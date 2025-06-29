Sen Aldatma Potansiyeline Sahip misin?
Sadakat, birçok kişi için ilişkilerin temel taşı. Ama herkesin sınavı aynı yerden gelmiyor; kimisi duygusal boşlukta, kimisi ilgi arayışında, kimisi de farkında bile olmadan bir ikilemin ortasında bulabiliyor kendini. Peki sen? Gerçekten sadık mısın, yoksa içten içe sınırları zorlayan biri misin? Bu test, duygusal duruşunu, bağlılık anlayışını, vicdani reflekslerini ve seni bir ilişkide nelerin zorlayabileceğini analiz ediyor. Aldatma potansiyelin, sadece davranışlardan değil; duygu, istek ve değer sisteminden de geçiyor. Hazırsan dürüst cevaplarla kendini keşfetmeye başla.
Unutma, aldatmak sadece fiziksel bir eylem değil; bazen bir bakış, bir mesaj ya da bir düşünce bile çizgiyi geçmeye yeter.
1. Sevgilinle ilişkin yolunda gitmediğinde ilk eğilimin ne olur?
2. Çekici biriyle flörtöz bir sohbet başlasa...
3. "Yasak" kelimesi sende ne çağrıştırıyor?
4. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?
5. İlişkide uzun süreli monotonluk seni nasıl etkiler?
6. Sosyal medyada sana ilgisini belli eden biri olduğunda...
7. Flörtöz bakışmalara karşı refleksin nedir?
8. Aldatmanın tanımı sence nedir?
9. Arkadaş ortamında “ufak kaçamaklar normaldir” diyen biri için ne düşünürsün?
10. Senin için sadakat ne kadar önemli?
Sadakatin Vücut Bulmuş Halisin
Ufak Sınır İhlalleri Yaşayabilirsin
Heyecan Arayışındasın!
Aldatma Konusunda Tehlikeli Bölgedesin
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