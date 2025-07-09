İnsanlar Senin Hangi Psikolojik Hastalığa Sahip Olduğunu Düşünüyor?

Sen aslında kendini gayet iyi tanıdığını düşünebilirsin ama peki ya dışarıdan nasıl görünüyorsun? Bazı insanlar seni fazla karamsar, bazıları aşırı enerjik, bazılarıysa kaygılı biri olarak yorumluyor olabilir. Dış dünyanın seni nasıl algıladığı, davranışlarının ve tavırlarının ne tür psikolojik izlenimler bıraktığı oldukça ilginç olabilir. Bu testte, insanların senin hangi psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu düşündüğünü eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde keşfedeceksin.

Unutma, bu bir test ve yalnızca varsayımsal bir analiz!