Kimi Kıskanıyorsun ve Bu Kıskançlık Nereden Geliyor?

Senin kıskançlık duyguların, daha çok ilişkiler ekseninde şekilleniyor. Özellikle partnerinin geçmişindeki insanlar, senin için büyük bir tetikleyici. Kıyas, farkında olmasan da en büyük kısır döngün olmuş. Bir önceki sevgiliyle, eski bir arkadaşla ya da geçmişte kalmış biriyle kendini ölçmeye başlıyorsun. Bu aslında senin güven ihtiyacının bir dışavurumu. Karşındaki insan seni sevse de, onun daha önce neler yaşadığı senin için bir tehdit gibi görünüyor. 'Benden daha iyi miydi?', 'Onu daha mı çok sevmişti?' gibi sorular zihnini kurcalıyor. Bu, sadece kıskançlık değil, aynı zamanda geçmişle baş edememe halinin bir işareti. Gerçek şu ki, geçmiş geçmiştir ve sen o geçmişin bir parçası değilsin. Kıskanmak, seni sadece yoracak. Bu duyguyu fark edip onunla yüzleşmek önemli. Çünkü asıl mesele, partnerini değil, kendini tam anlamıyla kabullenememek. İlişkiler karşılıklı güven üzerine kurulur; sen de kendine güvenirsen, geçmiş seni rahatsız etmez.