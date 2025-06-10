Bu Onedio Testi Derdine Dermanı Bulacak!
Hayat hepimiz için zaman zaman ağır bir yük hâline gelebiliyor. Kendimizi köşeye sıkışmış, yorgun, anlamsız ve belki de biraz kırık hissettiğimiz günler olmuştur. Bu hislerin içinden geçerken bazen neyin bize iyi geleceğini bile bilemeyiz. Ama her derdin bir dermanı vardır ve bazen ihtiyacımız olan şey, yalnızca içimize bir ışık tutacak küçük bir işarettir. Bu testte sana soracağımız sorularla duygularını, davranışlarını ve hayata karşı duruşunu analiz edeceğiz. İçinde bulunduğun ruh hâline en uygun “dermanı” bulmak için yalnızca iç sesine kulak vererek soruları yanıtlaman yeterli. Unutma, bazen çözüm dışarıda değil, içimizdedir.
Hazırsan başlayalım! Belki de bu test senin için bir dönüm noktası olur…
1. Bu aralar seni en çok yoran duygu ne?
2. Zihnini boşaltmak için en çok ne yaparsın?
3. En son ne zaman kendinle baş başa kaliteli vakit geçirdin?
4. Kalbini en çok ne kırar?
5. İnsanlardan duymaya en çok ihtiyaç duyduğun cümle ne olurdu?
6. En çok hangi ortamlarda kendini “güvende” hissedersin?
7. Günün sonunda en çok ne düşünüyorsun?
8. Kendini en çok hangi cümleyle tarif edersin?
9. Hayatındaki en büyük eksiklik şu anda ne sence?
10. Bir derdini anlatacağın kişi seçsen kim olurdu?
Derdinin Dermanı: Huzurlu Bir Yalnızlık
Derdinin Dermanı: Gerçek Bağlar
Derdinin Dermanı: Yazmak ve Konuşmak
Derdinin Dermanı: Kabullenmek
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