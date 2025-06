Senin sevgilin esmer tenli, gözleriyle seni içine çeken ve her bakışıyla bir hikâye anlatan biri. Orta boylu, düz kestane rengi saçlı ve siyah gözleriyle bir hayli gizemli görünüyor. Fiziksel olarak sade ama karizmatik bir havası var. Bu kişi ilk başta anlaşılması zor gibi gelebilir ama yaklaştıkça sıcaklığına ve derinliğine hayran kalırsın. Sevdiği insan için her şeyi göze alır, tutkusunu sonuna kadar yaşar. Kıskanç olabilir ama bu, seninle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Onunla bir ilişki yaşamak sıradan değildir. Her anı bir roman gibi ilerler. Gelgitli olabilir ama bu seni hiç sıkmaz. Aksine, bu karmaşanın içinde bir anlam, bir tutku ve gerçek aşk vardır. Seni tam olarak sen olduğun için sever ve bunu sana her gün hissettirir.