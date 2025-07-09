onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Karar Verme Şekline Göre Stres Seviyen!

Karar Verme Şekline Göre Stres Seviyen!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 13:01

Hayat, ardı arkası kesilmeyen kararlarla dolu: kahveni sütlü mü içeceksin yoksa sade mi, yeni projeye başlamalı mısın yoksa biraz daha beklemeli misin, hafta sonunu dinlenerek mi geçireceksin yoksa sevdiklerinle mi? Bu karar anlarında kimimiz sakin kalır, kimimizse içten içe kaynar kazan gibi fokurdayarak stres sularında debeleniriz. Peki sen bu yelpazenin neresindesin? Bu test, karar verme tarzlarından yola çıkarak stres seviyeni ölçüyor; seni hem eğlendirecek hem de kendini tanımanda yeni bir pencere açacak. 

Hazırsan derin bir nefes al, dürüstçe cevap ver ve stres barometrenin kaç dereceye çıkacağını keşfet!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Market alışverişinde indirim reyonuna denk geldin.

2. Arkadaş grubun hafta sonu kaçamağı planlıyor ama iki farklı rota var.

3. Önemli bir sunumdan önce kendini nasıl hazırlarsın?

4. Restoranda menü çok kalabalık.

5. Yeni bir hobiye başlamak istiyorsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sosyal medyada gelen kritik bir yorumu…

7. Yoğun trafikte navigasyon iki alternatif rota sundu.

8. Büyük bir satın alma (ev, araba vb.) yapacaksın.

9. Beklenmedik tatil fırsatı çıktı.

10. Gece yatmadan önce gününü düşünürken…

10. Gece yatmadan önce gününü düşünürken…
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stres Seviyen Çok Düşük!

Karar anlarında iç huzurunu bozmaman, stres kasırgalarının tam ortasında bile dingin bir göl gibi kalabilme becerini gösteriyor. Senin için netlik ve kendine güven, bir yaşam biçimi. Seçeneklerini tartarken sezgilerini de hesaba katıyor, verdikten sonra geriye dönüp pişmanlık duymuyorsun. Bu duruş, çevrendekilere de örnek oluyor; dostların sıkıştığında önce sana danışıyor. Ancak dikkat: Her zaman “kolaymış” görünen bu akış, bazen duygularını yüzeye çıkarmana engel olabilir. Sakinliğinin ardında bastırdığın hisler varsa onları da yeri geldiğinde ifade etmeyi unutma. Günlük rutinde meditasyon, nefes egzersizi veya doğa yürüyüşleri gibi sakinleştirici ritüellerini sürdürdükçe stres sana pek yanaşamayacak. Senin anahtar kelimelerin “farkındalık” ve “an’da kalmak”; bunları sürdürdükçe yaşam kaliten her geçen gün artacak.

Kontrol Edilebilir Seviyede!

Karar alırken analitik zekan ile duygusal zekânı harmanlıyorsun. Risk–getiri hesabını içgüdülerinle yoğurarak çoğu kez “tatlı spotu” buluyorsun. Bu yüzden, genelde karar sonrası “doğru yaptım” rahatlığını yaşarsın. Buna rağmen belirsizlik toleransın Zen Ustası kadar yüksek değil. Beklenmedik değişimler planlarını sarsabilir; o anlarda kalp atışların hızlanır ama sistematik düşünce biçimin seni yeniden raya oturtur. Günlük küçük molalar, esnek takvimler sana iyi gelecek. Stresi tamamen sıfırlamak imkânsız ama senin hedefin yönetilebilir seviyede tutmak. Çevrendekilere de ilham veriyor, “krizde soğukkanlı” rolünü üstleniyorsun. Ara sıra sorumlulukları paylaşmayı hatırla; delegasyon, stres skalanda önemli bir dengeleyici olacak.

Kronik Bir Endişeye Sahipsin!

Karar okyanusunun tam ortasında dalgalar seni bir o yana bir bu yana savuruyor. Seçenek bolluğu aklını kurcaladıkça iç sesin “ya yanlış yaparsam?” çığlıklarına dönüşebiliyor. Böyle zamanlarda, karar süreci bitse bile zihnin perde arkası senaryolar yazmayı sürdürüyor. Bu durum seni enerjik ve üretken kılabilir; çünkü riskleri önceden görme becerin yüksek. Ancak bedelini sık sık omuzlarında ağırlık, uykusuz geceler veya sindirim sorunları şeklinde ödeyebilirsin. Endişe çizgisini gerçeklikten ayırmak için gerekirse profesyonel destek ve bilişsel egzersizler iyi bir başlangıç. Kendine “mükemmeli” değil “kafama en çok yatanı” seçme hakkı tanı. Başka bir deyişle, iyi–yeterli–tamam üçlüsünü içselleştir. Kararlarını parçalara böl, küçük başarıları kutla. Unutma, stresini yönettikçe analitik yeteneğin parlayacak ve iç sükûnu yakalayacaksın.

Patlamak Üzeresin!

“Anı yaşa” felsefesi bazen seni ileri taşırken, çalkantılı karar evrelerinde frenlerin tutmayabiliyor. Sezgilerinle hareket etmek güzel; fakat plan eksikliği ve son dakikaya bırakma alışkanlığı stresini göğe fırlatıyor. Karar verdiğin anda adrenalin pik yaparken sonrasında pişmanlık dalgaları birbirini kovalıyor. Bu iniş–çıkış grafiği hem ilişkilerini hem sağlığını zorluyor olabilir. Zihin ve beden alarm durumuna geçtiğinde sinirlilik, baş ağrısı ya da bitkinlik semptomları seni yakalayabiliyor. Süreçleri yapılandırmak, basit “yapılacaklar listesi” oluşturmak gibi minik stratejiler bile stres barometreni epey düşürebilir. Öncelikle kendine şefkat göster; her şeyin sorumluluğunu tek başına üstlenmek zorunda değilsin. Planlama uygulamaları kullan, karar öncesi artı–eksi listeleri yap. Zamanla göreceksin ki belirsizlik azaldıkça içindeki volkan da soğumaya başlayacak ve yaşam kaliten belirgin biçimde yükselecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın