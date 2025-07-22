Önceki Hayatında Nasıl Biriydin?
Reenkarnasyon düşüncesi, binlerce yıldır insanların zihnini kurcalıyor. Acaba geçmiş bir yaşamda kimdin? Sıradan bir çiftçi mi, gizemli bir büyücü mü, yoksa toplumları etkileyen bir lider mi? Davranışların, tepkilerin ve içgüdülerin belki de eski bir hayattan sana kalan izlerdir. Bu test sayesinde, önceki yaşamında nasıl bir karakter taşıdığına dair güçlü bir sezgi edineceksin.
Hazırsan zihninin derinliklerinde bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz…
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1. En çok özlediğin duygu nedir?
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2. Kalabalık bir ortamda ne yaparsın?
3. Hangi tür kitaplar seni daha çok çeker?
4. İnsanların seni yanlış anladığını düşündüğün an ne hissedersin?
5. Hayat felsefeni en çok yansıtan şey ne?
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6. Bir seçim yapmak zorunda olsan hangisini seçersin?
7. Hangi doğal elementle kendini özdeşleştirirsin?
8. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkilerin nasıl olur?
9. Rüyanda en sık ne görürsün?
10. Bir sır taşıyorsun. Ne yaparsın?
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Bilge Biriydin!
Maceraperest Biriydin?
Yalnız Biriydin!
Sözü Geçen Biriydin!
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