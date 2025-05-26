İnsanlar Senin Hakkında Hangi Ön Yargıya Sahip?
Herkesin dış görünüşü, davranışları veya konuşma tarzı nedeniyle insanlar üzerinde bıraktığı ilk izlenimler farklıdır. Bazen bu ilk izlenimler çok yanlış yerlere gider ve insanlar seni hiç tanımadan etiketlemeye başlar. Bu testte sana dair yöneltilen gizli önyargıları gün yüzüne çıkarıyoruz! Bakalım insanlar seni nasıl bir kalıba sokuyor?
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1. Yeni biriyle tanıştığında genelde ilk tepki ne olur?
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2. Kalabalık ortamlarda nasıl hissedersin?
3. Sosyal medyadaki halin seni tam yansıtıyor mu?
4. Bir tartışmada tavrın genellikle nasıldır?
5. Sence insanların seni yanlış anlamasının sebebi ne olabilir?
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6. En çok hangi sıfat senin için söylenir?
7. Biri sana sınır koyduğunda nasıl davranırsın?
8. Tanımadığın biri seni yargılasa ne yaparsın?
9. Birini etkilemek için özel bir çaba harcar mısın?
10. İnsanlarla iletişime geçme biçimin nasıl?
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Soğuk ve Ulaşılmaz
Umursamaz ve Dalgın
Fazla Duygusal ve Zayıf
Aşırı Kontrollü ve Mükemmeliyetçi
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