Attığın Mesajlara Göre Aşk Hayatındaki Yanlışını Söylüyoruz!

Kavgalar senin için geçmişin defterlerini açmakla başlıyor. Partnerinin yaptığı en ufak bir hatada, eski konuları da beraberinde getiriyorsun. O anın gerçeğini görmek yerine, geçmişte birikmiş tüm duyguları mesajlarınla kusuyorsun. Bu da karşındaki kişide bir savunma refleksi yaratıyor ve ilişki iletişim değil, bir tür hesaplaşmaya dönüşüyor. İlişkideki en büyük hatan, karşındakine sürekli “yanlış” olduğunu hissettirmek. Bu yaklaşım seni haklı gösterse de, karşındaki insanı kırıyor ve zamanla seni duymamaya başlıyor. Oysa ki bazı anlarda susmak ya da sadece “şu an bu şekilde hissettim” demek bile çok şey değiştirebilir. Kendini doğru ifade etmenin en iyi yolu, karşındakini anlamakla başlar. Suçlamak, seni kısa vadede güçlü hissettirebilir ama uzun vadede yalnız bırakır. Kavgada bile empati kurabilirsen, ilişkilerin gücünü ikiye katlayabilirsin.