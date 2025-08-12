onedio
Sen Bu Hayatta Kimi Affetmedin?

Sen Bu Hayatta Kimi Affetmedin?

Tuğba Karakoç
12.08.2025 - 17:01

Affetmek kolay bir şey değildir; özellikle de yaran derinse, iz hala kalbindeyse... Bazı insanlar bize öyle bir şey yapar ki zaman geçer, biz değişiriz ama içimizde bir yer hep orada takılı kalır. Bu testte, hayatının hangi noktasında kırıldığını, kime karşı içinde hala kapanmamış bir hesap olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Belki yüzleşmek acı verir, ama farkına varmak iyileşmenin ilk adımıdır.

1. Seni en çok ne yaralar?

2. Birini affettiğini nasıl anlarsın?

3. En çok hangi cümleyi duyduğunda içini çeker geçersin?

4. Kendini en kırılgan hissettiğin an neydi?

5. Birine kin duymak sana nasıl hissettiriyor?

6. İçini dökmek istesen ilk kime anlatırsın?

7. Biri sana “üzgünüm” dediğinde nasıl hissedersin?

8. Hayatında iz bırakmış bir hayal kırıklığını nasıl anlatırsın?

9. En çok hangi davranış seni insanlardan uzaklaştırır?

10. Sence affetmek nedir?

Affedemediğin Kişi: Ailen

En derin yarayı, en yakından aldığın zaman iyileşmesi çok daha zor olur. Senin affedemediğin kişi ya da kişiler, çocukken en çok güvenmen gereken insanlar olabilir: Ailen. Belki duyguların küçümsendi, belki yeterince görülmedin, belki de hep 'daha güçlü' olman beklendi. İçindeki küçük çocuk, hâlâ birilerinin onu anlamasını bekliyor olabilir. Ailene duyduğun bu kırgınlık, bugünkü ilişkilerini de şekillendiriyor. Yakınlık kurarken mesafeli olabiliyor, onaylanma ihtiyacınla içsel çatışmalar yaşıyor olabilirsin. Çünkü içinde hâlâ çözümlenmemiş bir adalet duygusu var: 'Ben de görülmeyi hak ediyorum.' Bu duyguyla yüzleşmek kolay değil. Ama onları affetmek için değil, kendini özgürleştirmek için farkında olmalısın. Sen artık yetişkinsin ve içindeki çocuğu sen duyabilirsin. Ona hak ettiği sevgiyi, anlayışı ve sabrı sen verebilirsin.

Affedemediğin Kişi: Eski Sevgilin

Senin affedemediğin kişi, bir zamanlar hayatının merkezinde olan biri: Eski sevgilin. Sana sevgiyle yaklaşması gereken biri tarafından ihanete uğramış ya da duygusal anlamda manipüle edilmiş olabilirsin. Sevgi sandığın şeyin içinde yalanlar, oyunlar ya da soğukluk barındırması seni derinden sarsmış. Bu yaşanmışlıklar, güven konusundaki sınırlarını etkilemiş. Belki yeniden sevmekten korkuyor, belki de her ilişkide tetikte bekliyorsun. Çünkü kalbin hâlâ o geçmiş acıyı unutmuyor, o bıçak izi hâlâ içten içe kanıyor olabilir. Yarayı sarmanın yolu, kendine dönmekten geçiyor. Affetmek, karşı tarafı haklı görmek değil; senin daha fazla acı çekmemen için gereklidir. Kalbini korumak, ona yeniden güven vermek senin elinde. Geçmişin gölgesi, geleceğini karartmasın.

Affedemediğin Kişi: Eski Bir Arkadaş

Sana en çok güvendiğin bir arkadaşının yaptığı ihanet ya da uzaklaşma hâlâ canını yakıyor. Belki arkandan konuştu, belki zor bir anda seni yalnız bıraktı ya da seni yarı yolda bıraktı. Bu yaşadığın kırılma, insanlara karşı mesafeli olmanı ve duvarlar örmeni sağlamış olabilir. Dostluk, her zaman kan bağına ihtiyaç duymaz; ama kalpten gelen bir bağlılık ister. Senin yaşadığın hayal kırıklığı, içini soğutmuş, “kimseye tam güvenmemeliyim” algısını derinleştirmiş. Bu da seni içsel olarak yalnızlaştırmış olabilir. Unutma, seni kıran insan gerçek bir dost değildi. Ve sen hâlâ içten bağlar kurabilecek kadar güzel bir ruhsun. Eski arkadaşını affetmek belki hâlâ zor, ama onun seni tanımlamasına izin vermek artık senin elinde.

Affedemediğin Kişi: Otorite Figürü

Senin affedemediğin kişi, belki bir öğretmen, belki bir yönetici, belki de bir topluluk önünde sana haksızlık yapan biri. Otorite konumunda olan birinin seni aşağılaması, küçümsemesi ya da yok sayması seni derinden sarsmış. Hâlâ o anı düşündüğünde kalbinde bir sıkışma hissediyor olabilirsin. Bu tür travmalar, insanın özgüvenini ciddi biçimde zedeleyebilir. “Kendimi savunamıyorum” hissi, hayatın farklı alanlarında da kendini gösterebilir. Sen belki dışarıdan güçlü görünüyorsun ama içten içe hala bir adalet arıyorsun. İyileşme süreci, o kişinin haksızlığını kabul etmekten geçiyor. Onun davranışı senin değerinle ilgili değil; onun eksikliğiyle ilgiliydi. Artık hak ettiğin sesi bulma zamanı. Ve bu sesi en iyi sen duyurabilirsin.

