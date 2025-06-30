Arkandan Ağlayan Kişi Kim?
Hepimiz hayatlarımız boyunca nice insanla karşılaşır, bazılarını sever, bazılarını üzer, bazılarını da farkında olmadan geride bırakırız. Bazen söylediğimiz bir söz, bazen seçtiğimiz bir yol başkasının kalbinde tamiri zor bir yara açabilir. Peki, senin bıraktığın iz nasıl bir iz? Kimin hikâyesinde sessiz bir yara, kimin gözyaşında gizli bir neden oldun? Bu testte vereceğin cevaplarla, geçmişte kimin canını yaktığını, hangi karakter özelliğinle kalpleri incittiğini ve bunun altında yatan nedenleri keşfedeceksin. Belki farkında bile olmadığın duygularla yüzleşecek, belki de zamanında “haklıydım” dediğin kararların başka birini nasıl etkilediğini anlayacaksın.
Unutma, bazen can yakmak sadece kötü niyetle değil, düşünmeden, susarak ya da sadece uzaklaşarak da olur. Hazırsan, kendi iç yolculuğuna başla...
1. Birini hayatından çıkarma nedenin genellikle ne olur?
2. Özür dilemeyi nasıl buluyorsun?
3. Bir ilişkiyi bitirirken hangisi sana daha çok uyuyor?
4. Birinin seni sevdiğini ama senin aynı duyguyu hissetmediğini fark ettin, ne yaparsın?
5. Biriyle yolların ayrıldığında arkandan ne söylenmiş olabilir?
6. Birini kırdığında genelde ne hissedersin?
7. Aşkta en büyük hatan ne olabilir?
8. Arkadaşlarının sana dair yaptığı en yaygın yorum nedir?
9. Karşındaki biri sana açıkça “Canımı yaktın.” derse ne yaparsın?
10. Biriyle tartışırken seni en çok öfkelendiren şey ne olur?
Sessizce Uzaklaştığın Kişi
Vazgeçtiğin Kişi
Fedakarlık Yaptığın Kişi!
İyiliğinle Kırıyorsun!
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