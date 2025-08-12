Sen Bu Hayatta Kimi Affetmedin?
Affetmek kolay bir şey değildir; özellikle de yaran derinse, iz hala kalbindeyse... Bazı insanlar bize öyle bir şey yapar ki zaman geçer, biz değişiriz ama içimizde bir yer hep orada takılı kalır. Bu testte, hayatının hangi noktasında kırıldığını, kime karşı içinde hala kapanmamış bir hesap olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Belki yüzleşmek acı verir, ama farkına varmak iyileşmenin ilk adımıdır.
1. Seni en çok ne yaralar?
2. Birini affettiğini nasıl anlarsın?
3. En çok hangi cümleyi duyduğunda içini çeker geçersin?
4. Kendini en kırılgan hissettiğin an neydi?
5. Birine kin duymak sana nasıl hissettiriyor?
6. İçini dökmek istesen ilk kime anlatırsın?
7. Biri sana “üzgünüm” dediğinde nasıl hissedersin?
8. Hayatında iz bırakmış bir hayal kırıklığını nasıl anlatırsın?
9. En çok hangi davranış seni insanlardan uzaklaştırır?
10. Sence affetmek nedir?
Affedemediğin Kişi: Ailen
Affedemediğin Kişi: Eski Sevgilin
Affedemediğin Kişi: Eski Bir Arkadaş
Affedemediğin Kişi: Otorite Figürü
