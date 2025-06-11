Hayattaki Favorilerine Göre İdeal Sevgilini Yaratıyoruz!
Hayattaki tercihlerin, sana uygun sevgili profilini belirliyor olabilir! Kahveni nasıl içtiğinden tut da tatil anlayışına kadar birçok detay, senin ruhuna en uygun kişiyi belirlemek için önemli ipuçları barındırıyor. Hazırsan haydi gel, hayattaki favorilerini seç ve sana en uygun sevgiliyi birlikte şekillendirelim!
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1. En sevdiğin içecek hangisi?
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2. Film izlerken tercih ettiğin tür?
3. Tatil için en ideal yer?
4. Müzik zevkin?
5. Canın sıkkınken ne yaparsın?
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6. Birlikte zaman geçirmek istediğin ideal insan nasıl olmalı?
7. En sevdiğin yemek türü?
8. Sosyal medya ile aran nasıl?
9. İlk buluşma mekanı seç:
10. Hayattaki en büyük önceliğin ne?
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Orta Boylu, Kıvırcık Kahverengi Saçlı, Ela Gözlü, Buğday Tenli Romantik Ruh
Uzun Boylu, Düz Siyah Saçlı, Bal Rengi Gözlü, Bronz Tenli Maceraperest
Orta Boylu, Düz Kestane Saçlı, Siyah Gözlü, Esmer Tenli Gizemli Tutku
Kısa Boylu, Dalgalı Kumral Saçlı, Kahverengi Gözlü, Açık Tenli Sevimli Zeka
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