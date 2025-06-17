Bu Test Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Gösteriyor!

Modern yaşamın karmaşasında bazen hepimiz dalgınlık, unutkanlık ya da yoğunluk yaşayabiliriz. Ancak bu belirtiler ne zaman sıradanlıktan çıkar da bir nörogelişimsel bozukluğa işaret eder? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklukta başlasa da birçok yetişkini de etkileyen, hayatı doğrudan etkileyen ciddi bir durum. Peki sende bu belirtiler var mı? Belki de sadece fazlaca düşünüyorsun… Bu 10 soruluk test, dikkat seviyeni, dürtüselliğini ve içsel enerjini analiz ederek seni daha yakından tanımamızı sağlıyor.

Belki de kendini ilk kez bu kadar net göreceksin!