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Neden Hala Eksik Hissediyorsun?

Neden Hala Eksik Hissediyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 13:01

Bazen her şey yerli yerinde görünür ama yine de içimizde o huzuru, o dingin mutluluğu bir türlü bulamayız. Belki de sorun dışarda değil, içimizdeki bir düğümdedir. Bu testte vereceğin cevaplar, seni kendinle yüzleştirecek. Asıl mutluluğu engelleyen şeyin ne olduğunu birlikte keşfedelim.

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1. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne oluyor?

2. Hayatında en çok neyi sorguluyorsun?

3. Sosyal ortamlarda nasılsın?

4. Hayatında kontrol edemediğin ne seni en çok zorluyor?

5. Geçmişte en çok seni ne yaraladı?

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6. Kendini tanımlarken hangisi sana daha yakın?

7. En çok hangi düşünce zihnini kemiriyor?

8. Başkalarının mutluluğu seni nasıl etkiliyor?

9. Hayal kurduğunda nasıl hissediyorsun?

10. Şu an biri seni anlasaydı, ne duyguyu paylaşmak isterdin?

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Kendine Düşman Gibisin

Mutluluğunu en çok engelleyen şey, kendine karşı olan sert tutumun. Sürekli kendini yargılıyor, her hareketini küçümsüyor ve 'yeterli değilim' düşüncesiyle kendine bir hapishane kuruyorsun. Hata yapmaktan korkuyor, duygularını ifade ederken bile utanıyorsun. Bu iç sesin seni güvende tutmaya çalıştığını sanıyor ama aslında seni tüketiyor. Geçmişte yaşadığın eleştiriler ya da onay görmeme hali seni şekillendirmiş olabilir. Ama artık bu iç sesi tanımak, ona karşı nazik olmak ve gerektiğinde susturmak zorundasın. Mükemmel olmak zorunda değilsin; yeterli olmak için mükemmel olmaya ihtiyaç yok. Kendine göstereceğin merhamet, dışarıdan beklediğin tüm onayların yerini alabilir. Bu acımasız iç konuşmayı dönüştürmeye başladığında, ilk kez gerçek bir huzurun içinden doğduğunu fark edeceksin.

Kimseye Gerçekten Kendini Açamıyorsun

Senin mutsuzluğunun temeli, insanlara olan kırgınlığında yatıyor. Geçmişte çok fazla hayal kırıklığına uğramışsın ve şimdi kalbini korumak için her duygunu bastırıyorsun. Güvensizlik bir zırh olmuş ama bu zırh seni sadece korumuyor; aynı zamanda seni içeride hapsediyor. Bu durum, seni yalnızlaştırıyor. Kimseye tam açamamak, seni anlaşılmamış ve yabancı hissettiriyor. Bu yüzden her kalabalıkta daha da yalnız hissediyorsun. Belki de artık kendini anlatmak için önce gerçekten dinleyecek kişilere şans vermelisin. Kendi içine açılan yolları kapatma. Yavaşça, dikkatle ama kararlılıkla o kapıları araladığında; karşılık bulmasan bile kendi iç sesinle yeniden bağ kuracaksın. Ve işte o zaman, kalabalığın ortasında bile güvende hissedeceksin.

Yaşanmamışların Gölgesinde Kalıyorsun

Mutluluğu bugünde değil, geçmişte arıyorsun. Zihnin sürekli 'keşke'lerle dolu ve bu pişmanlıklar seni yaşadığın ana yabancılaştırıyor. Sürekli olarak geçmişin yükünü taşıdığın için, geleceğe dair umut da kuramıyorsun. İçindeki çocuk hâlâ iyileşmeyi bekliyor. Bu geçmiş bağı, sana sadece kaybı ve kırgınlığı hatırlatıyor. Halbuki senin yaşaman gereken gerçek zaman, şu an. O acılar geçmişte kaldı ama sen hâlâ aynı yerde kalmış gibisin. İlerlemek istiyorsan, geçmişi anlamlandırmak ama onu bugüne taşımamak zorundasın. Kendine bu kadar haksızlık etme. Sen o günkü koşullarınla elinden geleni yaptın. Şimdi yeni bir hikâye yazma zamanı. Geçmişini bir köprüye çevir, zincire değil.

Hiçbir Şeyin Anlamı Kalmamış Gibi

Senin mutsuzluğun artık bir “hissetmeme” noktasına evrilmiş. Ne seviniyorsun, ne üzülüyorsun. Her şey aynı, her gün birbirinin aynısı gibi geliyor. Bu duygusal boşluk seni yavaşça içine çekerken, sen de hiçbir şeye tutunamaz hale gelmişsin. Bu bir depresyon belirtisi olabilir. Kendine bunu söylemek bile cesaret ister. Ama iyi haber şu: Buradan çıkış var. Bu durumun adı olması, onun geçebileceği anlamına gelir. Yardım istemek, paylaşmak ve minik adımlarla bir şeylere yeniden anlam vermeye çalışmak çözümün ilk adımı olabilir. Hayat bazen o kadar anlamsızlaşır ki insan neden nefes aldığını bile unutabilir. Ama yine de bir çiçeğin açışı, bir tebessüm ya da tanımadığın birinin sözleri sana hayatı yeniden hatırlatabilir. Sen hâlâ buradasın ve bu başlı başına bir umut demek.

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Tuğba Karakoç
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