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Psikolojine Göre Senin Bu Hayatta Asla Dediğin Şey Ne?

Psikolojine Göre Senin Bu Hayatta Asla Dediğin Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 09:23

Hepimizin hayatta belirli kırmızı çizgileri, affedemeyeceği durumları, asla yapmam dediği şeyler vardır. Kimimiz ihaneti, kimimiz yalanı, kimimizse özgürlüğünden taviz vermeyi kabul edemez. Bu test, psikolojik eğilimlerini, karar alma biçimini ve duygusal sınırlarını analiz ederek seni o 'asla' dediğin şeye bir adım daha yaklaştırıyor. Çünkü bazen en çok savunduğumuz şeyler, karakterimizin yapı taşlarını oluşturur.

Hazırsan başlayalım. Belki de 'ben asla...' dediğin cümle bu testin sonunda daha anlamlı hale gelecek.

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1. Hayatta seni en çok ne yorar?

2. En güçlü olduğun an hangisidir?

3. Birinin güvenini sarsmak...

4. Seni en çok kim hayal kırıklığına uğratabilir?

5. En katlanamadığın davranış biçimi?

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6. En değerli ilken hangisi?

7. Bir olay seni duygusal olarak zorladığında ne yaparsın?

8. "Asla yapmam" dediğin şeyin bedeli ağırsa?

9. Karşındaki seni değiştirmeye çalışıyorsa...

10. Geçmişte seni en çok ne değiştirdi?

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Asla İhaneti Affetmem!

Senin için güven, hayatın temel direği. Bir kere sarsıldığında, yeniden inşa edilmesi neredeyse imkânsız. Birini hayatına alırken kırk kez düşünürsün, çünkü senin dünyana girmek kolay değildir. Bu yüzden sadakatsizlik, ihanet ya da yalan, senin 'asla'ların arasında en başta yer alıyor. Kendine göre oluşturduğun değer sistemin çok net: dürüstlük. Bu ilkeye uymayan her insan, seni derin yaralarla baş başa bırakabilir. Affetsen bile eskisi gibi olamazsın. Çünkü içindeki o kırık, seni her zaman tetikte tutar. Senin ruhun sağlamdır ama güven duvarların yüksektir. Ve bu dünyada, o duvarları yıkacak kadar güvenilir biri çıkmadıkça sen asla 'ihanet'e tolerans göstermezsin.

Asla Özgürlüğümden Vazgeçmem

Senin için özgürlük, sadece fiziksel bir alan değil, aynı zamanda zihinsel bir ihtiyaç. Baskı altında hissettiğin anda savunmaya geçer, kalıplara sokulmak istendiğinde kaçışı ararsın. Bu yüzden seni sınırlayan, yönlendirmeye çalışan ya da seni değiştirmek isteyen her şeye karşı içsel bir savaş başlatırsın. Bir ilişki, bir iş ya da bir arkadaşlık... Eğer içinde senin “kendin olma” hakkın yoksa, o bağ senin için kopmaya mahkûmdur. Çünkü senin varoluşun, kendi çizdiğin yollardan ilerlemek üzerine kurulu. Özgürlüğünü kısıtlayan her şey, seni tutsak hissettirir. Senin 'asla'n, ruhunun derinliklerinden gelen bir ses: “Beni ben yapan şeyi elimden alamazsınız.” Bu yüzden sen asla özgürlüğünden ödün veremezsin.

Asla Kendime Yalan Söylemem

Senin için iç dünyanla barış içinde yaşamak en kıymetli şey. Dışarıda ne kadar karmaşa olursa olsun, kendi doğrularına sadık kalmak senin için bir pusula gibi. İnsanlara dürüst olmak bir tercihten çok bir ilke. Ama en önemlisi: Kendine dürüst olmak. Hayatında belki de en çok seni yoran şey, iç sesinle çatışmak. Bu yüzden sana dayatılan kalıplar, sosyal maskeler ya da zorla kabullendirilmek istenen fikirler, seni rahatsız eder. Çünkü sen gerçeklikten kaçmazsın, ona bakarsın ve onunla yüzleşirsin. Senin “asla”n bir kaçış değil, bir direniş. Kendini kandırmamak adına verdiğin bu savaş, seni içsel olarak güçlü ve sağlam kılıyor. Bu yüzden sen asla kendine yalan söyleyemezsin.

Asla Kendimi Geride Bırakmam

Senin için en büyük mücadele, kendinle verdiğin mücadeledir. Geçmişte yaşadığın kırılmalar seni sarsmış olabilir ama onların seni tanımlamasına izin vermezsin. Her düştüğünde kalkmayı başarmış, kendi yaralarını sararak yol almış bir yapın var. İnsanlar seni güçlü görse de içten içe ne fırtınalar koptuğunu kimse bilmez. Ama sen hep ilerlemeyi, kendini geliştirmeyi ve en önemlisi kendini terk etmemeyi seçmişsin. Seni sen yapan şey, kendi yanından hiç ayrılmaman. Senin “asla”n, bu hayatta ne yaşarsan yaşa, kendini bırakmamaktır. Kendi yolundan sapmazsın, kendini yok saymazsın ve en önemlisi, kimse için kendinden vazgeçmezsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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