değil mi? Hadi dürüst olma zamanı!
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1. Partnerinin haberi olmadan eski sevgilinle mesajlaşmak?
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2. Bir başkasını rüyanda öpmek?
3. Sosyal medyada gizli gizli stalklamak?
4. Başka birini düşünerek sevişmek?
5. Tinder gibi uygulamalarda sadece bakmak?
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6. "Sevgilim var" demeden yapılan arkadaşça kahve buluşması?
7. Eski sevgiliyle “sadece arkadaşız” diyerek buluşmak?
8. Partnerinle paylaşmadığın sırların olması?
9. Sırf ilgi görmek için insanlara konuşmak?
10. Herhangi biriyle sevgilini kıyaslamak?
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