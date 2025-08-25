onedio
Bu 20 Davranıştan 15 Tanesini Yapıyorsan ''People Pleaser'' Birisin Demektir!

Tuğba Karakoç
25.08.2025 - 16:01

Bazı insanlar vardır, kendi mutluluğundan önce başkalarının mutluluğunu düşünür. Karar alırken, konuşurken, hatta susarken bile çevresindekileri incitmemek için ekstra çaba gösterir. Buna “people pleaser” yani “herkesi memnun etmeye çalışan kişi” denir. Peki sen bu grupta mısın?

Haydi öğrenelim!

Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapıyorsun?

Umursamaz Birisin!

Senin için kendi hayatının kontrolü en ön planda. Başkalarını memnun etmek gibi bir derdin yok, hatta bazen fazla umursamaz bile olabiliyorsun. İnsanlar seni özgür, net ve kararlı biri olarak tanıyor. Kendi isteklerin, önceliklerin ve mutluluğun senin için daha değerli. Bu tavrın sana bağımsız bir karakter kazandırıyor, ama bazen başkalarının duygularına karşı biraz daha empati göstermen iyi olabilir. Çünkü herkesin biraz desteğe ihtiyacı vardır. Yine de senin net duruşun, başkalarının fikirleriyle kolay kolay sallanmayan güçlü bir kişilik olmanı sağlıyor.

Sınırlarını biliyorsun!

Sen hem kendi ihtiyaçlarını hem de başkalarının isteklerini dengede tutabiliyorsun. Gerektiğinde yardım eder, gerektiğinde de “bu benim sınırım” diyebilirsin. İnsanlar sana güveniyor çünkü ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğini biliyorsun. Bu denge seni hem sosyal hem de huzurlu yapıyor. Fazla yıpranmadan, kimseye de yük olmadan ilişkilerini sürdürebiliyorsun. Ama unutma, bazen dengede kalmaya çalışırken kendi isteklerini geri plana atabilirsin. Arada bir, tamamen kendi keyfine göre hareket etmekten çekinme.

İyi Kalpli Kahraman

Senin için başkalarının mutluluğu gerçekten önemli. Yardımsever, anlayışlı ve düşünceli bir yapın var. İnsanlar seni “iyi kalpli” olarak tanımlıyor çünkü onların ihtiyaçlarını kendi önceliklerinin önüne koyabiliyorsun. Bu, seni sevilir ve değerli biri yapıyor, ancak zaman zaman kendini ihmal etme riskin var. Fazla fedakârlık yapmak, uzun vadede seni yorgun hissettirebilir. Hayatında küçük de olsa “sadece bana özel” alanlar yaratman, enerjini dengede tutmana yardımcı olacaktır.

Tam Bir People Pleaser!

Sen bu konuda adeta profesyonelsin! Başkalarının mutluluğu senin için her şeyden önce geliyor. İnsanların seni sevmesi, takdir etmesi ve mutlu olması için elinden geleni yapıyorsun. Bu özelliğin seni çok sevilen, güvenilen ve aranılan biri yapıyor. Ama unutma, bu kadar fazla fedakârlık bazen seni tükenmiş hissettirebilir. Çünkü sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışmak, kendi mutluluğunu geri plana atmana neden olur. Bir gün “hayır” demek zorunda kalırsan, bunun seni kötü bir insan yapmadığını hatırla. Önce kendi enerjini koru, sonra başkalarına iyi gelmeye devam et.

