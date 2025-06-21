Kişilik Özelliklerine Göre Hangi Zaman Diliminden Geldin?
Bazen kendimizi içinde yaşadığımız zamana ait hissetmeyiz. Ruhumuz sanki farklı bir çağda şekillenmiş, başka bir dönemin düşünce tarzıyla, duygusuyla yoğrulmuş gibi gelir. Belki de sen bir Orta Çağ gezgini, bir 70'ler devrimcisi ya da 90'ların umarsız ruhusun... Peki gerçekten hangi dönem senin kişiliğine en çok uyuyor? Bu testte verdiğin cevaplara göre ruhunun ait olduğu zamanı ortaya çıkarıyoruz!
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1. Bir sabah gözünü farklı bir çağda açsan ne yaparsın?
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2. Hangi tür kitaplar seni daha çok cezbeder?
3. Aşağıdaki kıyafet tarzlarından hangisi seni yansıtır?
4. Aşkı nasıl tanımlarsın?
5. En çok özlemini çektiğin şey ne?
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6. İnsanlarla iletişim kurarken neye dikkat edersin?
7. Hangi film seni en çok etkiler?
8. Günümüzde en çok eleştirdiğin şey nedir?
9. Hayat felsefen aşağıdakilerden hangisine daha yakın?
10. Ruhun en çok neyle beslenir?
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Orta Çağ
1970'ler
1990’lar
Günümüz & Gelecek
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