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Basit Rusça Testinden Geçebilecek misin?

Basit Rusça Testinden Geçebilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 16:02

Rusça, melodisiyle kulağa sert ama aynı zamanda etkileyici gelen dillerden biri. Eğer bir şekilde bu dile ilgi duymuş ya da kulağında bazı kelimeler çınlamışsa, bu test tam sana göre! Belki de Rusça bilmeden de geçebileceğin kadar sezgilerine güvenebilirsin. 

Hadi bakalım, slav ruhun uyandı mı?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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