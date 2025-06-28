Duygusal Açıdan Zayıf Olduğun Konu Ne?

Senin duygusal açıdan en zayıf noktan, insanların sana karşı duyarsız davranışları, sözleri ya da beklentilerini karşılamamaları. Kalbin çok derin, duyguların oldukça güçlü ve en ufak bir ilgisizlik bile seni içine kapanmaya sürükleyebiliyor. İnsanlardan beklentin 'anlaşılmak', ama bu çok az gerçekleştiği için çoğu zaman incinmiş hissediyorsun. Sen kolay kolay çatışmaya girmeyen, kırgınlığını içine atan birisin. Ama bu bastırılmış duygular bir süre sonra sana içsel yük olarak geri dönebiliyor. Belki de zamanla öğrendiğin şey şu: Herkes senin kadar duyarlı değil ve herkes her şeyi fark edemez. Yine de bu, seni anlatmaktan, ifade etmekten alıkoymamalı. Senin iyileşmen, doğru kişilerin seni gerçekten duyduğu, anladığı bir çevrede mümkün. Kırılmak kadar kırıldığını ifade etmek de insani bir ihtiyaç. Artık sessiz kalmak yerine sınır çizmeyi öğrenmen gerekebilir.