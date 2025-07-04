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Sevgilinden Ne Kadar Kolay Tiksinirsin?

Sevgilinden Ne Kadar Kolay Tiksinirsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 12:01

Aşk dediğin sadece çiçekli böcekli günlerden mi ibaret? Elbette hayır. Ama kabul edelim: Bazen en ufak bir davranış ya da fiziksel detay, sevdiğin kişiye karşı istemsiz bir mesafe koymana neden olabilir. Bu testte sevgilinle ilgili yaşanabilecek ufak (ama bazıları için travmatik) detayları masaya yatırıyor ve ne kadar “tiksinmeye yatkın” olduğunu sorguluyoruz. Sorular seni zorlayabilir!

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1. Tırnaklarını yediğini fark ettiğinde ne hissedersin?

2. Burnunu mendil olmadan silip sonra sana dokunması?

3. Ağzında yemek varken konuşması?

4. Dişlerini fırçalamadan seninle öpüşmeye çalışması?

5. Senin yanında yüksek sesle gaz çıkarması?

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6. Seninle konuşurken kulak karıştırması?

7. İç çamaşırlarını günlerce değiştirmediğini fark etmen?

8. Sana bebek gibi konuşarak hitap etmesi (ciddi ciddi)?

9. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamayı “gereksiz” bulduğunu söylemesi?

10. Vücut tüylerini almaması?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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