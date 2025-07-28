Psikolojine Göre Senin Bu Hayatta Asla Dediğin Şey Ne?
Hepimizin hayatta belirli kırmızı çizgileri, affedemeyeceği durumları, asla yapmam dediği şeyler vardır. Kimimiz ihaneti, kimimiz yalanı, kimimizse özgürlüğünden taviz vermeyi kabul edemez. Bu test, psikolojik eğilimlerini, karar alma biçimini ve duygusal sınırlarını analiz ederek seni o 'asla' dediğin şeye bir adım daha yaklaştırıyor. Çünkü bazen en çok savunduğumuz şeyler, karakterimizin yapı taşlarını oluşturur.
Hazırsan başlayalım. Belki de 'ben asla...' dediğin cümle bu testin sonunda daha anlamlı hale gelecek.
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1. Hayatta seni en çok ne yorar?
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2. En güçlü olduğun an hangisidir?
3. Birinin güvenini sarsmak...
4. Seni en çok kim hayal kırıklığına uğratabilir?
5. En katlanamadığın davranış biçimi?
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6. En değerli ilken hangisi?
7. Bir olay seni duygusal olarak zorladığında ne yaparsın?
8. "Asla yapmam" dediğin şeyin bedeli ağırsa?
9. Karşındaki seni değiştirmeye çalışıyorsa...
10. Geçmişte seni en çok ne değiştirdi?
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Asla İhaneti Affetmem!
Asla Özgürlüğümden Vazgeçmem
Asla Kendime Yalan Söylemem
Asla Kendimi Geride Bırakmam
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