Sevgilinden Ne Kadar Kolay Tiksinirsin?

Aşk dediğin sadece çiçekli böcekli günlerden mi ibaret? Elbette hayır. Ama kabul edelim: Bazen en ufak bir davranış ya da fiziksel detay, sevdiğin kişiye karşı istemsiz bir mesafe koymana neden olabilir. Bu testte sevgilinle ilgili yaşanabilecek ufak (ama bazıları için travmatik) detayları masaya yatırıyor ve ne kadar “tiksinmeye yatkın” olduğunu sorguluyoruz. Sorular seni zorlayabilir!