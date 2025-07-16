Sinirin Ne Kadar Tehlikeli? Bu Teste Göre Öğren!

Senin sinir sistemin adeta tetikte. Ufak bir kıvılcım bile seni ateşleyebilir. Genellikle ani çıkışların olur ve bazen ne kadar sert olduğunun farkında bile olmazsın. Duygularını bastıramadığın için patlamalar kaçınılmaz olabiliyor. Bu durum zaman zaman seni de pişman ediyor olabilir. Çünkü aslında içinde yumuşak bir yer var, ama o yere ulaşmak zor oluyor. Belki de geçmişteki bazı kırgınlıkların öfke olarak dışa vuruluyor. Bu bir savunma mekanizması olabilir. Senin zihnin, içinde fırtınalar dönen bir gökyüzü gibi. Görünüşte bulutlar normal ama her an şimşek çakabilir. Kendini tanımaya ve öfkenin köküne inmeye başlarsan, çok daha huzurlu bir hale geçmen mümkün.