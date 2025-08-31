Şizoid Kişilik Bozukluğuna Sahip Olabilir misin?

Senin kişiliğinde şizoid eğilimler bulunuyor ama bunlar çok keskin değil. Yalnızlığı seviyor, kalabalık ortamlarda yoruluyor ve derin duygusal bağlardan kaçınabiliyorsun. Yine de tamamen içe kapanık değilsin; zaman zaman insanlarla iletişim kurmak ve paylaşmak sana iyi geliyor. Senin için denge önemli: Çok fazla insanla iç içe olmak seni bunaltıyor, ama tamamen yalnız kalmak da seni tatmin etmiyor. Bu yüzden belirli aralıklarla sosyal olmayı tercih ediyor ve sınırlarını koruyarak hayatına devam ediyorsun. İnsanlar seni soğuk bulabilir, ama aslında sadece mesafeli davranıyorsun. Bu eğilimler, doğru yönetildiğinde seni özel kılabilir. Çünkü kendi başına vakit geçirmekten keyif alıyor ve bağımsızlığını koruyorsun. Ancak aşırıya kaçarsa, seni yalnızlaştırabilir. İhtiyacın olan şey, bu dengeyi sürdürebilmek.