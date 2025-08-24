Bu Belirtileri Yaşıyorsan Dikkat: Panik Atak Krizine Sahip Olabilirsin!
Günlük hayatın temposu, yoğun düşünceler ve bastırılmış duygular bazen kontrol edemediğimiz tepkilere dönüşebilir. Özellikle panik atak yaşayan kişilerde bazı davranışlar farkında olmadan rutin hâline gelir ve çoğu zaman bu belirtiler görmezden gelinir. Bu Onedio testi, kendinde fark ettiğin bu davranışlara göre panik atağa ne kadar yatkın olduğunu anlaman için hazırlanmıştır. Kendine karşı dürüst ol, hangi davranışları yapıyorsan işaretle ve sonuçta sana detaylı bir analiz sunalım.
Hazırsan başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde sık sık gözlemliyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stres Belirtileri Var Ama Panik Atak Sınırında Değilsin
Dikkat! Panik Atağa Yatkınsın
Panik Atak Belirtileri Belirgin Bir Hale Gelmiş
Yüksek Düzeyde Panik Atak Eğilimi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın