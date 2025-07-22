Önceki Hayatında Nasıl Biriydin?

Önceki hayatında dışlanmış, reddedilmiş ya da toplumdan uzaklaştırılmış biri olabilirsin. Belki de bir büyücü, bir yalnız kurt ya da gizemli bir göçebeydin. Derin duyguların, sezgilerin ve ruhsal yoğunluğun seni diğerlerinden ayırıyordu. Ama bu yalnızlık, seni hem güçlendirdi hem de yıprattı. Bu yaşamda duygularına kolay kolay güvenmiyor, derin bağlar kurmakta zorlanıyor olabilirsin. Ama içsel dünyanda hâlâ kimsenin anlayamadığı bir enerji var. Ruhunun bir kısmı geçmişte kalmış gibi hissediyor olman işte bu yüzden. Şimdi bu ruhu iyileştirme zamanı. Karanlık seni tanımlamıyor; onu tanıman seni tanımlıyor. Bu test sana gösteriyor ki, önceki yaşamında taşıdığın izleri dönüştürebilecek güç artık sende.