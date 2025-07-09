İnsanlar Senin Hangi Psikolojik Hastalığa Sahip Olduğunu Düşünüyor?
Sen aslında kendini gayet iyi tanıdığını düşünebilirsin ama peki ya dışarıdan nasıl görünüyorsun? Bazı insanlar seni fazla karamsar, bazıları aşırı enerjik, bazılarıysa kaygılı biri olarak yorumluyor olabilir. Dış dünyanın seni nasıl algıladığı, davranışlarının ve tavırlarının ne tür psikolojik izlenimler bıraktığı oldukça ilginç olabilir. Bu testte, insanların senin hangi psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu düşündüğünü eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde keşfedeceksin.
Unutma, bu bir test ve yalnızca varsayımsal bir analiz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Kalabalık bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
3. Bir arkadaşın senden uzaklaştıysa ne düşünürsün?
4. Biri sana "Nasılsın?" dediğinde içinden geçen gerçek cevap hangisine daha yakın olur?
5. Sana en çok söylenen eleştiri ne olur?
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6. İnsanlarla yakın ilişki kurmak konusunda ne düşünüyorsun?
7. Bir başarısızlık yaşadığında…
8. En çok hangi duyguyu bastırmaya çalışırsın?
9. En iyi anlaştığın karakterler genelde…
10. Hangisi seni daha çok tarif eder?
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Sosyal Anksiyete Bozukluğu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Depresif Bozukluk
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