Arkandan Ağlayan Kişi Kim?

Hepimiz hayatlarımız boyunca nice insanla karşılaşır, bazılarını sever, bazılarını üzer, bazılarını da farkında olmadan geride bırakırız. Bazen söylediğimiz bir söz, bazen seçtiğimiz bir yol başkasının kalbinde tamiri zor bir yara açabilir. Peki, senin bıraktığın iz nasıl bir iz? Kimin hikâyesinde sessiz bir yara, kimin gözyaşında gizli bir neden oldun? Bu testte vereceğin cevaplarla, geçmişte kimin canını yaktığını, hangi karakter özelliğinle kalpleri incittiğini ve bunun altında yatan nedenleri keşfedeceksin. Belki farkında bile olmadığın duygularla yüzleşecek, belki de zamanında “haklıydım” dediğin kararların başka birini nasıl etkilediğini anlayacaksın.

Unutma, bazen can yakmak sadece kötü niyetle değil, düşünmeden, susarak ya da sadece uzaklaşarak da olur. Hazırsan, kendi iç yolculuğuna başla...