onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kişilik Özelliklerine Göre Hangi Zaman Diliminden Geldin?

Kişilik Özelliklerine Göre Hangi Zaman Diliminden Geldin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 12:05

Bazen kendimizi içinde yaşadığımız zamana ait hissetmeyiz. Ruhumuz sanki farklı bir çağda şekillenmiş, başka bir dönemin düşünce tarzıyla, duygusuyla yoğrulmuş gibi gelir. Belki de sen bir Orta Çağ gezgini, bir 70'ler devrimcisi ya da 90'ların umarsız ruhusun... Peki gerçekten hangi dönem senin kişiliğine en çok uyuyor? Bu testte verdiğin cevaplara göre ruhunun ait olduğu zamanı ortaya çıkarıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir sabah gözünü farklı bir çağda açsan ne yaparsın?

2. Hangi tür kitaplar seni daha çok cezbeder?

3. Aşağıdaki kıyafet tarzlarından hangisi seni yansıtır?

4. Aşkı nasıl tanımlarsın?

5. En çok özlemini çektiğin şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanlarla iletişim kurarken neye dikkat edersin?

7. Hangi film seni en çok etkiler?

8. Günümüzde en çok eleştirdiğin şey nedir?

9. Hayat felsefen aşağıdakilerden hangisine daha yakın?

10. Ruhun en çok neyle beslenir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta Çağ

Senin ruhun, sadeliğin, bağlılığın ve iç huzurun hâkim olduğu Orta Çağ'a ait. Modern dünyanın karmaşası, senin derinliğine yetişemiyor. İçsel disiplinin, bağlı kaldığın değerler ve sadakat duygun seni bu dönemin içine doğmuş gibi yapıyor. Hayatında belirli sınırlar olmasını, kuralların net olmasını ve manevi bir dayanakla yaşamayı seviyorsun. İnsan ilişkilerinde de tıpkı eski zamanlardaki gibi saygı, sadakat ve sabır senin temel ilkelerin. Hızla tüketilen dostluklar, anlamı kalmamış sohbetler seni derinden yaralayabilir. Ruhunu doyuran şey; düşünmek, anlamak ve kalıcı bağlar kurmak. Zamanla yarışmak yerine zamanı kendine uydurmak istiyorsun. Günümüzde, senin gibi bireyler azalsa da çok kıymetliler. Sessiz ama sağlam duruşunla çevrendekilere güven veriyorsun. Modern çağda bu derinliği korumak kolay değil ama sen bunun üstesinden geliyorsun. Orta Çağ'ın bilgeliği sende hâlâ yaşıyor.

1970'ler

1970'ler

Senin kişiliğin tam anlamıyla 1970'lerin renkli, özgür ve başkaldıran ruhunu taşıyor! Sisteme karşı duruşun, adalet arayışın ve özgürlük tutkuların seni bu döneme bağlıyor. Sıradan hayatlar, suskun kalmalar ya da 'olanı kabullenmeler' sana göre değil. Hayatın içinde olmak, düşünmek, sorgulamak ve değiştirmek senin doğanda var. İnsanlarla bağ kurarken duygusal, samimi ve içten olmaya çalışıyorsun. Renkli kıyafetler, güçlü kelimeler, asi şarkılar ve hayata meydan okuyan fikirler senin karakterini temsil ediyor. Duyguların da düşüncelerin de yoğun; ne yaşıyorsan dibine kadar. Bugünün dünyasında senin gibi insanlar azalsa da hala çok değerliler. Sen ruhunla başkalarına ilham veriyorsun. 70’ler geçmişte kalmış olabilir ama senin içinde hala yaşıyor; devrimci kalbinle, aşk dolu sözlerinle ve renkli ruhunla.

1990’lar

1990’lar

Senin ruhun 90’ların samimiyetine, abartısızlığına ve sıcaklığına ait. Ne çok uzak ne de çok yakın; tam kararında bir dönem. Walkman’ler, kasetler, mektup arkadaşlıkları ve sokakta geçirilen zamanlar seni temsil ediyor. Kalabalıklar içinde kaybolmadan, sade ve gerçek olmayı başarıyorsun. Senin için hayatın en güzel tarafı; içtenlik. Sen çevrende olanlara dikkatle bakan, insanları olduğu gibi kabul eden ve küçük detaylarda büyük mutluluklar bulabilen birisin. Modaya ya da trendlere değil, hissettiklerine göre hareket ediyorsun. Bazen hüzünle karışık bir huzur var gözlerinde, çünkü geçmişe özlemin çok derin. Senin gibiler bugün hâlâ 'gerçek' kalabilen nadir insanlardan. Kalbinin sesi, sana 90’ların sıcaklığını fısıldıyor. Geçmişte ne varsa biraz sende var. O yüzden insanlar senin yanında kendilerini güvende hissediyor.

Günümüz & Gelecek

Senin kişiliğin günümüz ve geleceğin kesişim noktasında. Ruhun zamanın ötesinde; bugünün gerçekleriyle yüzleşen ama geleceği de şimdiden yaşayan bir yapın var. Kendini tanımak, sorgulamak, dönüştürmek ve her an yenilenmek senin için bir yaşam biçimi. Ne geçmişe saplısın ne de bugüne sıkışmış; senin rotan sana özel. Başkalarının düşüncelerine göre değil, kendi değerlerine göre yaşıyorsun. Duyguların karmaşık olabilir ama çözüm odaklısın. Teknolojiden faydalanıyorsun ama onun kölesi değilsin. Sosyal ilişkilerinde derinlik arıyorsun, yüzeysel olanlar seni yorar. Meditasyon, doğa, yalnızlık gibi kavramlar senin ruhunun yakıtı olabilir. Sen, eskiyle yeniyi harmanlayabilen, her çağın ötesinde yaşayan biri gibisin. İnsanlar seni anlamakta zorlanabilir ama bir kez bağ kurduklarında seni unutamazlar. Senin ait olduğun dönem, henüz tam olarak yaşanmadı belki de. Çünkü sen, geleceği bugünden şekillendiriyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın