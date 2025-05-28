Sen Ne Kadar Kolay Ağlıyorsun?
Her burcun duygusallık düzeyi farklıdır; kimisi gözyaşını boğazında tutar, kimisi içli içli ağlar, kimisi de kaş çatıp içinde yaşar o fırtınayı… Peki sen burcuna göre ne kadar 'ağlak' sayılırsın? Gerçekten dramatik misin yoksa duygularını bastıranlardan mı?
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%15 Ağlaksın: Duygudan Çok Tepkiyle Çalışırsın
%60 Ağlaksın: İçin İçin Sessizce Gözyaşı Dökersin
%35 Ağlaksın: Gözyaşı Yerine Kelimelerle Ağlarsın
%98 Ağlaksın: Ağlamak Senin İkinci Dilin
%25 Ağlaksın: Gururun Gözyaşından Önce Gelir
%40 Ağlaksın: Mantık Giderse Gözyaşı Gelir
%55 Ağlaksın: Dengeni Kaybedersen Gözyaşı Gelir
%50 Ağlaksın: Ağlarsın Ama Kimse Bilmez
%20 Ağlaksın: Gülmeyi Tercih Edersin
%10 Ağlaksın: Gözyaşın Çekmecede Saklı
%30 Ağlaksın: Gözyaşını Analiz Edersin
%99 Ağlaksın: Gözyaşında Yüzme Yeteneğin Var
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