Tatlı mı Ekşi mi Acı mı? Senin Karakterin Hangi Lezzette?

Senin karakterin yumuşak, içten ve sevgi dolu. İnsanlara yaklaştığın an onları sarıp sarmalayan bir enerjin var. Empatin ve sıcaklığın sayesinde birçok kalbi fethetmiş durumdasın. Yanındakiler, senin varlığını bir şans olarak görüyor. Hayatı güzelleştirme şeklin oldukça doğal. Kimseyi kırmamaya çalışır, pozitif kalmayı başarırsın. Bir ortamda senin olman, insanların kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor. Hatta bazen fazla tatlı olduğun için kendini savunmakta zorlandığın da oluyor. Ancak dikkat etmen gereken bir şey var: Herkes senin kadar iyi niyetli değil. Tatlı karakterin bazı insanlar tarafından kullanılmaya açık olabilir. Yine de sen olduğun gibi kal, çünkü bu dünyada senin gibi insanlara çok ihtiyaç var.