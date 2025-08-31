onedio
Şizoid Kişilik Bozukluğuna Sahip Olabilir misin?

Şizoid Kişilik Bozukluğuna Sahip Olabilir misin?

31.08.2025 - 10:50

Hayattan zevk alamıyor, insan ilişkilerinden uzak duruyor, yalnızlığı seçiyor musun? Yoksa kalabalıkların içinde bile kendini soyutlayanlardan mısın? Belki de bu sadece karakter yapındır, belki de kişilik özelliklerin şizoid tarafa daha yakındır. Bu testte sana 10 soru soracağız ve verdiğin yanıtlara göre şizoid kişilik özelliklerine ne kadar yakın olduğunu analiz edeceğiz. 

Sonuçların seni şaşırtabilir!

1. Sosyal ortamlara davet edildiğinde genellikle nasıl hissedersin?

2. İnsanlarla samimi ilişkiler kurmak senin için ne ifade ediyor?

3. Eleştiri aldığında ne yaparsın?

4. İnsanların seni anlamadığını düşünüyor musun?

5. İş yerinde ya da okulda ilişkilerin nasıldır?

6. Bir hafta boyunca kimseyle görüşmesen ne olur?

7. Aile ilişkilerin hakkında ne düşünüyorsun?

8. Gününü genelde nasıl geçirirsin?

9. Hayal kurma alışkanlığın var mı?

10. İlişkilerde (aşk, dostluk) en büyük korkun nedir?

Şizoid Özelliklerin Çok Belirgin

Senin kişiliğin şizoid yönlere oldukça yakın görünüyor. İnsan ilişkilerinden kaçıyor, yalnızlığı tercih ediyor ve başkalarıyla yakın bağlar kurmaktan rahatsızlık duyuyorsun. Çoğu zaman kendi iç dünyana çekiliyor ve gerçeklerden uzaklaşmayı seçiyorsun. Bu durum seni koruyan bir kabuk gibi olabilir ama aynı zamanda hayatın renklerini de kaçırmana yol açabilir. Senin için duygusal bağlardan uzak durmak güvenli gelse de, bu uzaklık zamanla sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının farkına varamamana neden olabilir. İçinde kırılgan bir taraf olsa bile, bunu kimseye göstermemeyi seçiyorsun. İnsanlar seni soğuk veya ilgisiz bulabilir, ama aslında kendi yöntemlerinle hayata tutunuyorsun. Şizoid özellikler, bireyin hayat kalitesini düşürebilir. Bu yüzden kendini anlamaya çalışman, belki profesyonel bir destek alman sana yeni bakış açıları kazandırabilir. Yalnızlık sana güç verse de, hayatta sadece kendi iç dünyanla sınırlı kalmak sana uzun vadede yük olabilir.

Şizoid Eğilimlerin Var

Senin kişiliğinde şizoid eğilimler bulunuyor ama bunlar çok keskin değil. Yalnızlığı seviyor, kalabalık ortamlarda yoruluyor ve derin duygusal bağlardan kaçınabiliyorsun. Yine de tamamen içe kapanık değilsin; zaman zaman insanlarla iletişim kurmak ve paylaşmak sana iyi geliyor. Senin için denge önemli: Çok fazla insanla iç içe olmak seni bunaltıyor, ama tamamen yalnız kalmak da seni tatmin etmiyor. Bu yüzden belirli aralıklarla sosyal olmayı tercih ediyor ve sınırlarını koruyarak hayatına devam ediyorsun. İnsanlar seni soğuk bulabilir, ama aslında sadece mesafeli davranıyorsun. Bu eğilimler, doğru yönetildiğinde seni özel kılabilir. Çünkü kendi başına vakit geçirmekten keyif alıyor ve bağımsızlığını koruyorsun. Ancak aşırıya kaçarsa, seni yalnızlaştırabilir. İhtiyacın olan şey, bu dengeyi sürdürebilmek.

Şizoid Değilsin!

Sende şizoid kişilik özellikleri çok az görünüyor. Sosyal bağlar, ilişkiler ve paylaşımlar senin hayatında önemli bir yer tutuyor. İnsanlarla iletişim kurmayı, yakınlık geliştirmeyi ve ortak deneyimler yaşamayı seviyorsun. Yalnızlık sana iyi gelse bile, uzun sürmesini istemiyorsun. Senin kişiliğin daha çok sosyal yönelimli. İnsanlara güveniyor, samimiyet arıyor ve başkalarıyla bağ kurmaktan keyif alıyorsun. Bu yüzden şizoid özelliklerin çok düşük; hatta seni tam tersi, sıcakkanlı ve paylaşımcı bir insan yapıyor. Bu özellik, hayatında güçlü ilişkiler kurmana yardımcı olur. Ancak dikkat etmen gereken nokta, bazen insanlara fazla bağımlı hale gelmemek. Kendi sınırlarını korumayı öğrenmek, sosyal yaşamını daha dengeli kılacaktır.

Sen Sosyal Bir Karaktersin!

Senin kişiliğin şizoid özelliklerden oldukça uzak. Tam tersine, sen hayatı paylaşmayı, insanlarla iletişim kurmayı ve ilişkilerde bağ kurmayı önemsiyorsun. Sosyal çevren, dostlukların ve ilişkilerin senin için adeta yaşam kaynağı. Yalnızlık ise sana sadece kısa bir dinlenme süresi gibi geliyor. İnsanların sana yaklaşması, seni mutlu ediyor. Kendini ifade etmekten çekinmiyor, başkalarının da seni anlamasını bekliyorsun. Bu durum seni enerjik, sıcakkanlı ve uyumlu bir insan haline getiriyor. Çevrendeki insanlar da seni kolaylıkla benimseyebiliyor. Bu özelliklerin hayatına renk katarken, bazen yalnız kalmaya da alan açmayı unutmamalısın. Çünkü sürekli sosyal olmak yorucu olabilir. Yine de şizoid kişilikten çok uzaktasın ve senin yolun daha çok sosyal bağlılık ve samimiyet üzerinden ilerliyor.

