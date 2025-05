Sen Ne Kadar Kolay Ağlıyorsun?

Sen, burçlar arasında en duygusalı, en empatisi yüksek olanısın. Balık burcu olarak dünyayı hislerinle algılarsın. Bu da seni her an gözleri dolmaya hazır bir hâle getirir. Bir bakış, bir söz, bir anı… Her şey gözyaşına dönüşebilir. Ağlamak senin için arınma gibidir. Bastırmazsın çünkü gözyaşını yargılamazsın. Kendin için de başkaları için de ağlarsın. Hatta hayal kırıklıklarında gözyaşın şiir gibi akar. Sessizdir ama etkileyicidir. Senin ağlaman sadece bir duygu değil, bir varoluş biçimidir. Sulu gözsün ama bu seni zayıf değil, yüce gönüllü yapar. Gözyaşlarınla başkalarının bile kalbini yıkarsın.