Ergenlik Dönemin Karakterini Nasıl Etkilemiş?
Hepimiz o dönemden geçtik: Vücudumuz değişti, duygularımız karmakarışık hale geldi ve dünyaya bakışımız tamamen farklılaştı. Bazılarımız için fırtınalı, bazıları içinse daha sakin geçen bir süreçti ergenlik. Peki senin ergenlik yılların nasıl geçti? Duygusal patlamalarla mı, içe kapanıklıkla mı, yoksa kendini keşfetmenin heyecanıyla mı doluydu? Bu test, seni geçmişine götürüp ergenliğinin psikolojik izlerini analiz edecek.
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1. Ergenliğinde duygularını genelde nasıl ifade ederdin?
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2. Ailenle ilişkilerin nasıldı o dönemde?
3. Kendini başkalarıyla kıyaslama durumun nasıldı?
4. Fiziksel değişim seni nasıl etkiledi?
5. Okulla ilişkin nasıldı?
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6. İlk aşk deneyimin nasıldı?
7. Ergenliğinde seni en çok ne zorladı?
8. Günlük tutar mıydın ya da duygularını yazar mıydın?
9. Ergenliğinde en çok hangi duyguyu yaşadığını düşünüyorsun?
10. Arkadaş çevren nasıldı?
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