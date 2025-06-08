Kimi Kıskanıyorsun ve Bu Kıskançlık Nereden Geliyor?
Kıskançlık hepimizin zaman zaman uğradığı o karanlık ama tanıdık bir sokak… Bazen bir arkadaşın başarısı, bazen sevgilinin eski sevgilisi, bazen de sokakta yürüyen bir yabancı bile içimizde kıskanma dürtüsünü tetikleyebilir. Ama asıl soru şu: Sen kimi neden kıskanıyorsun? Gerçekten o kişide olan ne seni bu kadar rahatsız ediyor? Bu test, sana sadece kıskandığın kişiyi değil, o kıskançlığın temelinde yatan duyguyu da gösterecek. Belki bastırılmış bir hayal, belki özlem, belki de içten içe duyulan bir yetersizlik…
Hazırsan, dürüst olman gereken bir test başlıyor.
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1. Bir arkadaşın yeni işe girdiğinde hissettiğin ilk şey ne olur?
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2. Eski sevgilinin şu anki hayatına dair neyi merak edersin?
3. Sosyal medyada seni en çok ne tetikler?
4. Yakın bir arkadaşın sana hayatındaki büyük bir gelişmeyi anlattığında ne hissedersin?
5. Ailenden birinin sana hep örnek gösterdiği kişi varsa bu seni nasıl etkiler?
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6. Hangi durumda kendini yetersiz hissedersin?
7. İlişkilerde seni en çok ne kıskandırır?
8. Bir arkadaş grubunda biri sürekli övüldüğünde ne düşünürsün?
9. Sana göre başarı nedir?
10. Hangi durumda hemen kıyas yaparsın?
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