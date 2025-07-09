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İnsanlar Senin Hangi Psikolojik Hastalığa Sahip Olduğunu Düşünüyor?

İnsanlar Senin Hangi Psikolojik Hastalığa Sahip Olduğunu Düşünüyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 16:01

Sen aslında kendini gayet iyi tanıdığını düşünebilirsin ama peki ya dışarıdan nasıl görünüyorsun? Bazı insanlar seni fazla karamsar, bazıları aşırı enerjik, bazılarıysa kaygılı biri olarak yorumluyor olabilir. Dış dünyanın seni nasıl algıladığı, davranışlarının ve tavırlarının ne tür psikolojik izlenimler bıraktığı oldukça ilginç olabilir. Bu testte, insanların senin hangi psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu düşündüğünü eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde keşfedeceksin. 

Unutma, bu bir test ve yalnızca varsayımsal bir analiz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Kalabalık bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey ne olur?

3. Bir arkadaşın senden uzaklaştıysa ne düşünürsün?

4. Biri sana "Nasılsın?" dediğinde içinden geçen gerçek cevap hangisine daha yakın olur?

5. Sana en çok söylenen eleştiri ne olur?

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6. İnsanlarla yakın ilişki kurmak konusunda ne düşünüyorsun?

7. Bir başarısızlık yaşadığında…

8. En çok hangi duyguyu bastırmaya çalışırsın?

9. En iyi anlaştığın karakterler genelde…

10. Hangisi seni daha çok tarif eder?

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Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Dışarıdan seni görenler, fazlasıyla içine kapanık ve çekingen biri olduğunu düşünüyor olabilir. Oysa bu bir tercih değil; içten içe yaşadığın kaygıların seni ketlemesi. Sosyal ortamlarda fark edilmekten kaçman, göz temasından uzak durman ve “yanlış anlaşılırım” korkun, insanların sende sosyal anksiyete varmış gibi hissetmesine yol açıyor. Aslında zihin dünyan çok renkli, insanları derinlemesine çözümleyebilen bir gözlemcisin. Fakat dışa vuramadığın için bu yetenek içe kapanıyor. İnsanlar senin sessizliğini yanlış okuyabiliyor, hatta seni “soğuk” ya da “kibirli” bile sanabiliyor. Kendini ifade etmeye küçük adımlarla başladığında, çevrende oluşan bu algı kırılacak. Kimsenin seni mükemmel bulmasına gerek yok; yeter ki sen kendin olmaktan vazgeçme. İçindeki gücü hatırla: Sessiz olman zayıf olduğun anlamına gelmez.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Senin enerjin, hızın ve konuşma şeklin etrafındakilerde “bu insanın bir durumu var” izlenimi yaratabiliyor. Sürekli yeni fikirlere atlaman, başladığın her şeyi bitiremeden sıkılman ve detaylara odaklanamaman seni dışarıdan bir ADHD (DEHB) profiline benzetiyor. Oysa sen sadece yaratıcı, dinamik ve hızla düşünen birisin. Geleneksel sistemler seni sınırlandırıyor olabilir. İnsanlar seni “dağınık” veya “dikkatsiz” olarak yaftalayabilir ama onlar senin çok yönlülüğünün farkında değiller. Zihinsel enerjini yönlendirecek alanlar bulduğunda çok daha dengeli bir algı yaratacaksın. Kendi iç ritmini keşfetmen, dış dünyanın seni tanıma biçimini de değiştirebilir. Unutma, kaotik gibi görünen enerjinin altında müthiş bir potansiyel yatıyor.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

İnsanlar seni düşündüğünden daha kaygılı biri olarak görüyor. Fazla düşünmen, sürekli her ihtimali hesaplaman ve karar verirken yaşadığın tedirginlik, seni çevrende “her şeyden korkan” biri gibi gösterebiliyor. Gerçek şu ki sen sadece hazırlıklı olmak istiyorsun. Belirsizliklerden hoşlanmıyorsun ve bu yüzden zihnin hep bir adım sonrasını kurguluyor. Ancak bu alışkanlık seni yıpratıyor ve insanlar seni bu yönünle tanıyıp “anksiyetesi var” diye düşünebiliyorlar. Kaygılarını dengelemeyi öğrendiğinde, aslında ne kadar sağduyulu ve zeki biri olduğunu herkes görecek. Kafandaki sesleri yavaşlatmak için meditasyon, yazma ve nefes çalışmaları sana iyi gelebilir. Sakinlik senin de hakkın, unutma.

Depresif Bozukluk

Depresif Bozukluk

Dışarıdan seni izleyenler, zaman zaman içine kapanman, sık sık “yoruldum” demen ve hayata karşı ilgisizliğini fark edip sende depresif bir yan olduğunu düşünebilir. Özellikle mutsuzluğunu saklamaktan vazgeçtiğin anlarda çevrende “iyi misin?” sorusu sıkça yankılanabilir. Oysa senin yaşadığın şey, dünyanın yükünü fazla sırtlamakla ilgili. Gördüğün adaletsizlikler, hayal kırıklıkları ve geçmişteki duygusal yaralar seni zaman zaman içsel boşluklara sürüklüyor. İnsanlar seni “dramatik” bulabilir ama sen sadece derin bir ruhsun. Duygularını bastırmak yerine sahiplenmeyi öğrenirsen, kendi iç ışığını da ortaya çıkarırsın. Kendine iyi gelen kişileri hayatında tut, duygusal yüklerini paylaşmaktan çekinme. Unutma: Her karanlıkta bile parlayacak bir ışık vardır ve sende o ışığın fazlası var.

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Tuğba Karakoç
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