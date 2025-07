Hangi Duygu Hayatında Eksik?

Hayatının temposu, zihninin karmaşası seni hep bir şeylerin peşinde koşturmuş. Bir an bile durup 'Şu an mutluyum, huzurluyum' diyememişsin belki de. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünse de içinde hep bir fırtına esmiş, bir türlü dinmeyen. Sürekli bir şeyleri düzeltmeye, eksikleri kapatmaya, yanlışları tamir etmeye çalışmışsın. Ama en büyük eksik belki de zihnindeki sessizlik olmuş. Çünkü huzur, dışarıdan değil içeriden gelir. Ve senin içerideki dünyan şu an biraz yorgun görünüyor. Bu eksikliği gidermek için ilk adım, kendine nazik olmak. Kendini affet, geçmişteki hataları bırak ve bugünün içinde var ol. Sessizlikten korkma, çünkü bazen en güçlü ses huzurun sesidir.