Bu Test Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Gösteriyor!
Modern yaşamın karmaşasında bazen hepimiz dalgınlık, unutkanlık ya da yoğunluk yaşayabiliriz. Ancak bu belirtiler ne zaman sıradanlıktan çıkar da bir nörogelişimsel bozukluğa işaret eder? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklukta başlasa da birçok yetişkini de etkileyen, hayatı doğrudan etkileyen ciddi bir durum. Peki sende bu belirtiler var mı? Belki de sadece fazlaca düşünüyorsun… Bu 10 soruluk test, dikkat seviyeni, dürtüselliğini ve içsel enerjini analiz ederek seni daha yakından tanımamızı sağlıyor.
Belki de kendini ilk kez bu kadar net göreceksin!
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1. Aynı anda birkaç işi yaparken hangisi daha çok olur?
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2. Sıkıcı veya uzun bir konuşma sırasında...
3. Günlük hayatta en çok yaşadığın sorun ne?
4. Bir filmi izlerken...
5. Bir ortama girdiğinde...
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6. Alışveriş yaparken...
7. Bir toplantıda otururken...
8. Telefonla konuşurken aynı anda...
9. Bir şey anlatırken...
10. Beklemek zorunda kaldığında...
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Yüksek Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri Gösteriyorsun!
Dikkat Eksikliği Belirtileri Gösteren Bir Yapın Var
Zaman Zaman Dikkatin Dağılabilir Ama Kontrol Sende
Dikkat ve Odaklanma Konusunda Oldukça Güçlüsün
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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