Basit Rusça Testinden Geçebilecek misin?
Rusça, melodisiyle kulağa sert ama aynı zamanda etkileyici gelen dillerden biri. Eğer bir şekilde bu dile ilgi duymuş ya da kulağında bazı kelimeler çınlamışsa, bu test tam sana göre! Belki de Rusça bilmeden de geçebileceğin kadar sezgilerine güvenebilirsin.
Hadi bakalım, slav ruhun uyandı mı?
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