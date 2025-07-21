Bu Zeka Testi, Senin IQ Puanını Ortaya Çıkaracak!
Zeka, sadece bilgi değil; analiz, mantık, hız ve doğru seçimlerle ilgilidir. Gerçek IQ seviyeni merak ediyor musun? Bu testte seni hem biraz zorlayacak hem de düşündürecek sorular var. Matematiksel işlem becerin, analitik zekân ve odaklanma kabiliyetin teste tabi tutulacak. Hazırsan beynini ısıt, dikkatin yerindeyse başlıyoruz!
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IQ 140+
IQ 120–139
IQ 100–119
IQ 85–99
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IQ 140+ Tebrikler! Senin zekan hızlı, analitik ve hatasız çalışan bir makine gibi. Detaylara dikkat eder, problemleri hızla çözer ve soyut kavramları kavrama... Devamını Gör