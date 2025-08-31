Şizoid Kişilik Bozukluğuna Sahip Olabilir misin?
Hayattan zevk alamıyor, insan ilişkilerinden uzak duruyor, yalnızlığı seçiyor musun? Yoksa kalabalıkların içinde bile kendini soyutlayanlardan mısın? Belki de bu sadece karakter yapındır, belki de kişilik özelliklerin şizoid tarafa daha yakındır. Bu testte sana 10 soru soracağız ve verdiğin yanıtlara göre şizoid kişilik özelliklerine ne kadar yakın olduğunu analiz edeceğiz.
Sonuçların seni şaşırtabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sosyal ortamlara davet edildiğinde genellikle nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İnsanlarla samimi ilişkiler kurmak senin için ne ifade ediyor?
3. Eleştiri aldığında ne yaparsın?
4. İnsanların seni anlamadığını düşünüyor musun?
5. İş yerinde ya da okulda ilişkilerin nasıldır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir hafta boyunca kimseyle görüşmesen ne olur?
7. Aile ilişkilerin hakkında ne düşünüyorsun?
8. Gününü genelde nasıl geçirirsin?
9. Hayal kurma alışkanlığın var mı?
10. İlişkilerde (aşk, dostluk) en büyük korkun nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şizoid Özelliklerin Çok Belirgin
Şizoid Eğilimlerin Var
Şizoid Değilsin!
Sen Sosyal Bir Karaktersin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın