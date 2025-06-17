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Bu Test Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Gösteriyor!

Bu Test Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Ne Kadar Yatkın Olduğunu Gösteriyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 13:04

Modern yaşamın karmaşasında bazen hepimiz dalgınlık, unutkanlık ya da yoğunluk yaşayabiliriz. Ancak bu belirtiler ne zaman sıradanlıktan çıkar da bir nörogelişimsel bozukluğa işaret eder? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklukta başlasa da birçok yetişkini de etkileyen, hayatı doğrudan etkileyen ciddi bir durum. Peki sende bu belirtiler var mı? Belki de sadece fazlaca düşünüyorsun… Bu 10 soruluk test, dikkat seviyeni, dürtüselliğini ve içsel enerjini analiz ederek seni daha yakından tanımamızı sağlıyor.

Belki de kendini ilk kez bu kadar net göreceksin!

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1. Aynı anda birkaç işi yaparken hangisi daha çok olur?

2. Sıkıcı veya uzun bir konuşma sırasında...

3. Günlük hayatta en çok yaşadığın sorun ne?

4. Bir filmi izlerken...

5. Bir ortama girdiğinde...

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6. Alışveriş yaparken...

7. Bir toplantıda otururken...

8. Telefonla konuşurken aynı anda...

9. Bir şey anlatırken...

10. Beklemek zorunda kaldığında...

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Yüksek Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri Gösteriyorsun!

Senin için her şey aynı anda oluyor gibi… Düşüncelerin uçuşuyor, enerjin sürekli patlamaya hazır, ama odaklanmak tam bir savaş. Sık sık unutkanlık, yarım kalan işler ve sabırsızlık yaşıyor olabilirsin. Bu durum yalnızca günlük yaşantını değil, ilişkilerini ve iş hayatını da etkiliyor olabilir. Dikkatini uzun süre toplamakta zorlanman ve sürekli değişen ilgiler, seni hem üretken hem de tükenmiş bir hale getirebilir. Ancak yalnız değilsin! Bu belirtiler seni farklı, yaratıcı ve çok yönlü biri yapıyor olabilir. Yine de, bu yoğunluk seni yoruyorsa, profesyonel bir değerlendirme alman sana çok yardımcı olur. DEHB tanısı bir etiket değil, kendini daha iyi anlamanın bir yolu olabilir. Eğer bu belirtiler seni kısıtlıyorsa, terapi, ilaç ya da yapısal planlamalar sayesinde hayat kaliteni ciddi anlamda yükseltebilirsin. Unutma, bu senin 'kusurun' değil — bu senin işleme biçimin!

Dikkat Eksikliği Belirtileri Gösteren Bir Yapın Var

Günlük yaşamda zaman zaman odağını kaybettiğin, işleri ertelediğin ya da unutkanlık yaşadığın oluyor. Sanki içinde bir hareketlilik, bir iç ses sürekli seni başka yerlere çekiyor. Uzun süreli dikkat gerektiren işler seni zorlasa da tamamen başaramaz değilsin — ama bir planlama eksikliğiyle savaşıyor gibisin. Bu durum, hem zihinsel enerjinin yüksekliğinden hem de duygusal yoğunluklarından kaynaklanıyor olabilir. Bazen tam olarak ne hissettiğini bile anlayamadan, birden çok şeyle ilgilenmeye çalışıyorsun. Yapman gereken şey ise içsel düzenini bulmak. Bu sonuç, senin %100 DEHB'li olduğunu göstermiyor ama belirtilerin varsa bir uzmana danışmak sana çok iyi gelebilir. Küçük düzenlemelerle, hayatını kolaylaştırabilir, içindeki karmaşayı yönlendirebilirsin. Düşüncelerin seni kontrol etmesin, sen onları yönlendir!

Zaman Zaman Dikkatin Dağılabilir Ama Kontrol Sende

Senin dikkatini dağıtan şeyler elbette oluyor, ama çoğu zaman bunu fark ediyor ve düzeltebiliyorsun. Yani dikkat eksikliği belirtileri sende bir alışkanlık değil, bazen ortaya çıkan geçici durumlar. Büyük ihtimalle stresli zamanlarda bu belirtiler daha da artıyor olabilir. Güçlü bir öz farkındalığa sahipsin. Kendini toparlama yeteneğin ve planlama becerilerin, seni hayatta dengede tutuyor. Yine de bazı durumlarda dikkatini uzun süre toplamakta zorlandığında kendini yargılamamalısın. Bu oldukça insani bir durum. Kendine doğru ortamı ve sistemi oluşturduğunda, oldukça üretken biri olabilirsin. Belki de biraz mola, biraz egzersiz, biraz mindfulness seni tamamen yeniden odaklayabilir. Dikkatini dağıtan şeyleri tanı ve onları yönetmeyi öğren — çünkü kontrol sende!

Dikkat ve Odaklanma Konusunda Oldukça Güçlüsün

Sakin, planlı ve dikkatli bir yapın var. Dikkatini uzun süreli işlere verebiliyor, olayları kolay kolay unutmayabiliyorsun. Dış uyarıcılar seni çok fazla etkilemiyor ve genellikle sabırlı, kontrollü bir şekilde hareket ediyorsun. Bu da seni oldukça istikrarlı biri yapıyor. İşleri sıraya koymak, başladığın işi bitirmek ve hedefe odaklanmak konusunda güçlü bir beceriye sahipsin. Bu, seni hem iş hem sosyal ilişkilerde güvenilir biri haline getiriyor. Enerjini verimli bir şekilde yönlendirebiliyor ve dikkatini başarıya dönüştürebiliyorsun. Bu testte DEHB ile ilgili belirtiler sende güçlü şekilde görülmüyor. Ancak bu, her zaman dikkatli olacağın anlamına da gelmez. Yorgunluk, stres, kaygı gibi faktörler seni de etkileyebilir. Ama temelin sağlam; bunu bil ve bu avantajını doğru kullan!

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Tuğba Karakoç
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