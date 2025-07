Sen Bir Sanat Akımı Olsaydın Hangisi Olurdun?

Senin dünyan, ışığın raks ettiği, duyguların renklerde dans ettiği bir sahne gibi… Empresyonist sanatçılar gibi sen de olaylara olduğu gibi değil, hissettirdiği gibi yaklaşmayı seviyorsun. Görünenin ardındaki titreşimi yakalama çaban, seni duygusal ve zarif biri yapıyor. Doğayla bağın güçlü. Sessizliğin, gün doğumunun ya da rüzgarın sesinin sende uyandırdığı hisleri kelimelere dökmekte ustasın. Senin için her an bir resim, her ses bir müzik. Rutinler bile senin ruhunda estetik izler bırakıyor. İnsanlarla ilişkilerinde kırıcı olmamaya çalışıyorsun, çünkü güzelliği bozmamak senin için bir ilke. Estetik senin için bir gereklilik değil, varoluş biçimi. Sen yaşamın resmini kendi renklerinle boyayan bir sanatçısın.