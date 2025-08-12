Psikolojik Teste Göre Senin Çocukluk Travman Ne?
Bazı yaralar zamanla silinir, bazılarıysa sessizce içimizde yaşamaya devam eder. Çocuklukta yaşadığımız duygusal deneyimler, bugün kim olduğumuzu, nasıl ilişkiler kurduğumuzu ve kendimizi nasıl gördüğümüzü büyük ölçüde şekillendirir. Bu testte, bilinçli ya da bilinçsiz olarak hayatını etkileyen çocukluk travmanı keşfetmeye bir adım atacaksın. Unutma, farkındalık iyileşmenin ilk adımıdır.
1. En çok hangi duygudan kaçarsın?
2. Aileni düşündüğünde hangi kelime seni en iyi yansıtır?
3. Bir ilişkide seni en çok ne yaralar?
4. Duygusal olarak zorlandığında ilk tepkilerin ne olur?
5. En çok hangi cümleyi kendine söylersin?
6. Küçükken seni en çok ne üzerdi?
7. Kendini en çok ne zaman değersiz hissedersin?
8. Bugün hayatında en çok zorlandığın alan ne?
9. İnsanlara nasıl yaklaşma eğilimindesin?
10. En sık yaşadığın içsel çatışma hangisi?
Senin çocukluk travman terk edilmek!
Senin çocukluk travman değersiz hissettirilmek!
Senin çocukluk travman yetersiz hissettirilmek!
Senin çocukluk travman kontrol altında tutulmak!
