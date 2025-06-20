Bilinçaltın Hangi Yırtıcı Hayvana Benziyor?
Hepimizin içinde bastırılmış bir güç, gizli bir doğa, kontrol altında tutulmaya çalışılan içgüdüler vardır. Günlük hayatta sakin, uyumlu ya da rasyonel görünebiliriz ama bilinçaltımız bambaşka bir dünyadır. Orada korkular, arzular, öfke ve savunma mekanizmaları iç içe geçmiş halde bekler. Bu testte sana yönelteceğimiz 10 soru sayesinde bilinçaltının hangi yırtıcı hayvanla özdeşleştiğini ortaya çıkaracağız. Bu hayvan senin iç dünyanı, tepkilerini, tetikleyicilerini ve savunma biçimlerini temsil edecek.
Gerçek seni, içgüdülerinle yüzleşmeye hazırsan başlıyoruz. Unutma: Bilinçaltın, senin yırtıcı ruhunu çoktan seçti bile!
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1. Kendini en çok ne zaman güçlü hissedersin?
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2. Bir tehdit karşısında nasıl tepki verirsin?
3. İnsanlarla iletişim tarzın nasıldır?
4. Hangi ortam seni daha çok yansıtır?
5. En baskın içgüdün hangisi?
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6. En büyük korkun nedir?
7. Seni hayatta en çok motive eden şey?
8. Stresliyken nasıl hissedersin?
9. Dostlarına nasıl birisin?
10. En büyük gücün nedir?
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