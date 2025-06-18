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Attığın Mesajlara Göre Aşk Hayatındaki Yanlışını Söylüyoruz!

Attığın Mesajlara Göre Aşk Hayatındaki Yanlışını Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 10:48

Hepimiz tartışmalarda istemeden de olsa kalp kırabiliyoruz. Ama bazılarımız sürekli aynı döngüye giriyor: aynı mesajlar, aynı tavırlar, aynı sonuçlar… Peki ya sorun ne? Belki de o an yazdığın bir mesaj, ilişkilerde en büyük hatanı ele veriyordur! Bu testte kavgada attığın mesajlara göre ilişkilerdeki temel hatanı analiz ediyoruz. Hazırsan dürüst ol ve içindeki o “kavga esnasında telefonu bırakmayan” kişiyi ortaya çıkar!

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1. Partnerinle tartışırken ilk mesajın genelde:

2. En çok kullandığın emoji:

3. Sinirlendiğinde mesajların nasıl olur?

4. Kavga sonrası attığın ilk mesaj:

5. “Tamam sen haklısın” cümlesi sende:

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6. Seni en çok yıkan cevap tipi:

7. Tartışmada kullandığın kalıp:

8. “Ne hissetmemi bekliyorsun?” dediğinde:

9. Kavganın ortasında attığın bir mesaj:

10. Tartışma büyüdüğünde:

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Hep Suçlayan Taraf Sensin

Kavgalar senin için geçmişin defterlerini açmakla başlıyor. Partnerinin yaptığı en ufak bir hatada, eski konuları da beraberinde getiriyorsun. O anın gerçeğini görmek yerine, geçmişte birikmiş tüm duyguları mesajlarınla kusuyorsun. Bu da karşındaki kişide bir savunma refleksi yaratıyor ve ilişki iletişim değil, bir tür hesaplaşmaya dönüşüyor. İlişkideki en büyük hatan, karşındakine sürekli “yanlış” olduğunu hissettirmek. Bu yaklaşım seni haklı gösterse de, karşındaki insanı kırıyor ve zamanla seni duymamaya başlıyor. Oysa ki bazı anlarda susmak ya da sadece “şu an bu şekilde hissettim” demek bile çok şey değiştirebilir. Kendini doğru ifade etmenin en iyi yolu, karşındakini anlamakla başlar. Suçlamak, seni kısa vadede güçlü hissettirebilir ama uzun vadede yalnız bırakır. Kavgada bile empati kurabilirsen, ilişkilerin gücünü ikiye katlayabilirsin.

Savunma Mekanizman İlişkiyi Zehirliyor

Sen kavgada hep tetikte olan tarafsın. Bir eleştiri geldiği anda, kendini koruma moduna alıyor ve otomatik olarak savunmaya geçiyorsun. Karşındaki bir şey anlatmak yerine sana saldırıyor gibi hissettiğin için hemen karşı cevap yazıyor, bazen kendini anlatmak isterken aslında empatiyi kaçırıyorsun. Bu durum seni sürekli anlaşılmayan, yalnız kalan biri gibi hissettirebilir. Ama gerçek şu ki, karşındakinin amacı sana zarar vermek değil, duygularını paylaşmak. Senin sürekli savunmada olman bu paylaşıma ket vuruyor. İlişkideki en büyük hatan, anlayışsız olmak değil, anlaşılma ihtiyacını bastıramamak. Ama önce biraz dinlemek, sonra yanıtlamak sana çok şey kazandırır. Tüm çatışmalarda haklı olmak yerine, bazen sadece “yanındayım” demek bile savaşı barışa çevirir.

Duygusal Uzaklaşmayla Kaçıyorsun

Sen kavga başladığında, zihinsel olarak ortamdan çekiliyorsun. Genellikle “boşver”, “tamam” veya “ne önemi var” gibi mesajlarla uzaklaşıyor, sorunun üzerine gitmek yerine yok saymayı seçiyorsun. Bu tavır seni anlık olarak korusa da, uzun vadede duygusal kopuşlar yaratıyor. En büyük problemin, çözmek yerine bastırmak. Çünkü derinlerde, konuların seni incitmesinden korkuyor ve bu yüzden yüzleşmek istemiyorsun. Ama bu kaçış tavrı, karşındakine önemsenmediğini düşündürüyor ve ilişkide bir boşluk yaratıyor. İlişkiler emek ister, özellikle tartışmalarda. Bir konudan uzaklaşmak bazen gerekebilir, ama her seferinde aynı şekilde kaçmak seni yalnızlaştırır. Güçlü olmak, sessiz kalmak değil; hislerini zarifçe anlatabilmektir. Denediğinde ne kadar kolaylaştığını göreceksin.

Fazla Anlatıyor, Az Dinliyorsun

Sen tartışmalarda hemen uzun mesajlara geçiyorsun. Kendini açıklamak, duygularını göstermek senin için çok önemli. Ancak bu dürtü o kadar baskın ki, bazen partnerinin ne dediğini kaçırabiliyorsun. Karşındaki konuşmadan sen yazıyor, susmadan kendini ifade ediyorsun. İlişkideki hatan, sadece kendini merkeze koymak. Belki de çok fazla şey biriktirdin ve artık içinde tutmak istemiyorsun. Ancak iletişim iki kişilik bir oyun; tek taraflı olursa empati kurmak imkânsız hale gelir. Senin gücün duygularında. Ama bu duygular sadece paylaşılırsa iyileşir. Biraz durup dinlediğinde, karşı tarafın da senin kadar söyleyecek sözü olduğunu fark edersin. Anlatmaya ara ver ve dinlemeyi dene. Belki de çözüm, sen konuşmazken duyduklarındadır.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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