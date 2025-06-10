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Bu Onedio Testi Derdine Dermanı Bulacak!

Bu Onedio Testi Derdine Dermanı Bulacak!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 16:03

Hayat hepimiz için zaman zaman ağır bir yük hâline gelebiliyor. Kendimizi köşeye sıkışmış, yorgun, anlamsız ve belki de biraz kırık hissettiğimiz günler olmuştur. Bu hislerin içinden geçerken bazen neyin bize iyi geleceğini bile bilemeyiz. Ama her derdin bir dermanı vardır ve bazen ihtiyacımız olan şey, yalnızca içimize bir ışık tutacak küçük bir işarettir. Bu testte sana soracağımız sorularla duygularını, davranışlarını ve hayata karşı duruşunu analiz edeceğiz. İçinde bulunduğun ruh hâline en uygun “dermanı” bulmak için yalnızca iç sesine kulak vererek soruları yanıtlaman yeterli. Unutma, bazen çözüm dışarıda değil, içimizdedir. 

Hazırsan başlayalım! Belki de bu test senin için bir dönüm noktası olur…

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1. Bu aralar seni en çok yoran duygu ne?

2. Zihnini boşaltmak için en çok ne yaparsın?

3. En son ne zaman kendinle baş başa kaliteli vakit geçirdin?

4. Kalbini en çok ne kırar?

5. İnsanlardan duymaya en çok ihtiyaç duyduğun cümle ne olurdu?

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6. En çok hangi ortamlarda kendini “güvende” hissedersin?

7. Günün sonunda en çok ne düşünüyorsun?

8. Kendini en çok hangi cümleyle tarif edersin?

9. Hayatındaki en büyük eksiklik şu anda ne sence?

10. Bir derdini anlatacağın kişi seçsen kim olurdu?

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Derdinin Dermanı: Huzurlu Bir Yalnızlık

Bazen seni en çok yoran şey kalabalıkların içinde bile yalnız hissetmek oluyor. İnsanların anlamadığı, duygularını bastırmak zorunda kaldığın anlar zihnini sürekli meşgul ediyor. Sürekli bir koşuşturmaca içindesin ama durup nefes alacak alan bulamıyorsun. İçindeki sessizliği fark eden çok az insan var ve bu seni hem güçlü hem de kırılgan yapıyor. Senin ihtiyacın olan şey; kendinle, düşüncelerinle, korkularınla ve hayallerinle baş başa kalabileceğin bir alan. Uzak bir yerlere kaçmak değil, içerideki kaosu durdurmak senin için asıl derman. Bir defter, bir fincan kahve ve sessiz bir odada atacağın birkaç satır bile sana düşündüğünden daha fazla iyi gelebilir. Kendini dinlemeye ve yargılamadan anlamaya başladıkça tüm yüklerin biraz daha hafifleyecek. Huzurlu bir yalnızlık, seni yeniden toparlayacak, ruhunu hafifletecek ve gerçek gücünü yeniden ortaya çıkaracak.

Derdinin Dermanı: Gerçek Bağlar

Senin içindeki boşlukları en çok besleyen şey, yüzeysel ilişkiler ve derin bağların eksikliği. İnsanlarla konuşuyorsun ama anlaşılmadığını hissediyorsun. Bu da seni zamanla duygusal olarak içe kapanmaya ve yalnızlığı tercih etmeye itiyor. Kalbinde biri sana “buradayım” dese tüm o duvarların yıkılacağını biliyorsun. Aslında güçlü, sevgi dolu ve paylaşmaya açık bir kalbin var. Ama geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları seni mesafeli olmaya zorlamış. İçinde “birileri beni gerçekten anlayabilir mi?” sorusu yankılanıyor. Bu yüzden ihtiyacın olan şey, bağ kurabileceğin, gerçekten güvenebileceğin insanlarla kurulan gerçek ilişkiler. Bir arkadaş, bir dost, hatta bazen bir terapist bile bu yolculukta sana ışık olabilir. İnsan insana iyi gelir, ama senin ihtiyacın olan “herkes” değil, “doğru kişiler.” Kalbini açtıkça, dermanın sevgiyle ve bağlarla geldiğini fark edeceksin.

Derdinin Dermanı: Yazmak ve Konuşmak

Zihninde fırtınalar kopuyor ama sen bu düşünceleri kimseyle paylaşamıyor olabilirsin. İçini dökme ihtiyacın çok yüksek. Duygularını bastırıyor, konuşacak insan bulamıyor ya da konuşsan da anlaşılmadığını hissediyor olabilirsin. Bu da seni daha içine kapanık, daha dolu bir hale getiriyor. Dermanın, ifade etmekte. Yazmak, içini boşaltmanın en güçlü yollarından biri olabilir. Her gün birkaç satırla başla, duygularını yargılamadan kağıda dök. Ya da sana güven veren biriyle konuş. Bu bir dost, terapist ya da sadece seni yargılamadan dinleyecek biri olabilir. Duygularına alan tanıdıkça yükün hafiflemeye başlayacak. Unutma, söylenmemiş her cümle içeride kalıp seni kemirir. Sen susarsan dert büyür. Ama anlattıkça, yazdıkça hafifler. Senin iyileşme yolun, içindekileri dışa çıkarmaktan geçiyor.

Derdinin Dermanı: Kabullenmek

Senin yaşadığın şey derin bir sorgulama hali. Hayatı, insanları, kendini anlamaya çalışırken, bir şeylerin anlamını yitirdiğini hissediyorsun. İçindeki boşluk aslında 'olması gereken'le 'olan' arasındaki farktan doğuyor. Sürekli bir arayış, ama belki de aradığın cevap dışarıda değil, içinde. Senin dermanın kabullenişte. Her şeyi çözmek, düzeltmek, anlamlandırmak zorunda değilsin. Bazı şeyler eksik, bazı duygular yarım kalacak. Hayatın doğasında bu var. Sen de mükemmel olmak zorunda değilsin. Olduğun halinle iyi olduğunu fark ettiğin anda, içindeki yükler birer birer azalacak. Unutma, kabullenmek vazgeçmek değil; direnmekten vazgeçmektir. Senin ilacın, olanı olduğu gibi görmek ve o halini sevmeyi öğrenmekte. Çünkü bazen derman, hiçbir şeyi değiştirmeden sadece içinden 'tamam' diyebilmektir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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