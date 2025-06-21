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Bu Klişelerden Hangileri Gerçekten Doğru? Karar Senin!

Bu Klişelerden Hangileri Gerçekten Doğru? Karar Senin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 17:05

Hayatımızın her alanında kulağımıza çalınan o klasik cümleler... Kimi zaman anne sözü, kimi zaman sosyal medya bilgeliği. Ama gerçekten doğru mu, yoksa sadece tekrarlandığı için mi inanıyoruz? Bu testte, yıllardır dilden dile dolaşan klişeleri masaya yatırıyoruz. Bakalım sen hangi klişelere inanıyor, hangilerini tamamen çürütüyorsun?

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1. “Bira göbek yapar.”

1. “Bira göbek yapar.”

2. “İlk aşklar hep nefretle başlar.”

3. “Erkekler ağlamaz.”

4. “Zıt kutuplar birbirini çeker.”

5. “Para mutluluk getirmez.”

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6. “Çocuklar evliliği kurtarır.”

7. “Bir kez aldatan, hep aldatır.”

8. “Evlenmeden önce birlikte yaşamak şarttır.”

9. “Aşkın ömrü 3 yıldır.”

10. “Kadınlar kötü çocuklara, erkekler ulaşılmaz kadınlara aşık olur.”

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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