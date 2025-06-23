Sen mi Daha Çok Seviyorsun Sevgilin mi?
İlişkilerde sevgiyi ölçmek kolay değil… Bazen bir bakış, bazen bir mesaj bile tarafların hislerini ortaya koyabilir. Ama ya terazinin bir kefesi daha ağırsa? Acaba ilişkide asıl fedakârlığı yapan sen misin, yoksa sevgilin mi? Bu testteki sorulara verdiğin cevaplarla ilişkinizdeki sevgi dengesini analiz ediyoruz!
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1. Bir tartışmadan sonra ilk barışma adımını kim atar?
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2. Sevgilinle plan yaparken kimin istekleri ön planda olur?
3. Onun yoğun olduğu günlerde nasıl hissedersin?
4. Sevgilinin telefonuna geç cevap vermesi seni nasıl etkiler?
5. Son buluşmanızı kim organize etti?
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6. Sevgiline özel bir hediye aldığında beklentin nedir?
7. Sevgilin sana bir iyilik yaptığında nasıl karşılık verirsin?
8. Sevgilin arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde ne yaparsın?
9. Sevgilin seni kırdığında tepkilerin nasıldır?
10. Sürpriz yapmak deyince aklına ilk kim gelir?
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Sende Aşk Bitmek Bilmez
Dengeyi Koruyan Sensin
Seviyorsun Ama Geri Plandasın
O Daha Çok Seviyor
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