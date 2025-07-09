Karar Verme Şekline Göre Stres Seviyen!
Hayat, ardı arkası kesilmeyen kararlarla dolu: kahveni sütlü mü içeceksin yoksa sade mi, yeni projeye başlamalı mısın yoksa biraz daha beklemeli misin, hafta sonunu dinlenerek mi geçireceksin yoksa sevdiklerinle mi? Bu karar anlarında kimimiz sakin kalır, kimimizse içten içe kaynar kazan gibi fokurdayarak stres sularında debeleniriz. Peki sen bu yelpazenin neresindesin? Bu test, karar verme tarzlarından yola çıkarak stres seviyeni ölçüyor; seni hem eğlendirecek hem de kendini tanımanda yeni bir pencere açacak.
Hazırsan derin bir nefes al, dürüstçe cevap ver ve stres barometrenin kaç dereceye çıkacağını keşfet!
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1. Market alışverişinde indirim reyonuna denk geldin.
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2. Arkadaş grubun hafta sonu kaçamağı planlıyor ama iki farklı rota var.
3. Önemli bir sunumdan önce kendini nasıl hazırlarsın?
4. Restoranda menü çok kalabalık.
5. Yeni bir hobiye başlamak istiyorsun.
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6. Sosyal medyada gelen kritik bir yorumu…
7. Yoğun trafikte navigasyon iki alternatif rota sundu.
8. Büyük bir satın alma (ev, araba vb.) yapacaksın.
9. Beklenmedik tatil fırsatı çıktı.
10. Gece yatmadan önce gününü düşünürken…
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Stres Seviyen Çok Düşük!
Kontrol Edilebilir Seviyede!
Kronik Bir Endişeye Sahipsin!
Patlamak Üzeresin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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