Sen mi Daha Çok Seviyorsun Sevgilin mi?

Bu testteki cevapların, partnerinin senin kadar –hatta belki de daha fazla– sevdiğini ortaya koyuyor. O, ilişkide çaba sarf eden, seni mutlu etmek için elinden geleni yapan taraf gibi görünüyor. Sen ise belki biraz daha temkinli, hatta mesafeli kalıyorsun. Bu sevgisizlik değil, daha çok duygularını kontrol altında tutma çabası olabilir. Ama bu durum uzun vadede aranızda bir kopukluk yaratabilir. Partnerin duygusal olarak tükenmeye başlayabilir, çünkü sürekli veren taraf olmak yorucu bir hale gelir. Eğer bu ilişki senin için kıymetliyse, sevdiğini daha fazla hissettirmeli ve onun verdiği emeğe karşılık göstermelisin. Unutma, aşk yalnızca hissetmek değil, aynı zamanda hissettirmektir.