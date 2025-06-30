onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri , Kişilik Testleri
Arkandan Ağlayan Kişi Kim?

Arkandan Ağlayan Kişi Kim?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 17:08

Hepimiz hayatlarımız boyunca nice insanla karşılaşır, bazılarını sever, bazılarını üzer, bazılarını da farkında olmadan geride bırakırız. Bazen söylediğimiz bir söz, bazen seçtiğimiz bir yol başkasının kalbinde tamiri zor bir yara açabilir. Peki, senin bıraktığın iz nasıl bir iz? Kimin hikâyesinde sessiz bir yara, kimin gözyaşında gizli bir neden oldun? Bu testte vereceğin cevaplarla, geçmişte kimin canını yaktığını, hangi karakter özelliğinle kalpleri incittiğini ve bunun altında yatan nedenleri keşfedeceksin. Belki farkında bile olmadığın duygularla yüzleşecek, belki de zamanında “haklıydım” dediğin kararların başka birini nasıl etkilediğini anlayacaksın.

Unutma, bazen can yakmak sadece kötü niyetle değil, düşünmeden, susarak ya da sadece uzaklaşarak da olur. Hazırsan, kendi iç yolculuğuna başla...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Birini hayatından çıkarma nedenin genellikle ne olur?

2. Özür dilemeyi nasıl buluyorsun?

3. Bir ilişkiyi bitirirken hangisi sana daha çok uyuyor?

4. Birinin seni sevdiğini ama senin aynı duyguyu hissetmediğini fark ettin, ne yaparsın?

5. Biriyle yolların ayrıldığında arkandan ne söylenmiş olabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birini kırdığında genelde ne hissedersin?

7. Aşkta en büyük hatan ne olabilir?

8. Arkadaşlarının sana dair yaptığı en yaygın yorum nedir?

9. Karşındaki biri sana açıkça “Canımı yaktın.” derse ne yaparsın?

10. Biriyle tartışırken seni en çok öfkelendiren şey ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sessizce Uzaklaştığın Kişi

Sen farkında olmadan, kimseye bağırmadan, kimseyi açıkça kırmadan ama en çok da sessizce giderek can yakanlardansın. Karşındaki kişi senin net bir şey söylemediğini, duygularını anlamakta zorlandığını, ama bir gün bir bakmış ki sen artık yoksun… Bu belirsizlik onun içinde derin bir boşluk yaratmış olabilir. Belki sen de tam anlamıyla ne hissettiğini bilmiyordun ya da onun duygularını taşıyacak gücü kendinde bulamamıştın. Bu seni kötü biri yapmaz ama iletişimi eksik bıraktığında, sevgi yavaş yavaş yara haline gelebilir. Birini açıklama yapmadan, çözüm bulmadan geride bırakmak bazen zamandan daha çok yaralar. O kişi hâlâ senin neden gittiğini kendine sormaya devam ediyor olabilir.

Vazgeçtiğin Kişi

Sen duygular konusunda çok derinleşmeden, risk almadan ilerlemeyi tercih eden birisin. Bir şeyler zorlaştığında, seni çok düşündürdüğünde veya içinden bir şeyler eksildiğinde geri çekilme eğilimindesin. Bu da karşındaki insanı fazlasıyla sarsabilir. Çünkü o, seninle bir yola çıktığını, birlikte büyüyebileceklerini düşünmüştü belki. Ama senin hızlı vazgeçmen, onda bir başarısızlık hissi, hatta yetersizlik duygusu yaratmış olabilir. Bu test sana gösteriyor ki, bazen kalmak cesarettir. Her bitiş kötü olmak zorunda değil ama açıklanmamış bir bitiş, uzun süreli bir kırgınlık yaratabilir.

Fedakarlık Yaptığın Kişi!

Sen ilişkilerde fazla verici, fazla anlayışlı, fazla sessiz kalabilen birisin. Ama bazen bu “fazlalıklar”, karşı tarafın seni tanımasını engelliyor. Sınırlarını göstermemek, ne istediğini dile getirmemek, seni pasif bir konuma düşürmüş olabilir. Sonunda patladığında ya da bir anda uzaklaştığında, karşındaki kişi seni hiç tanımamış gibi hissediyor. Onun için “her şeyi yolunda sanırken” senin içinde biriktirdiklerin koca bir ayrılığa dönüşebiliyor. Bu da onun kalbinde büyük bir şaşkınlık ve kırgınlık bırakıyor. Belki en çok canı, ne olduğunu anlayamadan gitmiş olmana yanıyor.

İyiliğinle Kırıyorsun!

Sen dışarıdan neşeli, pozitif ve sevgi dolu biri gibi görünüyorsun. Ve çoğu zaman gerçekten de öylesin. Ama bazen duygusal mesafen, hafif tavrın ya da fazla 'normal' yaklaşımın, karşındaki kişinin duygularını görmezden geldiğin gibi algılanabilir. Sen onunla vedalaşırken bile gülümsemiş olabilirsin. Ya da “üzülme” diyerek hafifletmeye çalıştığın cümleler, onun yüreğine ağır gelmiş olabilir. Bazen acıyı hafifletmeye çalışmak, görmezden gelmek gibi hissedilir. Bu yüzden arkan sıra kalan kişi, sana “o kadar umursamaz olamazdı” diyebilir. Oysa sen sadece herkesin daha az acı çekmesini istemiştin. Ama bazen acı, gülümseyerek de yaşanır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın