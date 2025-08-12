Psikolojik Teste Göre Senin Çocukluk Travman Ne?

Bir çocukluk hikayesi, belki de senin hikayen... Yeterince görülmediğin, sevilmeyeceğin ya da belki de sadece koşullu bir sevgiyle yetinmek zorunda kaldığın bir çocukluk... Belki de kimse bu durumu kötü bir niyetle yaratmadı, belki de farkında olmadan seni bu duygularla baş başa bıraktılar. Ancak sonuçta, içinde büyüyen o küçük çocuk, 'Ben yeterli değilim.' duygusuyla büyüdü. Bu duygu, seni öyle bir sarıp sarmaladı ki, bugün biri sana değer verse bile, bunu tam olarak kabul etmekte zorlanıyor olabilirsin. Belki de başkalarının onayına, sevgisine muhtaç olduğunu düşünüyorsun. Ancak belki de asıl mesele, başkalarının onayını ya da sevgisini aramaktan vazgeçip, kendi iç değerini yeniden bulmak. Belki de asıl mesele, kendi içindeki o küçük çocuğa, 'Sen yeterlisin.' demek. Belki de asıl mesele, kendi içindeki o küçük çocuğa, 'Sen değerlisin.' demek. Ve belki de asıl mesele, kendi içindeki o küçük çocuğa, 'Sen sevilesisin.' demek. Evet, belki de asıl mesele, kendi içindeki o küçük çocuğa, 'Sen yeterlisin, değerlisin ve sevilesisin.' demek. Ve belki de asıl mesele, kendi içindeki o küçük çocuğa, 'Sen yeterlisin, değerlisin ve sevilesisin.' demeyi başarabilmek. Çünkü belki de asıl mesele, kendi içindeki o küçük çocuğa, 'Sen yeterlisin, değerlisin ve sevilesisin.' demeyi başarabildiğinde, kendi iç değerini yeniden bulmak.