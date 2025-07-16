Sinirin Ne Kadar Tehlikeli? Bu Teste Göre Öğren!
Küçücük bir şeyde parlayanlardan mısın, yoksa içinden sayıp sabırla yoluna devam edenlerden mi? Bazen öyle anlar olur ki, içindeki öfke kendini gizleyemez. Peki sen ne kadar sinirlisin? Bu testte sana sadece tek bir soru soracağız ama vereceğin cevaplar karakter analizinin kapısını açacak!
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde görüyorsan işaretle!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Sakinliğin Vücut Bulmuş Hali!
Sabretmeye Çalışıyorsun!
Sinirlerin Alarm Modunda!
Sinir Sistemin Patlamaya Hazır!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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