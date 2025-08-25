Bu 20 Davranıştan 15 Tanesini Yapıyorsan ''People Pleaser'' Birisin Demektir!

Sen bu konuda adeta profesyonelsin! Başkalarının mutluluğu senin için her şeyden önce geliyor. İnsanların seni sevmesi, takdir etmesi ve mutlu olması için elinden geleni yapıyorsun. Bu özelliğin seni çok sevilen, güvenilen ve aranılan biri yapıyor. Ama unutma, bu kadar fazla fedakârlık bazen seni tükenmiş hissettirebilir. Çünkü sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışmak, kendi mutluluğunu geri plana atmana neden olur. Bir gün “hayır” demek zorunda kalırsan, bunun seni kötü bir insan yapmadığını hatırla. Önce kendi enerjini koru, sonra başkalarına iyi gelmeye devam et.