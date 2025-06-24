Tatlı mı Ekşi mi Acı mı? Senin Karakterin Hangi Lezzette?
Bazı insanlar ağzımızda şeker gibi tatlı bir iz bırakır. Bazılarıysa ilk anda yüzümüzü buruşturur ama sonradan bağımlılık yaratır. Kimileri net, kimileri gizemli; bazıları yumuşak, bazıları da sivri… Peki senin karakterinin tadı neye benziyor? İç dünyandaki aromayı çözümlemek için seni eğlenceli ve düşündürücü bir test bekliyor!
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1. Bir ortama ilk girdiğinde insanların seni nasıl algılamasını istersin?
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2. Biri sana yanlış yaptığında ilk tepkilerin hangisine daha yakın olur?
3. Arkadaş grubunda genellikle hangi roldesin?
4. Sana göre bir ilişkide en önemli şey nedir?
5. Biri senden özür dilediğinde…
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6. Duygularını ifade etme biçimin nasıl?
7. Stresli bir durumda nasıl davranırsın?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. Seni bir renk tanımlayacak olsa hangisi olurdu?
10. İnsanlara çabuk güvenir misin?
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TATLISIN
ACISIN
EKŞİSİN
TUZLUSUN
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