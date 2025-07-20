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Hangi Duygu Hayatında Eksik?

Hangi Duygu Hayatında Eksik?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 09:36

İnsan bazen kendisini tanıdığını sanır ama hayatına yön veren duyguların farkında olmayabilir. Sevinç, güven, aidiyet, huzur… Bunların her biri hayat yolculuğunda bize rehberlik eden pusulalar gibidir. Peki, sende eksik olan duygu hangisi? Hangi boşluk seni fark etmeden yavaşça içine çekiyor? 

Hazırsan duygularının kapısını aralamaya başla!

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1. Kalabalık bir ortama girdiğinde kendini nasıl hissedersin?

2. Birine güvendiğinde, bu güveni kolay mı verirsin?

3. Bir hafta boyunca yalnız kalsan nasıl hissedersin?

4. Ailenle olan ilişkin nasıl tanımlarsın?

5. En son ne zaman mutlu olduğunu hatırlıyor musun?

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6. Sence insanlar seni nasıl görüyor?

7. Birine değer verdiğini nasıl gösterirsin?

8. İçini dökmek istediğinde ne yaparsın?

9. Sana karşı yapılan bir haksızlık karşısında ne yaparsın?

10. Sevildiğini hissettiğin anlar oluyor mu?

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Eksik Duygun: Güven

Hayat senin için çoğu zaman belirsizlik ve tereddütlerle dolu olmuş gibi. Güven duygusunu inşa etmekte zorlandığın bir gerçek. Belki çocukluk döneminden gelen kırılmalar, belki de geçmiş ilişkilerde yaşadığın hayal kırıklıkları seni temkinli ve mesafeli biri haline getirmiş. Bu yüzden kimseye tam olarak güvenemiyor, hep bir adım geride durmayı tercih ediyorsun. İnsanlara güvenmediğin kadar bazen kendine de güvenmekte zorlanıyorsun. Yetersiz hissettiğin anlar oluyor, seçimlerinin arkasında sağlam bir duruş sergileyemiyorsun. Oysa hayat, bazen risk almadan huzura ulaşamayacağımızı gösteriyor. Kendine ve sezgilerine daha fazla inanmalısın. Unutma, güven bir anda doğmaz ama küçük adımlarla gelişir. Kendine değer verdiğinde, güven duymaya da başlayacaksın. Bu dünyada herkesin hak ettiği gibi senin de güvenmeye hakkın var.

Eksik Duygun: Aidiyet

Kendini çoğu zaman bir yere ait hissedemiyor olabilirsin. Ne kalabalıklar ne de yalnızlık tam olarak seni tatmin ediyor. Ruhunun derinliklerinde sanki sürekli bir 'ben buraya ait değilim' duygusuyla yaşıyorsun. Bu duygu zamanla seni içsel olarak uzaklaştırıyor, hem insanlardan hem hayattan. Belki de yıllardır bir grubun, bir ilişkinin ya da bir yaşam biçiminin içinde olsan bile, hala gerçek bir 'ev' hissini yaşamadın. Ait olma arzun, bastırdığın bir boşluğa dönüşmüş olabilir. Bu da seni zaman zaman donuk, kopuk ve yorgun hissettirebilir. Bu eksikliği gidermek için öncelikle kendi iç dünyana ait olmayı öğrenmelisin. Kendini anlamaya başladıkça, seni gerçekten kabul eden ve ait hissedebileceğin insanlarla da yolların kesişecek. Aidiyet, sadece fiziksel bir yer değil, ruhunun huzur bulduğu yerdir.

Eksik Duygun: Huzur

Hayatının temposu, zihninin karmaşası seni hep bir şeylerin peşinde koşturmuş. Bir an bile durup 'Şu an mutluyum, huzurluyum' diyememişsin belki de. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünse de içinde hep bir fırtına esmiş, bir türlü dinmeyen. Sürekli bir şeyleri düzeltmeye, eksikleri kapatmaya, yanlışları tamir etmeye çalışmışsın. Ama en büyük eksik belki de zihnindeki sessizlik olmuş. Çünkü huzur, dışarıdan değil içeriden gelir. Ve senin içerideki dünyan şu an biraz yorgun görünüyor. Bu eksikliği gidermek için ilk adım, kendine nazik olmak. Kendini affet, geçmişteki hataları bırak ve bugünün içinde var ol. Sessizlikten korkma, çünkü bazen en güçlü ses huzurun sesidir.

Eksik Duygun: Sevilmek

Senin en derinindeki eksiklik, sevilmeye dair. Belki de hayatın boyunca çok şey verdin ama yeterince sevildiğini hissedemedin. İçten içe hep daha fazlasını bekledin, ama kimse seni tam olarak görmedi, anlamadı. Bu da sende eksikliği kolay kolay doldurulamayan bir boşluk yaratmış. Birileri tarafından gerçekten, koşulsuzca sevilmeyi istiyorsun. Ama bunu istemek yerine bazen kendini geri çekiyor, iç dünyana kapanıyorsun. Bu savunma mekanizması seni bir süre korusa da uzun vadede yalnızlaştırıyor. Oysa sevgi, hak ettiğin en temel duygulardan biri. Sevilmek için önce kendini sevmelisin. İçindeki değeri fark ettiğinde, dış dünyadan da aynı değeri görmeye başlayacaksın. Unutma, en önce senin kendine ihtiyacın var. Ve sevgi, her zaman içeriden başlar.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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