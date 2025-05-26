İnsanlar Senin Hakkında Hangi Ön Yargıya Sahip?

Duruşun, netliğin ve her şeyi planlama isteğin, bazı insanların seni katı, esnek olmayan ya da “her şeyi kontrol etmeye çalışan” biri olarak görmesine neden oluyor. Senin için düzen önemli, çünkü kontrol altında olmayan şeyler seni strese sokabiliyor. Bu da seni tanımayanlar için biraz yorucu görünebiliyor. Ama asıl mesele senin güven duygusuna olan ihtiyacın. Hayatında belirsizliğe çok yer vermek istemiyorsun çünkü geçmişte yaşadığın bazı deneyimler sana bu kontrolü kurmanın önemini öğretmiş. Senin için mükemmeliyetçilik bir kusur değil, bir koruma mekanizması aslında. İşini şansa bırakmak istemeyen yapın, seni güçlü ve istikrarlı kılıyor. Seni tanıyan insanlar, senin bir işi sahiplenişini, detaycılığını ve sorumluluk bilincini hayranlıkla izliyor. Evet, bazen yoruluyorsun ama ortaya koyduğun şeyler asla sıradan olmuyor. Çünkü sen, sıradan biri değilsin.