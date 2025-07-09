Karar Verme Şekline Göre Stres Seviyen!

Karar anlarında iç huzurunu bozmaman, stres kasırgalarının tam ortasında bile dingin bir göl gibi kalabilme becerini gösteriyor. Senin için netlik ve kendine güven, bir yaşam biçimi. Seçeneklerini tartarken sezgilerini de hesaba katıyor, verdikten sonra geriye dönüp pişmanlık duymuyorsun. Bu duruş, çevrendekilere de örnek oluyor; dostların sıkıştığında önce sana danışıyor. Ancak dikkat: Her zaman “kolaymış” görünen bu akış, bazen duygularını yüzeye çıkarmana engel olabilir. Sakinliğinin ardında bastırdığın hisler varsa onları da yeri geldiğinde ifade etmeyi unutma. Günlük rutinde meditasyon, nefes egzersizi veya doğa yürüyüşleri gibi sakinleştirici ritüellerini sürdürdükçe stres sana pek yanaşamayacak. Senin anahtar kelimelerin “farkındalık” ve “an’da kalmak”; bunları sürdürdükçe yaşam kaliten her geçen gün artacak.