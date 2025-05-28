Sen Ne Kadar Kolay Ağlıyorsun?

Senin gözyaşların nadiren akar çünkü duygularını öfkeye, harekete veya doğrudan tepkiye dönüştürürsün. Koç burcu olarak hissettiklerini içine atmazsın ama onları ağlayarak değil, bağırarak ya da çözüm arayarak dışa vurursun. Bu seni 'ağlamaz' değil, başka şekilde duygularını ifade eden biri yapar. Elbette ki seni çok seven biriyle yaşadığın yoğun bir kırılma, duygusal bir travma ya da bir veda anı seni gözyaşlarına boğabilir ama bu anlar nadirdir. Senin için zayıflık değil, zafere giden yolda bir ara duraktır ağlamak. Hayatında ağlamaktan çok savaşmayı seçtiğin için insanlar seni duygusuz sanabilir ama aslında senin hislerin çok derinlerde ve güçlüdür. Onları ortaya çıkarmak için büyük sarsıntılar gerekir.