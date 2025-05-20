Balkanlar Seni Çağırıyor! Nereye Gitmelisin?
Balkanlar... Hem Avrupa’nın içinde hem de ruhuyla bambaşka bir dünya! Tarihin dokusuyla iç içe geçmiş sokaklar, lezzetli yemekler, güler yüzlü insanlar ve doğanın kucağında eşsiz manzaralar… Peki senin tatil ruhuna en uygun Balkan ülkesi hangisi? Kimi sokak müziğiyle sarhoş olmak ister, kimi göl kenarında sessizliği dinlemek… Bu testte sana en çok iyi gelecek, seni gerçekten mutlu edecek Balkan destinasyonunu söylüyoruz!
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1. Tatilden beklentin ne?
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2. Tatilde seni en çok ne mutlu eder?
3. Seyahate yalnız mı çıkarsın grupça mı?
4. Fotoğraf çekmeyi sever misin?
5. Tatilde tercih ettiğin konaklama tarzı?
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6. En çok hangi manzara seni etkiler?
7. Tatil tempon nasıl olmalı?
8. Balkan müziği dendiğinde ne hissediyorsun?
9. Hangisi seni daha çok çeker?
10. Tatil boyunca telefonla aranmak…
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