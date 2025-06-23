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Sen mi Daha Çok Seviyorsun Sevgilin mi?

Sen mi Daha Çok Seviyorsun Sevgilin mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 10:01

İlişkilerde sevgiyi ölçmek kolay değil… Bazen bir bakış, bazen bir mesaj bile tarafların hislerini ortaya koyabilir. Ama ya terazinin bir kefesi daha ağırsa? Acaba ilişkide asıl fedakârlığı yapan sen misin, yoksa sevgilin mi? Bu testteki sorulara verdiğin cevaplarla ilişkinizdeki sevgi dengesini analiz ediyoruz!

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1. Bir tartışmadan sonra ilk barışma adımını kim atar?

2. Sevgilinle plan yaparken kimin istekleri ön planda olur?

3. Onun yoğun olduğu günlerde nasıl hissedersin?

4. Sevgilinin telefonuna geç cevap vermesi seni nasıl etkiler?

5. Son buluşmanızı kim organize etti?

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6. Sevgiline özel bir hediye aldığında beklentin nedir?

7. Sevgilin sana bir iyilik yaptığında nasıl karşılık verirsin?

8. Sevgilin arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde ne yaparsın?

9. Sevgilin seni kırdığında tepkilerin nasıldır?

10. Sürpriz yapmak deyince aklına ilk kim gelir?

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Sende Aşk Bitmek Bilmez

Sen ilişkine tüm kalbinle bağlısın. Sevdiğin kişiyi merkezine koyuyor, onun için elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Fedakârlık yapmaktan kaçınmıyor, ilişkinizdeki sorunları çözmek için genellikle ilk adımı sen atıyorsun. Sevgin yoğun, hatta bazen kendinden bile ödün veriyorsun. Bu durum seni özel biri yapıyor ama duygusal yükü hep senin taşıman yıpratıcı olabilir. Tek taraflı çaba uzun vadede seni yorgun ve tükenmiş hissettirebilir. İlişkilerde denge önemlidir, bu yüzden zaman zaman geri çekilip partnerinin de aynı çabayı gösterip göstermediğini gözlemlemelisin. Unutma ki, gerçek aşk sadece sevmek değil, birlikte büyümek ve emek vermektir. Senin sevgin güçlü ama bunun karşılıklı olduğunu hissetmek en büyük hakkın.

Dengeyi Koruyan Sensin

Sen sevdiğini gerçekten seven ama aynı zamanda kendini unutmayan birisin. İlişki içinde sevgi ve mantık arasında güçlü bir denge kurmayı başarmışsın. Ne her şeyini veriyorsun ne de tamamen geri planda kalıyorsun. Bu seni ilişkide istikrarlı biri yapıyor. Zaman zaman adım atan, gerektiğinde alttan alan taraf sen oluyorsun ama bunun bir sınırı olduğunu da iyi biliyorsun. Partnerinle duygusal anlamda eşit olmaya çalışıyorsun ve bunu çoğu zaman başarıyorsun. İlişkinizde uyum, anlayış ve karşılıklı saygı hakim. Bu tavrın sayesinde uzun ömürlü ilişkiler kurman oldukça mümkün. İlişkide sevgi varsa, sen bunu en sağlıklı şekilde yaşatmayı biliyorsun.

Seviyorsun Ama Geri Plandasın

İçinde güçlü duygular taşıyorsun ama bu sevgiyi tam anlamıyla göstermekte zorlanıyorsun. Belki gurur, belki geçmiş deneyimlerin etkisiyle duvarlar örmüşsün. Partnerine karşı hislerin var ama çoğu zaman o daha çok çabalıyor gibi duruyor. Bu durum, sevdiğin kişinin zamanla ilişkide yalnız kaldığını hissetmesine sebep olabilir. Kalbinde sevgi var ama davranışların bunu yansıtmakta eksik kalıyor. Belki de senin için sevgini göstermek değil, içinde yaşamak daha kolay. Ancak ilişkiler dışa dönük bir iletişim ister. Biraz daha açık, biraz daha ilgili olman, hem seni hem de partnerini daha mutlu kılacaktır. Sevmek yetmez; göstermek ve hissettirmek de gerekir.

O Daha Çok Seviyor

Bu testteki cevapların, partnerinin senin kadar –hatta belki de daha fazla– sevdiğini ortaya koyuyor. O, ilişkide çaba sarf eden, seni mutlu etmek için elinden geleni yapan taraf gibi görünüyor. Sen ise belki biraz daha temkinli, hatta mesafeli kalıyorsun. Bu sevgisizlik değil, daha çok duygularını kontrol altında tutma çabası olabilir. Ama bu durum uzun vadede aranızda bir kopukluk yaratabilir. Partnerin duygusal olarak tükenmeye başlayabilir, çünkü sürekli veren taraf olmak yorucu bir hale gelir. Eğer bu ilişki senin için kıymetliyse, sevdiğini daha fazla hissettirmeli ve onun verdiği emeğe karşılık göstermelisin. Unutma, aşk yalnızca hissetmek değil, aynı zamanda hissettirmektir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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