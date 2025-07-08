Neden Hala Eksik Hissediyorsun?
Bazen her şey yerli yerinde görünür ama yine de içimizde o huzuru, o dingin mutluluğu bir türlü bulamayız. Belki de sorun dışarda değil, içimizdeki bir düğümdedir. Bu testte vereceğin cevaplar, seni kendinle yüzleştirecek. Asıl mutluluğu engelleyen şeyin ne olduğunu birlikte keşfedelim.
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1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?
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2. Hayatında en çok neyi sorguluyorsun?
3. Sosyal ortamlarda nasılsın?
4. Hayatında kontrol edemediğin ne seni en çok zorluyor?
5. Geçmişte en çok seni ne yaraladı?
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6. Kendini tanımlarken hangisi sana daha yakın?
7. En çok hangi düşünce zihnini kemiriyor?
8. Başkalarının mutluluğu seni nasıl etkiliyor?
9. Hayal kurduğunda nasıl hissediyorsun?
10. Şu an biri seni anlasaydı, ne duyguyu paylaşmak isterdin?
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Kendine Düşman Gibisin
Kimseye Gerçekten Kendini Açamıyorsun
Yaşanmamışların Gölgesinde Kalıyorsun
Hiçbir Şeyin Anlamı Kalmamış Gibi
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