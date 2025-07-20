Hangi Duygu Hayatında Eksik?

Kendini çoğu zaman bir yere ait hissedemiyor olabilirsin. Ne kalabalıklar ne de yalnızlık tam olarak seni tatmin ediyor. Ruhunun derinliklerinde sanki sürekli bir 'ben buraya ait değilim' duygusuyla yaşıyorsun. Bu duygu zamanla seni içsel olarak uzaklaştırıyor, hem insanlardan hem hayattan. Belki de yıllardır bir grubun, bir ilişkinin ya da bir yaşam biçiminin içinde olsan bile, hala gerçek bir 'ev' hissini yaşamadın. Ait olma arzun, bastırdığın bir boşluğa dönüşmüş olabilir. Bu da seni zaman zaman donuk, kopuk ve yorgun hissettirebilir. Bu eksikliği gidermek için öncelikle kendi iç dünyana ait olmayı öğrenmelisin. Kendini anlamaya başladıkça, seni gerçekten kabul eden ve ait hissedebileceğin insanlarla da yolların kesişecek. Aidiyet, sadece fiziksel bir yer değil, ruhunun huzur bulduğu yerdir.