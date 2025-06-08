Sen Asker Olabilir misin?
Asker olmak sadece üniforma giymek değil; sabır, dayanıklılık, disiplin ve fedakârlık gerektirir. Bazıları doğuştan bu sisteme uyum sağlarken, bazıları için bu yaşam tarzı oldukça zorlayıcı olabilir. Peki, sen hangisisin? Emir almayı mı seversin, emir vermeyi mi? Zorluklara karşı sabırlı mısın, yoksa ilk fırsatta pes edenlerden mi? Bu testte verdiğin cevaplara göre askerlik sana ne kadar uygun, bunu öğreneceğiz. Hazırsan mevzine geç ve teste başla!
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1. Sabah saat 05:30’da bir zil sesiyle uyanman gerekse ne yaparsın?
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2. Emir almaya karşı genel tavrın nasıldır?
3. Fiziksel dayanıklılığın ne durumda?
4. Kalabalık ve gürültülü ortamlarda nasılsın?
5. Bir grup içinde sorumluluk almaktan hoşlanır mısın?
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6. Disiplinli bir hayat senin için...
7. Emir-komuta zincirinde yer almak sana nasıl hissettirir?
8. Hayatında kuralların yeri ne kadar büyük?
9. Zor bir yürüyüş ya da dağ tırmanışı teklifi alsan?
10. Bir arkadaşın seni zor durumda bıraksa ne yaparsın?
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Sen Doğuştan Asker Ruhlusun!
İçinde Bir Asker Yatıyor Ama Biraz Sivil Konforu Seviyor
Sisteme Uyumda Zorlanan Ama Niyetli Biri
Askerlik Sana Göre Değil
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