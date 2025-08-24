Bu Belirtileri Yaşıyorsan Dikkat: Panik Atak Krizine Sahip Olabilirsin!

Günlük hayatındaki bazı yoğunluklar seni doğal olarak yorabiliyor ve ara ara strese bağlı ufak tefek belirtiler gösterebiliyorsun. Buna rağmen henüz panik atağın tam alanına girmiş değilsin. Bedenin sana bazı uyarılar veriyor olabilir; bu nedenle nefes egzersizleri ve kendine küçük molalar vermek sana oldukça iyi gelebilir. Kendini daha fazla dinlemeye başladığında bu belirtileri kontrol altına alabileceğini göreceksin. Şu aşamada büyük bir endişeye gerek yok ama küçük sinyalleri görmezden gelmemekte fayda var.