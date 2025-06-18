Attığın Mesajlara Göre Aşk Hayatındaki Yanlışını Söylüyoruz!
Hepimiz tartışmalarda istemeden de olsa kalp kırabiliyoruz. Ama bazılarımız sürekli aynı döngüye giriyor: aynı mesajlar, aynı tavırlar, aynı sonuçlar… Peki ya sorun ne? Belki de o an yazdığın bir mesaj, ilişkilerde en büyük hatanı ele veriyordur! Bu testte kavgada attığın mesajlara göre ilişkilerdeki temel hatanı analiz ediyoruz. Hazırsan dürüst ol ve içindeki o “kavga esnasında telefonu bırakmayan” kişiyi ortaya çıkar!
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1. Partnerinle tartışırken ilk mesajın genelde:
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2. En çok kullandığın emoji:
3. Sinirlendiğinde mesajların nasıl olur?
4. Kavga sonrası attığın ilk mesaj:
5. “Tamam sen haklısın” cümlesi sende:
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6. Seni en çok yıkan cevap tipi:
7. Tartışmada kullandığın kalıp:
8. “Ne hissetmemi bekliyorsun?” dediğinde:
9. Kavganın ortasında attığın bir mesaj:
10. Tartışma büyüdüğünde:
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