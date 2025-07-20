Hangi Duygu Hayatında Eksik?
İnsan bazen kendisini tanıdığını sanır ama hayatına yön veren duyguların farkında olmayabilir. Sevinç, güven, aidiyet, huzur… Bunların her biri hayat yolculuğunda bize rehberlik eden pusulalar gibidir. Peki, sende eksik olan duygu hangisi? Hangi boşluk seni fark etmeden yavaşça içine çekiyor?
Hazırsan duygularının kapısını aralamaya başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kalabalık bir ortama girdiğinde kendini nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Birine güvendiğinde, bu güveni kolay mı verirsin?
3. Bir hafta boyunca yalnız kalsan nasıl hissedersin?
4. Ailenle olan ilişkin nasıl tanımlarsın?
5. En son ne zaman mutlu olduğunu hatırlıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sence insanlar seni nasıl görüyor?
7. Birine değer verdiğini nasıl gösterirsin?
8. İçini dökmek istediğinde ne yaparsın?
9. Sana karşı yapılan bir haksızlık karşısında ne yaparsın?
10. Sevildiğini hissettiğin anlar oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eksik Duygun: Güven
Eksik Duygun: Aidiyet
Eksik Duygun: Huzur
Eksik Duygun: Sevilmek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın