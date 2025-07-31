Sen Bir Sanat Akımı Olsaydın Hangisi Olurdun?
Sanat, bir insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan en güçlü dillerden biri… Tıpkı senin gibi! Renklerin, duyguların, düşüncelerin ve zamanın ötesinde bir kişiliğe sahipsin. Peki senin bu iç dünyan hangi sanat akımıyla örtüşüyor? Belki bir romantiksin, belki kuralları alt üst eden bir dadaist! Hazırsan, içindeki sanatçıyı keşfetme zamanı! Ruhunun hangi sanat dönemine ait olduğunu öğrenmeye hazır ol… Sürreal mi gerçekçi mi, barok mu modern mi?
Haydi başlayalım!
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1. Kendini en çok nerede huzurlu hissedersin?
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2. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne olur?
3. Sana göre sanatın amacı ne olmalı?
4. Hangi tablo seni daha çok etkiliyor?
5. Bir müzik tarzı seçecek olsan?
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6. Stilini nasıl tanımlarsın?
7. İnsanlarla iletişimin nasıldır?
8. Renkler konusunda hangisi seni temsil eder?
9. Hayattaki en büyük tutkun ne olabilir?
Sen Bir Realistsin!
Sen Bir Empresyonistsin!
Sen Bir Dadaistsin!
Sen Bir Sürrealistsin!
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