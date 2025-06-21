Bu Klişelerden Hangileri Gerçekten Doğru? Karar Senin!

Hayatımızın her alanında kulağımıza çalınan o klasik cümleler... Kimi zaman anne sözü, kimi zaman sosyal medya bilgeliği. Ama gerçekten doğru mu, yoksa sadece tekrarlandığı için mi inanıyoruz? Bu testte, yıllardır dilden dile dolaşan klişeleri masaya yatırıyoruz. Bakalım sen hangi klişelere inanıyor, hangilerini tamamen çürütüyorsun?