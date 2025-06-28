Duygusal Açıdan Zayıf Olduğun Konu Ne?
Hepimizin duygusal olarak daha kırılgan, daha hassas olduğu bir tarafı vardır. Kimi hayal kırıklığına uğradığında toparlanamaz, kimi yalnızlıkla baş edemez, kimi ise değersizlik duygusuyla savaşır. Peki senin duygusal olarak en zayıf noktan ne? Hangi konu seni en çok etkiliyor, hangi duygu karşısında savunmasız kalıyorsun? Bu testle birlikte iç dünyana bir yolculuk yapacak ve ruhsal kırılma noktalarını daha yakından tanıyacaksın. Sorulara içtenlikle verdiğin her yanıt, seni zayıf olduğun duygusal alana biraz daha yaklaştıracak. Unutma, zayıf yönlerini bilmek, onları güçlendirebilmenin ilk adımıdır. Hazırsan başlayalım ve senin duygusal haritanı birlikte çözelim.
1. En son ne zaman kendini duygusal olarak yorgun hissettin?
2. Bir arkadaşın sana yeterince değer vermediğinde ne yaparsın?
3. Hayal kırıklığı yaşadığında ilk tepkin ne olur?
4. Sana en çok dokunan söz hangisi olurdu?
5. Yalnız kalmak senin için ne ifade eder?
6. Başarılarını biri fark etmediğinde ne hissedersin?
7. Ailenle yaşadığın en büyük çatışma genelde hangi temaya dayanır?
8. Bir planın bozulduğunda nasıl davranırsın?
9. En sık kurduğun cümle hangisine daha yakın?
10. Destek aradığında kimseye ulaşamamak…
Kırgınlıklara Karşı Savunmasızsın
Yalnızlık Seni En Çok Yıpratan Şey
Değersizlik Duygusu Sık Sık Seni Esir Alıyor
Kontrolsüzlük ve Belirsizlik Seni En Çok Zorlayan Şey
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