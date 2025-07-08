Neden Hala Eksik Hissediyorsun?

Senin mutsuzluğun artık bir “hissetmeme” noktasına evrilmiş. Ne seviniyorsun, ne üzülüyorsun. Her şey aynı, her gün birbirinin aynısı gibi geliyor. Bu duygusal boşluk seni yavaşça içine çekerken, sen de hiçbir şeye tutunamaz hale gelmişsin. Bu bir depresyon belirtisi olabilir. Kendine bunu söylemek bile cesaret ister. Ama iyi haber şu: Buradan çıkış var. Bu durumun adı olması, onun geçebileceği anlamına gelir. Yardım istemek, paylaşmak ve minik adımlarla bir şeylere yeniden anlam vermeye çalışmak çözümün ilk adımı olabilir. Hayat bazen o kadar anlamsızlaşır ki insan neden nefes aldığını bile unutabilir. Ama yine de bir çiçeğin açışı, bir tebessüm ya da tanımadığın birinin sözleri sana hayatı yeniden hatırlatabilir. Sen hâlâ buradasın ve bu başlı başına bir umut demek.