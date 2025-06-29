Sen Aldatma Potansiyeline Sahip misin?

Sadakat, birçok kişi için ilişkilerin temel taşı. Ama herkesin sınavı aynı yerden gelmiyor; kimisi duygusal boşlukta, kimisi ilgi arayışında, kimisi de farkında bile olmadan bir ikilemin ortasında bulabiliyor kendini. Peki sen? Gerçekten sadık mısın, yoksa içten içe sınırları zorlayan biri misin? Bu test, duygusal duruşunu, bağlılık anlayışını, vicdani reflekslerini ve seni bir ilişkide nelerin zorlayabileceğini analiz ediyor. Aldatma potansiyelin, sadece davranışlardan değil; duygu, istek ve değer sisteminden de geçiyor. Hazırsan dürüst cevaplarla kendini keşfetmeye başla.

Unutma, aldatmak sadece fiziksel bir eylem değil; bazen bir bakış, bir mesaj ya da bir düşünce bile çizgiyi geçmeye yeter.