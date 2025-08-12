Sen Bu Hayatta Kimi Affetmedin?

En derin yarayı, en yakından aldığın zaman iyileşmesi çok daha zor olur. Senin affedemediğin kişi ya da kişiler, çocukken en çok güvenmen gereken insanlar olabilir: Ailen. Belki duyguların küçümsendi, belki yeterince görülmedin, belki de hep 'daha güçlü' olman beklendi. İçindeki küçük çocuk, hâlâ birilerinin onu anlamasını bekliyor olabilir. Ailene duyduğun bu kırgınlık, bugünkü ilişkilerini de şekillendiriyor. Yakınlık kurarken mesafeli olabiliyor, onaylanma ihtiyacınla içsel çatışmalar yaşıyor olabilirsin. Çünkü içinde hâlâ çözümlenmemiş bir adalet duygusu var: 'Ben de görülmeyi hak ediyorum.' Bu duyguyla yüzleşmek kolay değil. Ama onları affetmek için değil, kendini özgürleştirmek için farkında olmalısın. Sen artık yetişkinsin ve içindeki çocuğu sen duyabilirsin. Ona hak ettiği sevgiyi, anlayışı ve sabrı sen verebilirsin.