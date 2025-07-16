Yapay Zekaya Göre Senin Zihninin İçi Nasıl Görünüyor?
Herkesin dışı başka, içi bambaşka… Peki senin zihninin içinde neler olup bitiyor? Sessiz ve sade bir kitaplık mı, yoksa ışıl ışıl karmaşık bir evren mi? Bu test, zihninin derinliklerine iniyor ve sana ait düşünsel haritanı ortaya çıkarıyor.
Hazırsan cevapla, seni zihninin iç manzarasına götürelim.
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1. Düşüncelerini toparlaman gerektiğinde ne yaparsın?
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2. Karar alırken seni en çok ne yönlendirir?
3. Gün içinde kafanı en çok meşgul eden şey nedir?
4. Hayal kurmak senin için ne ifade eder?
5. Stres altındayken zihnin nasıl olur?
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6. Duygularını nasıl yönetirsin?
7. Kendi kendine konuşur musun?
8. Fikirlerin ne sıklıkla değişir?
9. Zihninde tekrar eden bir düşünce olur mu?
10. Kalabalıkta yalnız kaldığında aklından ilk geçen şey?
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Zihnin: Sessiz Bir Kütüphane Gibi
Zihnin: Fırtınalı Bir Gökyüzü Gibi
Zihnin: Sonsuz Bir Evren Gibi
Zihnin: Saklı Bir Bahçe Gibi
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