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Sen Aldatma Potansiyeline Sahip misin?

Sen Aldatma Potansiyeline Sahip misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 12:08

Sadakat, birçok kişi için ilişkilerin temel taşı. Ama herkesin sınavı aynı yerden gelmiyor; kimisi duygusal boşlukta, kimisi ilgi arayışında, kimisi de farkında bile olmadan bir ikilemin ortasında bulabiliyor kendini. Peki sen? Gerçekten sadık mısın, yoksa içten içe sınırları zorlayan biri misin? Bu test, duygusal duruşunu, bağlılık anlayışını, vicdani reflekslerini ve seni bir ilişkide nelerin zorlayabileceğini analiz ediyor. Aldatma potansiyelin, sadece davranışlardan değil; duygu, istek ve değer sisteminden de geçiyor. Hazırsan dürüst cevaplarla kendini keşfetmeye başla. 

Unutma, aldatmak sadece fiziksel bir eylem değil; bazen bir bakış, bir mesaj ya da bir düşünce bile çizgiyi geçmeye yeter.

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1. Sevgilinle ilişkin yolunda gitmediğinde ilk eğilimin ne olur?

2. Çekici biriyle flörtöz bir sohbet başlasa...

3. "Yasak" kelimesi sende ne çağrıştırıyor?

4. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?

5. İlişkide uzun süreli monotonluk seni nasıl etkiler?

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6. Sosyal medyada sana ilgisini belli eden biri olduğunda...

7. Flörtöz bakışmalara karşı refleksin nedir?

8. Aldatmanın tanımı sence nedir?

9. Arkadaş ortamında “ufak kaçamaklar normaldir” diyen biri için ne düşünürsün?

10. Senin için sadakat ne kadar önemli?

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Sadakatin Vücut Bulmuş Halisin

Senin için sadakat yalnızca bir ilişki kuralı değil, kişisel bir ilke. Duygusal ve fiziksel sadakati ciddi anlamda önemseyen, ilişkide sınırlarını net belirleyen bir yapıya sahipsin. Flörtöz ortamlar, ilgi çekici insanlar seni cezbetse bile, bunu aşırıya kaçmadan yönetebiliyor, sevgiline olan bağlılığını koruyabiliyorsun. Senin kırmızı çizgilerin oldukça belirgin. Ne istediğini biliyor ve buna göre hareket ediyorsun. Empati gücün yüksek, karşındaki kişinin sana duyduğu güvenin farkındasın ve bunu sarsmamak için öz denetimini aktif tutuyorsun. Bu yaklaşımın ilişkilerine uzun vadede güven, saygı ve huzur getiriyor. Sadakat senin için bir zorunluluk değil, bilinçli bir tercihtir. Ve bu seçim seni gerçekten güçlü kılıyor.

Ufak Sınır İhlalleri Yaşayabilirsin

Genel olarak sadakat fikrine yakınsın, ama ilişkide yaşadığın duygusal boşluklar ya da heyecan ihtiyacı seni bazen sınırları zorlamaya itebilir. Aslında aldatmayı bilinçli olarak tercih etmiyorsun, ama duygusal savrulmalar, geçici hevesler seni kararsızlaştırabiliyor. İlgi görmekten hoşlanıyorsun ve bazen bu ilgi seni düşündüğünden daha çok etkileyebiliyor. Duygusal bağlılığın olduğu halde, flörtü masum sayarak bazen kendine pay çıkarıyorsun. Bu da riskli bir zemine kaymana neden olabilir. Farkındalık düzeyin yükseldikçe, sadakat anlayışın daha sağlam temellere oturacaktır. Kendine dürüst olman ve içsel boşlukları yüzeysel ilgilerle kapatmak yerine, duygularını partnerinle paylaşman seni güçlendirecektir.

Heyecan Arayışındasın!

Senin için ilişkilerdeki en büyük motivasyonlardan biri heyecan. Uzun süreli bağlılıklar, tek düzelik ve rutin seni sıkabiliyor. Bu nedenle dışarıdan gelen en ufak bir ilgi, senin duygusal olarak başkasına yönelmeni kolaylaştırabiliyor. Sadakat senin için bazen baskı, bazen de sınır gibi algılanabiliyor. İlişki içinde doyum alamadığında bunu konuşmak ya da çözmek yerine dışarıdan tatmin aramaya meyillisin. Aldatma senin için tamamen yanlış değil, şartlara göre makul görünebiliyor. Ancak bu durum hem seni hem de partnerini yıpratabilir. Duyguların geçici arzularla yönetilmemeli. Heyecan ihtiyacını dürüstlükle, açıklıkla ve farkındalıkla yönetebilirsen, ilişkilerde hem tatmin olabilir hem de güveni koruyabilirsin.

Aldatma Konusunda Tehlikeli Bölgedesin

Bu test gösteriyor ki, senin için aldatmak çok ciddi bir tabu değil. Sadakat düşüncesi hayatında güçlü bir yer edinmemiş gibi görünüyor. Duygusal boşluk, ilgisizlik ya da sırf bir anlık heves bile seni kolayca bu çizginin dışına çıkarabiliyor. Kendini haklı çıkaran düşünce kalıpların var: “Zaten sevgilim ilgilenmiyor”, “Bir kere yaşandı ne olacak”, “Yakalanmadım ki”. Bu düşünceler seni sadece karşındaki kişiye değil, aslında kendine de zarar veriyor. Çünkü sadakat, başkasına değil önce kendine verdiğin bir sözdür. Belki şimdiye dek bunun farkına varmadın ama ilişkilerde gerçek bağ kurmak istiyorsan dürüstlükten vazgeçmemelisin. Geçici tatminler uzun vadede sana yalnızlık ve pişmanlık getirebilir. Gerçek sevgi; sınavlardan geçen, dürüstlükle korunan bağlarda yeşerir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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